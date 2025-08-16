La agenda completa de todos los partidos del Rugby Championship 2025

Sudáfrica es el último campeón del certamen (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Los Pumas darán inicio a su participación en el Rugby Championship 2025 con el desafío de enfrentar a Nueva Zelanda en dos partidos consecutivos que abrirán la competencia. El torneo, que reúne a las potencias del hemisferio sur, comenzará el 16 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre, con sede inicial para los argentinos en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Al mismo tiempo, Sudáfrica recibirá a Australia en Johannesburgo.

La selección argentina debutará como local frente a los All Blacks a las 18:10 (hora argentina), antes de trasladarse a Buenos Aires para un nuevo enfrentamiento frente al mismo rival en el Estadio José Amalfitani, que también comenzará a las 18:10. Sudáfrica, por su parte, recibirá a Australia en el otro encuentro de la primera fecha.

Después de la serie ante los neozelandeses, la agenda de los Pumas marcará una gira por oceanía, con compromisos frente a Australia en Townsville y Sídney. El cruce en Townsville será el 6 de septiembre a la 1:30 de la madrugada (hora argentina), mientras que el partido en Sídney está pautado para el 13 de septiembre a la 1:00.

Los All Blacks son los máximos ganadores del torneo (Photo by MICHAEL BRADLEY / AFP)

El cierre de la fase regular encontrará al combinado dirigido por Felipe Contepomi frente al campeón del mundo, Sudáfrica, primero en el Hollywoodbets Kings Park de Durban el 27 de septiembre a las 12:10, y luego en un escenario internacional: Twickenham, en Londres, el 4 de octubre a las 10:00 (hora argentina). Este encuentro servirá como clausura del certamen para el equipo argentino y representará una de las pocas ocasiones en que el torneo se definirá fuera del hemisferio sur.

El calendario establecido detalla que la competencia se disputará en seis jornadas, con el formato habitual de partidos de ida y vuelta. La cobertura del torneo estará disponible a través de Disney+, anunció el organizador, y la difusión de los partidos apunta a captar a una audiencia internacional interesada en el rugby de alto nivel.

La primera fecha propone dos duelos: Sudáfrica frente a Australia a las 12:10 y Argentina ante Nueva Zelanda a las 18:10. El programa completo combina partidos en estadios sudamericanos, oceánicos, africanos y europeos.

Australia es el rival que argentina más veces venció (Dave Hunt/AAP Image via REUTERS)

Fixture completo del Rugby Championship 2025

Fecha 1: 16 de agosto 12:10 | Sudáfrica vs. Australia 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda

Fecha 2: 23 de agosto 12:10 | Sudáfrica vs. Australia 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda

Fecha 3: 6 de septiembre 01:30 | Australia vs. Argentina 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica

Fecha 4: 13 de septiembre 01:00 | Australia vs. Argentina 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica

Fecha 5: 27 de septiembre 02:05 | Nueva Zelanda vs. Australia 12:10 | Sudáfrica vs. Argentina

Fecha 6: 4 de octubre 06:45 | Australia vs. Nueva Zelanda 10:00 | Argentina vs. Sudáfrica

