Deportes

Insólito: un jugador marcó un gol, quiso festejar con los hinchas y se cayó en un pozo de dos metros de profundidad

Mierza Firjatullah celebró el primer tanto de la selección Sub 17 de Indonesia y se accidentó al caer en un foso que separa el campo de juego de las tribunas

Guardar

A lo largo de la historia del fútbol, han existido una gran variedad de festejos de goles. Algunos jugadores optan por abrazarse con sus compañeros, otros, más osados, se animan a treparse a los alambrados para celebrar con su hinchada, entre otros tantos. Sin embargo, que un futbolista termine en una fosa tras marcar es algo que se ha visto muy poco.

El impacto de la caída de Mierza Firjatullah desde una altura de dos metros durante la celebración de su gol no solo generó preocupación inmediata entre sus compañeros, sino que también puso en vilo a los seguidores de la selección sub 17 de Indonesia. La escena, ocurrida en el Estadio Utama Sumatera Utara durante el primer partido de la Piala Kemerdekaan 2025, entre el combinado local y Tayikistán se viralizó rápidamente y encendió las alarmas sobre el estado físico del joven delantero.

De todos modos, según informaron los medios locales, Firjatullah se encuentra en buen estado de salud y no sufrió lesiones graves tras el incidente. Fue su entrenador, Nova Arianto, quien aseguró: “Alabado sea Dios, todo está bien, incluido Mierza Firjatullah”. Esta afirmación trajo alivio tanto al cuerpo técnico como a la afición, que había presenciado con inquietud el accidente.

El partido entre Indonesia y Tayikistán marcó el inicio del torneo para ambos equipos. El encuentro, disputado el martes 12 de agosto de 2025, terminó con un empate 2-2, resultado que reflejó la intensidad del juego y la capacidad de reacción de ambos conjuntos.

La secuencia en la que
La secuencia en la que Mierza Firjatullah cae a la fosa

El incidente se produjo tras el primer gol de Mierza Firjatullah. El delantero, que porta el dorsal número 10 y proviene de la Asiana Soccer School, corrió hacia la tribuna sur, donde se ubican los Ultras Garuda, para celebrar con los aficionados. Al cruzar la barrera que separa el campo de las gradas, no advirtió la presencia de un foso de considerable profundidad. La caída, desde aproximadamente dos metros de altura, lo dejó momentáneamente aturdido y lo obligó a sentarse antes de reincorporarse. Sus compañeros, que observaron la escena desde el campo, manifestaron preocupación por su integridad física.

A pesar del susto, Mierza Firjatullah retomó la celebración junto a los seguidores y continuó en el partido hasta la segunda mitad, cuando fue sustituido tras sufrir una lesión en una jugada posterior, esta vez por un choque con un rival. Según la información proporcionada por el sitio local KOMPAS, la decisión de reemplazarlo respondió a precauciones médicas, aunque el diagnóstico posterior descartó daños de consideración.

Mochammad Mierza Firjatullah nació el 15 de febrero de 2009, tiene 16 años y, según datos proporcionados por el portal especializado, Transfermarkt, puede jugar como delantero centro o de extremo por las dos bandas y su pierna hábil es la derecha.

Con una altura de 1,75 metros, Mierza actualmente se desarrolla en el Asiana Soccer School de su país y sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria al representativo de Indonesia para menores de 17 años. Antes de jugar en ese equipo, tuvo pasos por el Dewa United, y el Persik sub 18, siempre bajo la esfera nacional.

Temas Relacionados

selección sub 17 de IndonesiaMierza FirjatullahIndonesiadeportes-argentina

Últimas Noticias

En un final dramático, Racing perdió 2-1 con Tigre en la previa a la revancha con Peñarol por la Copa Libertadores

La Academia cayó en Avellaneda con un equipo alternativo. Además, Aldosivi empató 0-0 con Belgrano y Unión goleó 4-0 a Instituto en Córdoba

En un final dramático, Racing

Raducanu habló de los rumores de romance y reveló el método que tuvo que aplicar tras ser perseguida por un acosador

La tenista británica de 22 años, que es una de las máximas promesas del circuito WTA, explicó los problemas que tuvo que sobrepasar

Raducanu habló de los rumores

Lionel Messi sorprendió a un niño en las calles de Miami: el tierno gesto que se hizo viral

El astro rosarino le firmó un autógrafo a un pequeño admirador que se lo encontró en un semáforo y su actitud causó furor

Lionel Messi sorprendió a un

Bicicleta, taco y volea: el golazo de Valentín Carboni en su presentación con Genoa por la Copa Italia

El argentino fue figura en el triunfo 3-0 de su equipo ante el Vicenza. En la segunda ronda se enfrentará al Empoli

Bicicleta, taco y volea: el

El dardo de un histórico piloto de la Fórmula 1 al jefe de Alpine: “La época de figuras como Flavio Briatore ha terminado”

Ralf Schumacher, ex corredor y actual analista de la categoría, lanzó una contundente reflexión respecto al presente de la escudería francesa

El dardo de un histórico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que el próximo

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa