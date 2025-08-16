Deportes

Las confesiones de Arruabarrena: de los audios que Osvaldo le mandaba de madrugada a la fuerte frase sobre el caso del gas pimienta

El ex entrenador de Boca Juniors dio detalles de su relación con el hoy cantante y recordó el Superclásico contra River

Guardar
EL VASCO ARRUABARRENA RECORDÓ LOS AUDIOS QUE LE MANDABA DANIEL OSVALDO DE MADRUGADA

Rodolfo Arruabarrena, referente histórico de Boca Juniors por sus pasos como futbolista y entrenador, habló de la actualidad del club de la Ribera y recordó algunas cuestiones que quedaron ligadas a su historia como DT. Entre las más salientes, dio detalles de su relación con Daniel Osvaldo, un ex jugador que siempre estuvo bajo el ojo de la crítica, y dejó una fuerte frase sobre el partido suspendido contra River por el gas pimienta que le arrojaron a los futbolistas millonarios.

El debate en la charla con 805 stream se instaló en la contratación de jugadores consagrados o la utilización de los juveniles del club. El Vasco dejó claro que siempre mira las inferiores y puntualizó sobre el caso Edinson Cavani: “Con él te escudás porque es Cavani y te achica el margen. Venía del Valencia, los últimos seis meses no había jugado, pero es Cavani, vos creés que puede darle al equipo. (Ander) Herrera es diferente porque había ya hacía mucho tiempo no jugaba, pero no sé el contrato que tendrá, si es por productividad. ¿Si Daniel Osvaldo era una certeza? Sí. Al Loco lo matanm pero a mí me rindió y en lo profesional más todavía”.

Sobre su relación de técnico-futbolista repasó: “Es un pibe que en San Juan estaba lesionado y le dije ‘no juegues porque estoy más afuera que adentro’ y me respondió ‘no, vos estás adentro’ y jugó. Y después se lesionó”. Tal fue el grado de complicidad que generaron durante su paso en Boca que todavía mantienen su relación y hasta confesó: “Cuando estaba en Arabia Saudita me mandaba audios cantando a las 3 de la mañana. Le decía ‘loco, son las 3 y media de la mañana. Obvio que cuando me levanto, no lo voy a atender”.

LA CONFESION DEL VASCO ARRUABARRENA SOBRE EL PARTIDO DEL GAS PIMIENTA

Otra de las frases interesantes de Arruabarrena pasó por el Superclásico del gas pimienta por la revancha de los octavos de final de la Libertadores 2015: “En el campo vi gente que hoy está presa o con prisión domiciliaria. Es verdad que los jugadores de River no podían jugar. No podían jugar ahí, en ese momento. Lo he cruzado a Bombiccino (médico de River) y le dije en broma que le estaba echando agua en los ojos a los jugadores, pero no podían jugar. ¿Si le metieron IVA? Qué sé yo. Lo que nunca sabremos es si fue armado por uno, dos o cien boludos. O quizás alguno se arrepiente y habla algún día”.

En la misma sintonía, blanqueó: “No sé si D’Onofrio fue más rápido y a las cinco horas estaba en Asunción. Se tomó esa decisión y los perjudicados fuimos nosotros. Yo quería terminarlo porque eran siempre partidos parejos. Hacía unos días habíamos ganado un clásico de liga en los últimos minutos. River ahí no ganaba, en la cancha de Boca no nos ganaba. No sé si pasábamos, pero River no nos ganaba”.

Independientemente de esos temas, Arruabarrena también se enfocó en el presente deportivo e institucional de Boca, del que valoró: “Me interesa que el club esté bien y, deportivamente, se saldrá. Si no, habrá que sacar chicos de inferiores, que salgan 8 o 9 chicos, que me dijeron que hay. Yo veo a Vélez, veo a River, hay chicos de 16 o 17 años que están en Reserva. Tanto Guillermo (Barros Schelotto) como Marcelo (Gallardo) los meten o entrenan en Primera. Acá no, pero bueno, puede ser un tema de Miguel (Russo) o institucional”.

Arruabarrena no descartó volver a
Arruabarrena no descartó volver a dirigir a Boca, aunque tendrían que darse muchas condiciones (REUTERS/Enrique Marcarian)

En tanto, recordó nombres como Juan Cruz Komar, Andrés Cubas, Franco Cristaldo, Tomás Pochettino, Guido Vadalá, Nahuel Molina y Rodrigo Bentancur a los que fogueó con la Primera de Boca cuando fue DT: “Si vos ves que un pibe está, que te lo pide, metelo. Hay menos que en años anteriores, pero debe haber. En Boca hay gente capacitada, he hablado con Chiche Soñora y también sé que Mauro Navas es un formador de la puta madre. Cuando las cosas no van bien, el hincha quiere ver caritas, ver jóvenes que vayan”.

Sobre Juan Román Riquelme, con quien compartió vestuario, expresó: “Podés hablar de fútbol con él y sabe. Ahora, al ser presidente de Boca tenés otros lugarcitos donde tenés que tener gente capacitada. No sé en la práctica cómo se desarrollará o qué autoridad o capacidad tendrá como presidente. Había Consejo de Fútbol, hay gente de marketing… de eso no se ocupa el presidente”. En tanto, dejó en claros otros conceptos como la comunión entre el entrenador, manager y directiva a la hora de contratar jugadores: “Es difícil en Argentina el puesto de manager porque los presidentes o clubes quieren tomar ellos sus decisiones”.

¿Qué pasaría si Riquelme lo llama para dirigir a Boca otra vez? “Habría que hablar un montón de cosas. Las divisiones inferiores es una de las tantas cuestiones. Después es una charla personal donde hay que tocar varios temas que escucho y no sé si son reales o no. No resignaría algunos pilares que tenemos en el cuerpo técnico que creemos que nos pueden llevar al buen rendimiento, eso sí. Si lo pienso a nivel familiar, no agarraría. Me gusta el quilombo, aunque fuera del quilombo gano calidad de vida”, concluyó.

Temas Relacionados

Boca JuniorsVasco ArruabarrenaDaniel Osvaldodeportes-argentina

Últimas Noticias

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Los Pumas iniciarán su camino

“Con Russo no juegan más”: la situación de los dos futbolistas de Boca Juniors que siguen marginados

Tras la salida de Marcos Rojo, continúan separados Cristian Lema y Marcelo Saracchi

“Con Russo no juegan más”:

El tenis argentino sumó dos medallas doradas en los Panamericanos Junior

Los jugadores albicelestes regresan a la acción este sábado con el objetivo de ampliar la cosecha argentina en Asunción. Orden de juego

El tenis argentino sumó dos

La llamativa decisión que tomó Russo con el plantel de Boca Juniors antes del partido con Independiente Rivadavia en Mendoza

El entrenador xeneize decidió concentrar a todos los futbolistas incluyendo un par de lesionados

La llamativa decisión que tomó

El ex piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo sufrió un accidente en motocicleta y fue hospitalizado en Australia

El australiano fue trasladado a un hospital de Queensland tras sufrir una lesión en la clavícula mientras conducía una moto en Daintree. Se encuentra fuera de peligro

El ex piloto de Fórmula
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 5 bares más originales

Los 5 bares más originales de Europa, según un ranking internacional

Cuál es el impacto fiscal de los proyectos que impulsan los gobernadores y resiste el gobierno de Milei

Por qué los precios de los servicios suben más que los de los bienes y cuándo empezarían a desacelerar

Denunció a su hermana por venta de drogas, la policía le incautó 43 kilos de marihuana y él también quedó detenido

Un grupo de estudiantes creó adaptadores 3D para personas con movilidad reducida

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la psicología explica la

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
La tarde de Mauro Icardi

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”