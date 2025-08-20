La decisión que tomó Osasuna tras la polémica que se generó por la inclusión de Franco Mastantuono en Real Madrid

El presidente de Osasuna confirmó que no denunciará al Real Madrid por Mastantuono

Las horas previas al enfrentamiento entre Real Madrid y Osasuna por la Liga de España se vieron dominadas por una controversia administrativa que trascendió lo deportivo: el debate en torno a la posible alineación indebida de Franco Mastantuono. El joven argentino, recientemente fichado por el club merengue, fue incluido por primera vez en la convocatoria del primer equipo a pesar de haber realizado pocos entrenamientos con el resto del plantel profesional. Este hecho desató un foco de debate centrado en la validez federativa de su inscripción y la interpretación de la normativa vigente, generando especulaciones sobre un posible reclamo formal por parte de la institución navarra.

A medida que avanzaban las horas, la mayoría de las miradas se posaron sobre Luis Sabalza, presidente de Osasuna, quien debía definir la postura del club ante la posibilidad de elevar una denuncia por alineación indebida. Algunos analistas y voces cercanas al fútbol español instaban al club rojillo a que presentara una impugnación en caso de que Mastantuono jugara minutos en el compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu. El posible debut del mediocampista argentino, finalmente consumado en el segundo tiempo, puso al dirigente y su equipo frente a una coyuntura que mezclaba interpretación legal y sentido común competitivo.

Consultado por el programa El Chiringuito a la salida del estadio, Sabalza ofreció declaraciones que despejaron cualquier especulación: “Si eso lo hacemos todos los equipos, por qué vamos a denunciar”, manifestó con tono firme. El dirigente también subrayó la voluntad institucional de no alimentar la polémica: “Nosotros no tenemos ninguna intención”. Así, dejó claro que no habrá presentación de reclamo alguno, lo que desactivó el temido conflicto administrativo y el potencial revuelo que un caso de este tipo podría generar en La Liga.

La controversia tenía como eje la manera en que el Real Madrid registró federativamente a Mastantuono. Mientras la prensa y la opinión pública percibía su llegada como refuerzo del primer equipo, la inscripción oficial ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo ubicó en el filial, el Real Madrid Castilla. Este punto encendió las alertas e impulsó declaraciones como la de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE). Galán sugirió que la maniobra daría al club blanco mayor flexibilidad de movimientos en el mercado y podría suponer un aprovechamiento de resquicios legales en los límites de las plantillas.

Durante la previa, el caso provocó análisis jurídicos y deportivos acerca de las implicancias de la inscripción doble y la capacidad de los clubes para registrar a figuras internacionales utilizando plazas del filial. En la previa a este juego, Galán sostuvo ante El Chiringuito que la presentación de Mastantuono con la camiseta del primer equipo mientras figuraba legalmente como jugador del filial podría interpretarse como “manifiesta mala fe” y eventuales violaciones al artículo 125 del reglamento federativo. Este artículo establece que la relación de filialidad no debe ser utilizada para eludir el espíritu de las disposiciones reglamenarias ni con fines distintos a los previstos.

Sin embargo, la normativa también deja claro que para que prospere una denuncia por alineación indebida, es fundamental que el jugador dispute al menos parte del partido. Según el propio reglamento, si el futbolista cuenta con licencia válida, cumple los requisitos de edad, no presenta suspensión en curso y figura en el acta, estaría formalmente habilitado para jugar tanto en el filial como en el primer equipo.

La postura de Osasuna, transmitida por su presidente, se fundamenta en la costumbre compartida en el fútbol español de recurrir eventualmente a este tipo de inscripciones para mantener flexibilidad en los cupos disponibles. De ese modo, Osasuna optó por mantenerse fuera del debate jurídico y evitó contribuir a que la polémica alcanzara dimensiones mayores.

Mientras tanto, el Real Madrid celebra sin sobresaltos el debut de Franco Mastantuono, una de las promesas más importantes que ha incorporado en la presente temporada.

Los dirigidos por Xabi Alonso, tras iniciar la temporada con una victoria contra Osasuna, seguirán su camino este domingo, cuando visiten al Real Oviedo en el marco de la segunda jornada del torneo local. Los de Pamplona, en cambio, recibirán el mismo día a Valencia.