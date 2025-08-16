“Con Russo no juegan más”: la situación de los dos futbolistas de Boca Juniors que siguen marginados

En Boca Juniors se gestaron algunas salidas que ayudaron a descomprimir el vestuario e incluso la situación a nivel institucional. Ya no forman parte de la institución Marcos Rojo, ex capitán y caudillo del vestuario azul y oro, ni tampoco Mauricio Serna y Raúl Cascini, quienes integraban el Consejo de Fútbol hoy desmembrado que solamente cuenta con Marcelo Delgado (junto a algunos empleados en los que se apoya más la presencia de Juan Román Riquelme). Y hay dos jugadores más que permanecen apartados: Cristian Lema y Marcelo Saracchi.

¿Qué sucederá con ellos? Desde el Boca Predio le aseguraron a Infobae que no tendrán chances de reincorporarse al plantel profesional. Vale remarcar que tanto Lema como Saracchi habían sido separados del plantel por Miguel Ángel Russo, quien a los pocos días aclaró que se debía a una cuestión disciplinaria y bajada de línea de la directiva.

Si bien no se informó de forma oficial, el defensor central se había ausentado a un par de entrenamientos sin haber dado aviso mientras que el lateral izquierdo que había hecho fuerza para marcharse del club quedó marcado por su insistencia para abandonar el proyecto futbolístico en el que Russo lo tenía en cuenta (de hecho llegó a sumar minutos en el Mundial de Clubes).

“Con Russo no juegan más”, advirtieron puertas adentro ante la consulta de un posible induloto para los jugadores que ya no serán más tenidos en cuenta y posiblemente marquen un precedente a futuro. La bajada de línea de Riquelme y la cúpula directiva es “el que no quiera estar, tiene las puertas abiertas”. En el último mercado ambos tuvieron posibilidades de abandonar la institución, pero no se concretaron ofertas ni tampoco hubo acuerdo para la rescisión. Por ende, con el mercado local cerrado salvo para los casos excepcionales de equipos que transfieran al exterior, los dos continuarían, pero apartados.

De esta forma, Lema y Saracchi continuarán marginados del plantel profesional y entrenándose junto a un preparador físico a contraturno del resto. Incluso ni siquiera se cambiarán en el mismo vestuario principal, algo que fue ventilado justo antes de que Marcos Rojo, que estaba en la misma situación, rompiera su contrato con Boca y firmara en Racing.

Lema, quien había recibido sondeos de Peñarol de Montevideo, Belgrano de Córdoba y Newell’s, tiene contrato hasta diciembre y seguramente se marche libre en ese entonces. Distinta es la situación de Saracchi, quien estiró la cuerda de más para que lo liberaran y pasara a préstamo a Independiente, pero cuando estaba casi todo finiquitado el Rojo dio marcha atrás y se quedó con Facundo Zabala en esa posición. El uruguayo, con vínculo hasta fines de 2026, posiblemente halle una salida en el siguiente mercado.

En paralelo, no hay que descartar que se origine alguna baja más en este mercado, ya que el Xeneize tiene demasiados jugadores cuando disputará solamente una competencia (fue eliminado de la Libertadores y Copa Argentina) y ya desestimó propuestas consideradas bajas por Exequiel Zeballos (Arabia Saudita) y Kevin Zenón (Olympiacos de Grecia). Por ahora no volvieron a la carga por ninguno de los dos.

A fin de año, la lista de salidas se ampliará notablemente por términos de contrato y algunas posibles transferencias. Expirarán los vínculos de Chiquito Romero, Javier García, Frank Fabra e Ignacio Miramón (sumados a Lema y Saracchi). El plan es que Russo o el entrenador que esté a cargo del equipo disponga de no más de 25 futbolistas para iniciar la pretemporada a principios de 2026, año en el que Boca apostará todas sus fichas a una Copa Libertadores a la que todavía no tiene asegurado su clasificación.