Deportes

La llamativa decisión que tomó Russo con el plantel de Boca Juniors antes del partido con Independiente Rivadavia en Mendoza

El entrenador xeneize decidió concentrar a todos los futbolistas incluyendo un par de lesionados

Guardar
Miguel Russo decidió que viaje
Miguel Russo decidió que viaje todo el plantel de Boca Juniors a Mendoza

Boca Juniors se jugará una parada importante en Mendoza mañana, cuando visite a Independiente Rivadavia por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. La cita arrancará a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de público visitante. De cara a este encuentro al que consideran trascendental puertas adentro, Miguel Ángel Russo tomó una llamativa decisión: concentrará a todo el plantel.

En busca de unir al plantel, el cuerpo técnico convocó a todos los futbolistas para el viaje a Cuyo, incluidos los que todavía no están aptos para jugar como Ander Herrera y Tomás Belmonte. El DT siente que es necesario que los jugadores den la cara ante el público en condición de visitante tal como lo hicieron en el empate ante Racing en la Bombonera, donde se mostraron algunas virtudes y fundamentalmente hubo un lavado de cara respecto a la cuestión actitudinal.

Vale recordar que el español Herrera disputó 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica y sufrió un desgarro que lo marginó del resto de esa competición. Cuando se había repuesto de esa dolencia tras el parate, se lesionó otro músculo previo al inicio del Clausura y todavía no tuvo participación en lo que va del campeonato. Por su parte, el departamento médico xeneize informó sobre el desgarro grado 3 del isquiotibial derecho de Belmonte el 7 de agosto pasado, por lo que recién retornará a las canchas el mes que viene. El Toto había sido titular en la derrota ante Huracán en Parque Patricios.

Respecto a la formación titular, Russo jugó al misterio probando a varios futbolistas. Sí contará con las altas de Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes todavía no están confirmados como iniciales. Restará saber si el DT opta por darle más contención al mediocampo para que Leandro Paredes esté acompañado por un compañero con características más defensivas, a diferencia de la igualdad ante Racing en la que fue rodeado con Malcom Braida y Alan Velasco (incluso a esto hizo referencia el campeón del mundo en una entrevista posterior al partido).

A las bajas de Cristian
A las bajas de Cristian Lema y Marcelo Saracchi se les sumó la de Chiquito Romero para el viaje a Mendoza

Si Russo confirma la inclusión de Figal, el once para visitar a la Lepra mendocina sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los que obviamente no viajarán con el resto de la delegación son Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes permanecen separados del grupo y entrenándose a contraturno. Ninguno de los dos volverán a tener minutos mientras Russo sea el DT de Boca. Los otros que tampoco embarcarán son Sergio Chiquito Romero (los tres arqueros serán Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García), Mateo Mendia y Camilo Rey Domenech.

El Xeneize visitará mañana a Independiente Rivadavia de Mendoza con la idea de recortar distancia con los tres primeros de la Tabla Anual, una de las dos vías disponibles para clasificarse a la Libertadores 2026. El otro camino será siendo campeón del Clausura, meta con la que en primera instancia deberá situarse en zona de ingreso a los octavos de final en la Zona A. Los de Russo cosecharon hasta ahora 3 puntos sobre 12 en juego, son uno de los cinco equipos que todavía no ganaron (junto a Independiente, Platense, Godoy Cruz y Aldosivi) y el domingo siguiente recibirá a Banfield en la Bombonera.

En el plano institucional, se supo que Boca tomó la determinación de frenar la búsqueda de un nuevo miembro para el Consejo de Fútbol del que quedó a cargo Marcelo Delgado (trabaja diariamente junto a tres delegados). El Chelo y Juan Román Riquelme iban a sondear a varios candidatos la semana pasada, pero por diversas cuestiones coyunturales se postergó este rastreo que igualmente no está descartado para el futuro.

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel RussoIndependiente Rivadaviadeportes-argentinaTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Los Pumas iniciarán su camino

Daniel Ricciardo sufrió un accidente en motocicleta y fue hospitalizado en Australia

El australiano fue trasladado a un hospital de Queensland tras sufrir una lesión en la clavícula mientras conducía una moto en Daintree. El ex piloto de Fórmula 1 se encuentra fuera de peligro

Daniel Ricciardo sufrió un accidente

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual con la clasificación a las copas internacionales

La lucha por entrar a los octavos del campeonato y el ingreso a los certámenes continentales, minuto a minuto

Así están las tablas de

Impacto argentino en Moto3: Valentín Perrone logró por primera vez la pole position y buscará la victoria en el GP de Austria

El corredor de 17 años fue el más veloz en la clasificación y largará adelante de todos por primera vez en esta categoría

Impacto argentino en Moto3: Valentín

Es sobrino de una leyenda del deporte, lo entrena un campeón olímpico y logró el oro para Argentina en el taekwondo de los Panamericanos Junior

Ignacio Espínola es familiar de Camau, múltiple medallista en Juegos Olímpicos, y pupilo de Sebastián Crismanich, campeón en Londres 2012. El joven ganó en hasta 58 kilos y se subió a lo más alto del podio. El tenis sumó otras dos doradas

Es sobrino de una leyenda
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Vladimir Putin aseguró que la

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”