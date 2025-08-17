Deportes

La polémica jugada viral en un torneo de básquet Sub 23 con la que Brasil perdió a propósito contra Estados Unidos

El elenco sudamericano realizó un movimiento preparado que le sirvió para caer derrotado, pero clasificarse a la final del certamen internacional y dejar afuera a Canadá

Guardar
El tapón ilegal de Brasil para perder el duelo contra EEUU en un torneo Sub 23

La escena que definió el Global Jam Sub-23 en Toronto no se produjo en el último segundo, ni en la jugada decisiva, sino en una charla de hotel previa al partido. Allí, el cuerpo técnico de Brasil repasó con sus jugadores las matemáticas del triple empate y anticipó la posibilidad de recurrir a una infracción deliberada para evitar la prórroga. Esa preparación, tan poco habitual en el baloncesto internacional, se tradujo en una maniobra que alteró el desenlace del torneo y dejó fuera a Canadá, el anfitrión, pese a su victoria final sobre Japón.

El partido entre Brasil y Estados Unidos —representado por los Georgetown Hoyas de la NCAA— cerraba la fase de grupos del Global Jam, con Canadá y Japón como los otros integrantes del grupo único. Solo los dos primeros accedían a la final. El marcador reflejaba un empate a 74 y restaban cinco segundos cuando Julius Halaifonua, del Team USA, se preparó para lanzar el segundo tiro libre tras una falta.

En ese instante, Nathan Mariano, jugador brasileño, saltó y desvió el balón en pleno descenso, una acción que los árbitros sancionaron como goaltending. La infracción otorgó el punto a Estados Unidos y, además, una falta técnica a Brasil, lo que permitió a los estadounidenses lanzar otro tiro libre y situarse 76-74.

La reacción inicial fue de desconcierto. ¿Por qué Brasil, que llegaba invicto, se exponía a la derrota y a un posible triple empate que podía dejarlo fuera de la final? La respuesta llegó tras el partido, cuando los entrenadores brasileños explicaron que la jugada buscaba precisamente evitar ese escenario.

El criterio de desempate era el diferencial de puntos en los enfrentamientos directos. Brasil lideraba con +5, seguido de Estados Unidos con -1 y Canadá con -4. Si el partido terminaba empatado y se iba a la prórroga, una derrota amplia podía eliminar a los cariocas en beneficio de los norteamericanos. Al conceder el punto por goaltending, la Canarinha se aseguraba que el empate se rompiera y, con ello, su pase a la final.

El momento en el que
El momento en el que Nathan Mariano realizó el tapón en el tiro libre del Team USA

El entrenador de Canadá, Dave Smart, resumió la situación con resignación: “Si eres estúpidamente competitivo y no te gusta perder probablemente deberías hacerlo”. En declaraciones recogidas por el medio, el DT admitió que la regla no le agradaba, pero reconoció que Brasil había sabido aprovechar la ventaja que le daba haber vencido a Canadá en la primera jornada.

“Ellos no querían ir a la prórroga y perder posiblemente por 12, así que es lo que es. Nos pusimos a nosotros en esta posición tras perder con Brasil y así es como van las cosas. Ellos tenían esa ventaja porque nos ganaron, así que no me voy a quejar”, explicó el técnico canadiense, quien vio cómo su equipo quedaba eliminado pese a igualar el balance de victorias de sus rivales.

La jugada de Brasil no solo eliminó a Canadá, sino que también benefició a Estados Unidos, que necesitaba la victoria para mantener opciones de llegar a la final. El Team USA, tras vencer a Japón en la jornada anterior, se encontraba en una situación límite. Si el partido contra Brasil se hubiera decidido en la prórroga y los estadounidenses hubieran ganado por un margen amplio, Canadá habría accedido a la final. La infracción brasileña, en cambio, cerró esa puerta y garantizó la clasificación de ambos equipos.

El precedente más recordado de una acción similar en el baloncesto de alto nivel se remonta a 2008, en un partido de la NCAA entre Georgia y Kentucky. En aquella ocasión, con Georgia arriba por dos puntos y 1.2 segundos en el reloj, el entrenador de Kentucky, Billy Gillespie, ordenó un goaltending deliberado en un tiro libre para intentar forzar una última posesión. La estrategia no funcionó, ya que Georgia convirtió los lanzamientos posteriores y selló la victoria. El caso de Brasil, en cambio, resultó exitoso y reabrió el debate sobre la ética y la legalidad de este tipo de maniobras.

El torneo Global Jam, organizado por la FIBA y la federación canadiense, ha visto cómo Brasil se ha destacado con un alto nivel. El equipo sudamericano sorprendió a Canadá en la primera jornada y estuvo cerca de remontar a Estados Unidos tras ir perdiendo por 13 puntos en el último cuarto. Entre sus figuras se encuentran el alero Joao Gluck, del UCAM Murcia, y Nathan Mariano, quien jugará en el Ratipharm Ulm alemán la próxima temporada. Además, cuenta con tres jugadores en la NCAA: Samis Calderón (Universidad de Kansas), Eduardo Klafke y Augusto Cassia (Olemiss University).

Por parte de Estados Unidos, el equipo de Georgetown no figura entre los más potentes que el país podría presentar. Ningún jugador de los Hoyas está proyectado para el próximo Draft, aunque la universidad ha producido recientemente a Thomas Sorber, seleccionado en el puesto 15 por los Thunder, y a Micah Peavy, elegido en el 40 por los Washington Wizards.

Temas Relacionados

BásquetSelección de Brasil de BásquetSelección de los Estados Unidos de Básquetdeportes-argentina

Últimas Noticias

Una figura de la Fórmula 1 reveló su particular dieta y la rutina con su vestimenta durante las carreras

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dio detalles de qué come durante los Grandes Premios de la Máxima y por qué repite esos hábitos

Una figura de la Fórmula

River Plate recibirá a Godoy Cruz por el Torneo Clausura con el objetivo de seguir en la cima de su zona: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo, que viene de jugar por la Libertadores ante Libertad, enfrentará al Tomba. Transmite TNT Sports a las 18.30

River Plate recibirá a Godoy

Defensa y Justicia iguala con Newell’s por la fecha 5 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Gimnasia y Lanús se ven las caras en La Plata. A continuación, Estudiantes chocará con Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero ante Barracas Central (16.15)

Defensa y Justicia iguala con

Furor en España por la “era Mastantuono” en el Real Madrid: su sintonía con Xabi Alonso y cuándo podría debutar

El joven argentino acaparó los flashes desde su integración a los entrenamientos del Merengue y podría sumar sus primeros minutos con el equipo

Furor en España por la

El mensaje para el plantel de Boca Juniors que apareció en la puerta del hotel en Mendoza

El elenco que dirige Miguel Russo enfrentará esta tarde a Independiente Rivadavia y buscará cortar una racha de 12 encuentros sin ganar

El mensaje para el plantel
ÚLTIMAS NOTICIAS
La empanada tucumana está entre

La empanada tucumana está entre los 10 mejores pasteles salados del mundo, según un ranking

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de las pymes por el Día del Niño cayeron 0,3% respecto de 2024

Milei se mostró con Petri tras la confirmación de su candidatura en Mendoza

Rutinas de ejercicios en una silla: qué músculos se trabajan y cómo adaptar el entrenamiento

INFOBAE AMÉRICA
El redescubrimiento de los dibujos

El redescubrimiento de los dibujos de Renoir: una revisión necesaria del legado artístico

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis “de manera pacífica”

Una subasta de dibujos de Disney rompió récords históricos

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

TELESHOW
Vacas, campo y antojos dulces:

Vacas, campo y antojos dulces: la tarde de Eva Bargiela y Gianluca Simeone antes de la llegada de su bebé

De Charly García y Patricia Sosa a la Sole y Abel Pintos: el homenaje de los músicos por el Día del Niño

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño