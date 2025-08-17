Deportes

River sigue sufriendo con las lesiones: el momento en el que Bustos se lastimó un tobillo y la salida de Juanfer Quintero

El lateral debió ser reemplazado por Marcos Acuña. El colombiano, por su parte, fue cambiado en el entretiempo, luego de sentir molestias en una rodilla

Marcelo Gallardo sumó nuevos dolores de cabeza en el compromiso ante Godoy Cruz de Mendoza, válido por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Es que además de las desconcentraciones defensivas que provocaron los goles del Tomba, River Plate sufrió dos lesiones en el umbral de la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Todo ocurrió durante la primera media hora del espectáculo que se dio en el Monumental, cuando Fabricio Bustos chocó con Agustín Auzmendi y luego disputó la pelota contra Santino Andino, en una acción que le provocó una impactante torcedura de tobillo que lo sacó del partido.

El ex lateral de Independiente debió ser reemplazado por Marcos Acuña; y cuando se sentó en el banco de suplentes, los médicos comprobaron una inflamación más grande de lo habitual, pensando en un presunto esguince. De todos modos, el defensor se someterá a los estudios pertinentes para conocer la gravedad de la dolencia.

El defensor buscaba conseguir más oportunidades en su puja con Gonzalo Montiel por el puesto. De todos modos, en su círculo íntimo habían deslizado que el lateral buscaba tener más minutos en el segundo semestre del año. Fue entonces cuando dirigentes del San Pablo se comunicaron con la directiva de la entidad de Núñez para iniciar conversaciones. Durante el último mes se habló de la posibilidad de una transferencia, pero nunca llegó una oferta concreta al Monumental. River adquirió al jugador por 450 mil dólares más la cancelación de una deuda previa de 900 mil dólares por Víctor Cuesta.

En cuanto al choque frente al Bodeguero, la preocupación continuó cuando Juanfer Quintero dio señales de molestias en su rodilla izquierda. El virtuoso volante colombiano completó la primera etapa, pero sus gestos de dolor también encendieron las alarmas en el Millonario y fue reemplazado antes del inicio del complemento por Matías Galarza.

Cabe recordar que el Muñeco tiene una extensa lista de bajas, dado que Maximiliano Salas (esguince del ligamento colateral de la rodilla), Germán Pezzella (rotura de ligamentos), Lucas Martínez Quarta (esguince del ligamento colateral de la rodilla), Gonzalo Montiel (desgarro), Agustín Ruberto (rotura de ligamentos) y Maximiliano Meza (tendinitis rotuliana) no pueden ser de la partida.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán afrontar la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Buenos Aires (la ida en Paraguay fue 0 a 0), mientras que en el ámbito doméstico se le vendrán dos presentaciones en condición de visitante: frente a Lanús en La Fortaleza y contra Unión de Santa Fe en el 15 de Abril.

