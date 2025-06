La imagen de Diablito Echeverri que disparó la preocupación en el Manchester City tras su lesión ante Al Ain

El Diablito, con una bota y en muletas

Claudio Echeverri protagonizó un debut soñado como titular en el Manchester City durante el enfrentamiento contra el Al-Ain en el Mundial de Clubes. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el exjugador de River Plate recibió la confianza para iniciar el partido, y no tardó en justificar la decisión del entrenador. En una jugada que quedará grabada en la memoria de los seguidores, Echeverri ejecutó un tiro libre con precisión y potencia, logrando un gol espectacular que contribuyó de manera decisiva a la goleada de los Citizens.

La actuación de Echeverri no solo destacó por su capacidad técnica, sino también por la madurez que mostró en un escenario internacional de alta exigencia. El gol de tiro libre, que fue celebrado con entusiasmo tanto por sus compañeros como por la afición, evidenció el potencial del fantasista, de 19 años, para lograr continuidad en el elenco inglés.

Sin embargo, la noche que prometía ser inolvidable para el Diablito tomó un giro inesperado. Durante el transcurso del encuentro, Echeverri sufrió un duro golpe en el tobillo cuando un rival cayó sobre su pierna derecha. La imagen del joven argentino en el suelo, visiblemente dolorido, generó preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico como en los aficionados presentes en el estadio. Incapaz de continuar, el delantero solicitó el cambio y abandonó el campo, dejando una sensación de incertidumbre sobre la gravedad de la lesión.

Transcurrieron las horas y la inquietud en torno al estado físico de Echeverri aumentó. Una imagen difundida desde el entrenamiento del Manchester City mostró al futbolista utilizando muletas y una bota ortopédica, lo que sugiere que la lesión podría ser más seria de lo que se había estimado inicialmente.

Hasta el momento, el club inglés no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el parte médico del jugador. Pep Guardiola, en declaraciones posteriores al partido, no había sido alarmista. “Es una lástima la pequeña lesión que ha tenido, por eso no ha podido continuar. Creemos que estará bien”, afirmó el entrenador, intentando transmitir tranquilidad, aunque sin ocultar la preocupación por la salud del futbolista.

La lesión de Echeverri llega en un momento crucial de su carrera. Tras su reciente incorporación al Manchester City procedente de River Plate, el delantero había recibido apenas unos minutos de acción en la Premier y la FA Cup. El Mundial de Clubes aparecía como su gran chance para probar todo lo que les puede aportar a los Ciudadanos, justo cuando sonaba una posible cesión al fútbol francés.

Guardiola incluso había destacado su contracción al trabajo y creatividad en espacios reducidos. “Quiero contarles algo: la temporada pasada, cuando llegó, después de cada entrenamiento se quedaba practicando tiros libres solo. Hoy ese trabajo tuvo su recompensa”, resaltó el ex Barcelona.

“Desde que llegó la temporada pasada, tres o cuatro meses con nosotros, al final de los entrenamientos practicaba los tiros libres solo con el portero y la barrera. Los demás no lo hacían. Practicaba y practicaba, y el esfuerzo dio frutos, tuvo el valor y la calidad. Cuando practicas, es como en el golf o el baloncesto, cuanto más practicas, más posibilidades tienes. Fue un gol fantástico y es un jugador increíble en espacios reducidos”, lo respaldó.

“Cuando otros no entrenan, no marcan goles…Es un jugador increíble, tiene un gran talento en espacios reducidos. Estoy muy contento por él, fue un golazo”, completó.

En el grupo G, Manchester City y Juventus llegaron a la última fecha igualados con seis puntos y una diferencia de gol de +8, después de sus respectivas victorias ante Wydad Casablanca y Al Ain. El ranking del grupo se resolverá este jueves 26 de junio, cuando ambos equipos se enfrenten en el Camping World Stadium de Orlando. El primer puesto permitirá evitar un posible cruce ante Real Madrid en octavos de final, aunque el equipo español todavía debe definir su clasificación contra el Salzburgo. Todo indica que Guardiola no podrá contar con el Diablito, a la espera de un parte oficial.