Insólito: un jugador marcó un gol, quiso festejar con los hinchas y se cayó en un pozo de dos metros de profundidad

A lo largo de la historia del fútbol, han existido una gran variedad de festejos de goles. Algunos jugadores optan por abrazarse con sus compañeros, otros, más osados, se animan a treparse a los alambrados para celebrar con su hinchada, entre otros tantos. Sin embargo, que un futbolista termine en una fosa tras marcar es algo que se ha visto muy poco.

El impacto de la caída de Mierza Firjatullah desde una altura de dos metros durante la celebración de su gol no solo generó preocupación inmediata entre sus compañeros, sino que también puso en vilo a los seguidores de la selección sub 17 de Indonesia. La escena, ocurrida en el Estadio Utama Sumatera Utara durante el primer partido de la Piala Kemerdekaan 2025, entre el combinado local y Tayikistán se viralizó rápidamente y encendió las alarmas sobre el estado físico del joven delantero.

De todos modos, según informaron los medios locales, Firjatullah se encuentra en buen estado de salud y no sufrió lesiones graves tras el incidente. Fue su entrenador, Nova Arianto, quien aseguró: “Alabado sea Dios, todo está bien, incluido Mierza Firjatullah”. Esta afirmación trajo alivio tanto al cuerpo técnico como a la afición, que había presenciado con inquietud el accidente.

El partido entre Indonesia y Tayikistán marcó el inicio del torneo para ambos equipos. El encuentro, disputado el martes 12 de agosto de 2025, terminó con un empate 2-2, resultado que reflejó la intensidad del juego y la capacidad de reacción de ambos conjuntos.

La secuencia en la que Mierza Firjatullah cae a la fosa

El incidente se produjo tras el primer gol de Mierza Firjatullah. El delantero, que porta el dorsal número 10 y proviene de la Asiana Soccer School, corrió hacia la tribuna sur, donde se ubican los Ultras Garuda, para celebrar con los aficionados. Al cruzar la barrera que separa el campo de las gradas, no advirtió la presencia de un foso de considerable profundidad. La caída, desde aproximadamente dos metros de altura, lo dejó momentáneamente aturdido y lo obligó a sentarse antes de reincorporarse. Sus compañeros, que observaron la escena desde el campo, manifestaron preocupación por su integridad física.

A pesar del susto, Mierza Firjatullah retomó la celebración junto a los seguidores y continuó en el partido hasta la segunda mitad, cuando fue sustituido tras sufrir una lesión en una jugada posterior, esta vez por un choque con un rival. Según la información proporcionada por el sitio local KOMPAS, la decisión de reemplazarlo respondió a precauciones médicas, aunque el diagnóstico posterior descartó daños de consideración.

Mochammad Mierza Firjatullah nació el 15 de febrero de 2009, tiene 16 años y, según datos proporcionados por el portal especializado, Transfermarkt, puede jugar como delantero centro o de extremo por las dos bandas y su pierna hábil es la derecha.

Con una altura de 1,75 metros, Mierza actualmente se desarrolla en el Asiana Soccer School de su país y sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria al representativo de Indonesia para menores de 17 años. Antes de jugar en ese equipo, tuvo pasos por el Dewa United, y el Persik sub 18, siempre bajo la esfera nacional.