Una figura de la Fórmula 1 reveló su particular dieta y la rutina con su vestimenta durante las carreras

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dio detalles de qué come durante los Grandes Premios de la Máxima y por qué repite esos hábitos

Toto Wolff compartiendo un desayudo
Toto Wolff compartiendo un desayudo en una entrevista con el periodista Eric Silbermann, del portal F1i

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida profesional: la búsqueda deliberada de la rutina como herramienta para maximizar el rendimiento. En una entrevista reciente, el austriaco detalló cómo la repetición meticulosa de sus hábitos diarios, desde la vestimenta hasta la alimentación, constituye una estrategia consciente para eliminar distracciones y centrar toda su energía en la competición.

El ex piloto de 53 años, optó por consumir exactamente la misma comida tanto en el almuerzo como en la cena durante sus viajes con el equipo Mercedes. Esta decisión, lejos de responder a una excentricidad, forma parte de un enfoque sistemático para reducir al mínimo las decisiones triviales y reservar su capacidad mental para los desafíos estratégicos de la F1.

Wolff, quien ha guiado a Mercedes a ocho campeonatos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021 y ha sido pieza clave en los seis títulos de pilotos de Lewis Hamilton, atribuye parte de ese éxito a la disciplina y la eliminación de variables innecesarias en su día a día.

Durante su participación en el programa Desert Island Discs de la BBC, Wolff explicó que su menú diario no varía: “El mismo pan integral con manteca y un poco de jamón”, detalló sobre su desayuno. La rutina se extiende al café, donde prefiere un “capuchino pequeño, porque tomo medio capuchino porque quiero tomar otro media hora más tarde”. Para el almuerzo y la cena, la elección es igualmente constante: “Luego pechuga de pollo con ensalada de tomate. ¡Y para cenar también como lo mismo!”. Así, el directivo convirtió la repetición en un pilar de su vida profesional, incluso en aspectos tan personales como la alimentación.

Toto Wolff fue el jefe
Toto Wolff fue el jefe de Lewis Hamilton durante 12 temporadas (DPPI/LiveMedia / Photo by IPA Sport/IPA/Sipa USA)

La preferencia de Wolff por la simplicidad contrasta con la imagen habitual de los altos ejecutivos del automovilismo, quienes suelen asociarse con lujos y cambios constantes. Toto reconoce que su estilo de vida podría sorprender a quienes esperan ostentación en cada detalle. Sin embargo, para él, la clave está en evitar cualquier distracción que pueda restar atención a su labor principal: liderar a Mercedes en la máxima categoría del automovilismo.

La consistencia de Wolff no se limita a la comida. El directivo ha confesado que repite la elección de ropa y habitación de hotel en cada viaje, una práctica que, según sus palabras, le permite “reducir las cosas triviales”. Esta filosofía, aplicada con rigor, ha acompañado a Mercedes durante su etapa más exitosa, en la que el equipo que dominó la F1 tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos.

En la temporada actual, mientras Mercedes enfrenta nuevos desafíos y busca recuperar su posición dominante, Wolff mantiene su apuesta por la rutina como escudo frente a las distracciones. La disciplina alimentaria, lejos de ser un simple capricho, se revela como una extensión de la mentalidad que ha definido su carrera y la del equipo que dirige.

Esta temporada Mercedes obtuvo un solo triunfo de la mano de George Russell en Canadá. El equipo germano ocupa el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Constructores con 236 puntos y pelea con Ferrari (260) por el segundo lugar ante un dominante McLaren (559).

