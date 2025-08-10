Los videos y fotos de Nicki Nicole que potencian los rumores de relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole viendo a Lamine Yamal en Barcelona, en un palco junto a familiares y amigos del futbolista

La presencia de Nicki Nicole en el Estadi Johan Cruyff durante el partido del Trofeu Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como captó la atención tanto de los asistentes como de los medios. La cantante argentina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al joven futbolista del equipo azulgrana.

La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole, de 24 años, es una de las artistas más populares en la escena musical latinoamericana y cuenta con una presencia destacada en redes sociales, donde supera los 21 millones de seguidores en Instagram. Su participación en este tipo de eventos deportivos no pasa inadvertida, sobre todo por el vínculo que ha establecido con Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol español.

Nicki Nicole viendo a Lamine Yamal en Barcelona

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal ha generado numerosos comentarios y rumores. Diversos medios han insinuado la posibilidad de un romance, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado tales versiones. Lo que sí se ha podido constatar es la amistad entre ambos, evidenciada no solo en las redes sociales sino también en diferentes encuentros públicos.

Nicki Nicole junto a Lamine Yamal en su cumpleaños

Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, que tuvo lugar en la comarca del Garraf el pasado 12 de julio. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada, reforzando así la percepción de un vínculo cercano y de confianza entre la cantante y el deportista.

Bizzarrap y Nicki Nicole posan junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

En el entorno del FC Barcelona, la presencia de celebridades en los partidos del equipo es habitual, pero el hecho de que Nicki Nicole asistiera con una camiseta personalizada generó especial atención. El acto no solo evidencia su apoyo personal al jugador, sino que también contribuye a la visibilidad de Lamine Yamal fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Nicki Nicole habría estado a los besos con Lamine Yamal: qué trascendió hasta el momento

Nicki Nicole ha construido su carrera en la música urbana y pop, y su conexión con el mundo del fútbol refuerza su imagen pública y su influencia en distintos sectores. El encuentro en el Estadi Johan Cruyff representa un nuevo capítulo en la relación entre la cantante y el joven futbolista, quienes continúan siendo objeto de atención tanto en el deporte como en el espectáculo.

Lamine Yamal brilló con un doblete en la goleada del Barcelona ante el Como en el Trofeu Joan Gamper

Lamine Yamal fue la figura del Barcelona en el encuentro ante el Como por el trofeo Joan Gamper (REUTERS/Bruna Casas)

Lamine Yamal sumó otro capítulo destacado en su ascendente carrera al marcar dos goles durante la contundente victoria del Barcelona por 5-0 frente al Como, en el Trofeu Joan Gamper disputado en el Estadi Johan Cruyff. El jugador, que ahora luce el número 10, fue figura en un partido en el que también anotaron Fermín López por duplicado y Raphinha. El encuentro sirvió como preparación para el Barça de cara al inicio de la temporada, con el primer compromiso oficial fijado para el próximo sábado 16 de agosto ante el Mallorca, en condición de visitante.

Durante la pretemporada, Lamine Yamal ya venía mostrando un alto rendimiento y su desempeño con el mítico dorsal que utilizaron figuras como Lionel Messi no dio señales de incomodidad. Frente al equipo italiano, logró su primer gol tras una jugada de Rapinha, quien le cedió el balón en el área para que definiera con el arco vacío. El segundo tanto llegó luego de una asistencia de Ferrán Torres: Yamal remató con zurda, colocando la pelota junto al segundo palo del arquero Jean Butez.

Además de los tantos de Lamine, la goleada incluyó las anotaciones de Fermín López y Raphinha, cerrando una actuación convincente para el conjunto dirigido por Hansi Flick. Por el lado del Como, los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone tuvieron minutos en la cancha, aunque su equipo no logró inquietar al Barcelona.

El Barcelona concluyó de esta manera una pretemporada en la que buscó afinar detalles para superar lo realizado en la campaña anterior, cuando obtuvo la Liga pero no cumplió sus expectativas en la Liga de Campeones. El Trofeu Joan Gamper se desarrolló en el contexto de esta preparación, con Lamine Yamal como una de las grandes figuras de la jornada, lo que refuerza su condición de candidato a los principales premios individuales del fútbol internacional en la temporada.