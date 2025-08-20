Deportes

La medida que tomó Miguel Russo con el plantel de Boca Juniors tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar

El entrenador xeneize hará concentrar a los futbolistas entre semana

Federico Cristofanelli

Boca Juniors rompió la peor racha de su historia sin victorias el domingo pasado, cuando se impuso 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza con tantos de Ezequiel Centurión (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Transcurrieron 12 encuentros sin que el Xeneize conociera la victoria, pero ahora el equipo se acomodó en la Zona A del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual, las dos vías que tiene para clasificarse a la Libertadores 2026.

A pesar de la alegría en territorio cuyano, Miguel Ángel Russo tomó la determinación de que el plantel entrene en doble turno en la jornada de miércoles pero, además, el plantel quedará concentrado en el Boca Predio después del trabajo. Los jugadores boquenses practicarán mañana nuevamente y quedarán liberados hasta el viernes. El sábado el plantel se volverá a concentrar con la cabeza puesta en Banfield.

El entrenador, que desde hace semanas intentó volver a las raíces y buscar hallar el sentido de pertenencia e identificación haciendo que los futbolistas llevaran a cabo un entrenamiento en el campo de juego de la Bombonera un día en la semana, ahora reforzó los lazos grupales y pretende que sus dirigidos sumen horas de convivencia puertas adentro. Esto después de haber hecho una limpieza con la rescisión del contrato de Marcos Rojo y la separación de Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes permanecen apartados del plantel profesional. Vale mencionar que la plantilla completa viajó a Mendoza el sábado pasado incluidos algunos jugadores que no estaban disponibles por lesión.

Mientras evalúa alternativas para modificar en el once titular que recibirá este domingo a Banfield, la agenda de Boca marca que luego del choque ante el Taladro por la sexta jornada de la Zona A del Clausura le tocará visitar a Aldosivi en Mar del Plata, compromiso que también tiene fecha y horario confirmado: será el domingo 31 de agosto a partir de las 14:30. A esta hora, las directivas de ambas instituciones y la AFA trabajan la posibilidad de que pueda concurrir el público visitante al estadio José María Minella, tal como sucedió el fin de semana pasado en Mendoza.

El plantel de Boca se
El plantel de Boca se concentrará hoy miércoles por única vez

En la evaluación del cuerpo técnico quedaron buenas sensaciones en líneas generales tras la visita a la Lepra mendocina. A priori, Russo y compañía evalúan el ingreso desde el minuto cero de Alan Velasco, quien podría sustituir al chileno Carlos Palacios. La otra duda que asoma es en la zaga central, ya que Nicolás Figal está absolutamente recuperado de una lesión que lo sacó de las canchas en la primera fecha y podría ocupar el lugar de Lautaro Di Lollo, quien cumplió en su ausencia.

Por el momento, los laterales fijos a esta altura de la temporada son Juan Barinaga y Lautaro Blanco, mientras que Marco Pellegrino se adueñó del puesto de zaguero central tras el desgarro de Ayrton Costa en pleno Mundial de Clubes. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes se acomodó mejor con un ladero como Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre aprovechó la oportunidad que le dio el DT ante Racing e Independiente Rivadavia. La delantera se mantendría con los dos uruguayos: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los once de corrido para recibir a Banfield este domingo (18:15) en la Bombonera serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina.

Si vuelve a sumar de a tres, Boca quedará en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también se afirmará al menos otra fecha entre los tres primeros de la Tabla Anual, que sellan boleto para la Libertadores 2026 (además, si pierden River y/o Rosario Central, los alcanzará en la acumulada).

