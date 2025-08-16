Las confesiones de Arruabarrena: de los audios que Osvaldo le mandaba de madrugada a la fuerte frase sobre el caso del gas pimienta

EL VASCO ARRUABARRENA RECORDÓ LOS AUDIOS QUE LE MANDABA DANIEL OSVALDO DE MADRUGADA

Rodolfo Arruabarrena, referente histórico de Boca Juniors por sus pasos como futbolista y entrenador, habló de la actualidad del club de la Ribera y recordó algunas cuestiones que quedaron ligadas a su historia como DT. Entre las más salientes, dio detalles de su relación con Daniel Osvaldo, un ex jugador que siempre estuvo bajo el ojo de la crítica, y dejó una fuerte frase sobre el partido suspendido contra River por el gas pimienta que le arrojaron a los futbolistas millonarios.

El debate en la charla con 805 stream se instaló en la contratación de jugadores consagrados o la utilización de los juveniles del club. El Vasco dejó claro que siempre mira las inferiores y puntualizó sobre el caso Edinson Cavani: “Con él te escudás porque es Cavani y te achica el margen. Venía del Valencia, los últimos seis meses no había jugado, pero es Cavani, vos creés que puede darle al equipo. (Ander) Herrera es diferente porque había ya hacía mucho tiempo no jugaba, pero no sé el contrato que tendrá, si es por productividad. ¿Si Daniel Osvaldo era una certeza? Sí. Al Loco lo matanm pero a mí me rindió y en lo profesional más todavía”.

Sobre su relación de técnico-futbolista repasó: “Es un pibe que en San Juan estaba lesionado y le dije ‘no juegues porque estoy más afuera que adentro’ y me respondió ‘no, vos estás adentro’ y jugó. Y después se lesionó”. Tal fue el grado de complicidad que generaron durante su paso en Boca que todavía mantienen su relación y hasta confesó: “Cuando estaba en Arabia Saudita me mandaba audios cantando a las 3 de la mañana. Le decía ‘loco, son las 3 y media de la mañana. Obvio que cuando me levanto, no lo voy a atender”.

LA CONFESION DEL VASCO ARRUABARRENA SOBRE EL PARTIDO DEL GAS PIMIENTA

Otra de las frases interesantes de Arruabarrena pasó por el Superclásico del gas pimienta por la revancha de los octavos de final de la Libertadores 2015: “En el campo vi gente que hoy está presa o con prisión domiciliaria. Es verdad que los jugadores de River no podían jugar. No podían jugar ahí, en ese momento. Lo he cruzado a Bombiccino (médico de River) y le dije en broma que le estaba echando agua en los ojos a los jugadores, pero no podían jugar. ¿Si le metieron IVA? Qué sé yo. Lo que nunca sabremos es si fue armado por uno, dos o cien boludos. O quizás alguno se arrepiente y habla algún día”.

En la misma sintonía, blanqueó: “No sé si D’Onofrio fue más rápido y a las cinco horas estaba en Asunción. Se tomó esa decisión y los perjudicados fuimos nosotros. Yo quería terminarlo porque eran siempre partidos parejos. Hacía unos días habíamos ganado un clásico de liga en los últimos minutos. River ahí no ganaba, en la cancha de Boca no nos ganaba. No sé si pasábamos, pero River no nos ganaba”.

Independientemente de esos temas, Arruabarrena también se enfocó en el presente deportivo e institucional de Boca, del que valoró: “Me interesa que el club esté bien y, deportivamente, se saldrá. Si no, habrá que sacar chicos de inferiores, que salgan 8 o 9 chicos, que me dijeron que hay. Yo veo a Vélez, veo a River, hay chicos de 16 o 17 años que están en Reserva. Tanto Guillermo (Barros Schelotto) como Marcelo (Gallardo) los meten o entrenan en Primera. Acá no, pero bueno, puede ser un tema de Miguel (Russo) o institucional”.

Arruabarrena no descartó volver a dirigir a Boca, aunque tendrían que darse muchas condiciones (REUTERS/Enrique Marcarian)

En tanto, recordó nombres como Juan Cruz Komar, Andrés Cubas, Franco Cristaldo, Tomás Pochettino, Guido Vadalá, Nahuel Molina y Rodrigo Bentancur a los que fogueó con la Primera de Boca cuando fue DT: “Si vos ves que un pibe está, que te lo pide, metelo. Hay menos que en años anteriores, pero debe haber. En Boca hay gente capacitada, he hablado con Chiche Soñora y también sé que Mauro Navas es un formador de la puta madre. Cuando las cosas no van bien, el hincha quiere ver caritas, ver jóvenes que vayan”.

Sobre Juan Román Riquelme, con quien compartió vestuario, expresó: “Podés hablar de fútbol con él y sabe. Ahora, al ser presidente de Boca tenés otros lugarcitos donde tenés que tener gente capacitada. No sé en la práctica cómo se desarrollará o qué autoridad o capacidad tendrá como presidente. Había Consejo de Fútbol, hay gente de marketing… de eso no se ocupa el presidente”. En tanto, dejó en claros otros conceptos como la comunión entre el entrenador, manager y directiva a la hora de contratar jugadores: “Es difícil en Argentina el puesto de manager porque los presidentes o clubes quieren tomar ellos sus decisiones”.

¿Qué pasaría si Riquelme lo llama para dirigir a Boca otra vez? “Habría que hablar un montón de cosas. Las divisiones inferiores es una de las tantas cuestiones. Después es una charla personal donde hay que tocar varios temas que escucho y no sé si son reales o no. No resignaría algunos pilares que tenemos en el cuerpo técnico que creemos que nos pueden llevar al buen rendimiento, eso sí. Si lo pienso a nivel familiar, no agarraría. Me gusta el quilombo, aunque fuera del quilombo gano calidad de vida”, concluyó.