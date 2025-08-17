Argentina finalizó en lo más alto del medallero del tenis en los Juegos Panamericanos Junior

El seleccionado argentino de tenis finalizó en lo más alto del medallero al conseguir cinco medallas (Foto: Prensa Asu2025)

El seleccionado argentino de tenis cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una actuación consagratoria: quedó en lo más alto del medallero de la disciplina con cinco medallas (dos de oro, dos de plata y una de bronce) y confirmó que cuenta con una camada de jóvenes que ilusiona de cara al futuro del tenis nacional.

El team nacional que representó a la Argentina sobre las canchas de polvo de ladrillo del Rakiura Resort en Luque estuvo integrado por Sofía Meabe, Sol Larraya Guidi y Candela Vázquez, mientras que el conjunto masculino lo conforman Ian Vertberger y Dante Pagani. La delegación cuenta con la conducción del capitán Gerónimo Degreef y el acompañamiento del preparador físico Alberto Osete.

La jornada del viernes arrojó las dos primeras medallas doradas para el equipo albiceleste al consagrarse campeones en la especialidad de dobles. En la rama femenina, Sol Larraya Guidi y Candela Vázquez se quedaron con la medalla de oro tras superar en la final a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Angel con un ajustado marcador de 0-6, 6-2 y 10-6. Por su parte, en el cuadro masculino, Dante Pagani e Ian Vertberger alcanzaron la gloria al imponerse con autoridad en la final ante los ecuatorianos Emilio Camacho y Francisco José Castro por 6-3 y 6-1, resultado que les permitió consagrarse campeones y adueñarse de la medalla dorada.

Las argentinas Sol Larraya Guidi y Candela Vazquez se adueñaros de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción (Foto: Prensa Asu2025)

Este sábado, con la ilusión de seguir ampliando la cosecha argentina, la tandilense Sol Larraya Guidi disputó la final frente a la colombiana Valentina Mediorreal. La jugadora cafetera, de apenas 18 años, ocupa el puesto 748 del ranking WTA y ya integra el equipo de su país en la Billie Jean King Cup. En un partido parejo, la representante de Bogotá se impuso en sets corridos por 7-6(4) y 6-4 para quedarse con la medalla de oro, mientras que la argentina se llevó una valiosa presea plateada.

Por su parte, Candela Vázquez, que el viernes había quedado al margen de la final, mostró temple y reacción anímica para subirse al podio. En el duelo por el tercer puesto, la argentina desplegó un tenis sólido y derrotó a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2, asegurándose la medalla de bronce.

El argentino Dante Pagani consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 (Foto: Prensa Asu2025)

El argentino Pagani no pudo coronarse en la final ante el brasileño Joao Pedro Didoni y cayó en un ajustado duelo que se definió en tres parciales por 3-6, 6-2 y 6-3. Con este resultado, el juvenil albiceleste se quedó con la medalla de plata y cerró una destacada actuación en Asunción.

En dobles mixto, la pareja nacional conformada por Pagani y Sofía Meabe no pudo subirse al podio. En el partido por la medalla de bronce cayeron frente a los locales Alex Santino Núñez y Catalina Delmas por 7-6(6) y 6-2.

La argentina Candela Vazquez logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 (Foto: Prensa Asu2025)

Con un balance de cinco medallas, el seleccionado argentino de tenis no solo cerró su paso por los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 como el mejor del continente, sino que también ratificó que el recambio generacional está en marcha. La nueva camada de juveniles demostró carácter, talento y proyección internacional, dejando en claro que el futuro del tenis nacional está bien encaminado.

Medallero final:

Argentina 5 (dos de oro, dos de plata y una de bronce)

Brasil 2

Colombia 2

Ecuador 2

México 1

Puerto Rico 1

Paraguay 1

Perú 1