Deportes

Preocupación tras el clásico de básquet en Entre Ríos por la quema de la camiseta de un jugador

Simpatizantes del Club Atlético Rosario Tala prendieron fuego una prenda del capitán de Sportivo Peñarol luego del partido. El comunicado de ambas instituciones

Quemaron una bandera de Peñarol
Quemaron una bandera de Peñarol de Rosario del Tala durante el clásico de la ciudad entrerriana (Instagram)

Un clásico de básquet entre clubes de la provincia de Entre Ríos terminó en escándalo luego de la imagen que se viralizó en redes sociales que mostraba una camiseta del Sportivo Peñarol ardiendo en llamas con el nombre del jugador Nicolás Bros en su espalda, en un sector de la cancha del Club Atlético Rosario Tala.

El hecho, ocurrido ante la presencia de socios, hinchas y dirigentes, desató una ola de repudio que unió a ambas instituciones en la condena de un acto de violencia que empañó la victoria de Atlético sobre Peñarol en el torneo de Primera División.

El incidente se produjo tras el enfrentamiento entre el Centro Sportivo Peñarol y el anfitrión, el Club Atlético Rosario Tala, dos entidades históricas del básquet de la ciudad. Un grupo de simpatizantes del club local quemó una camiseta de su rival con el nombre de su capitán, Nicolás Bros, un acto que, según la Subcomisión de Básquet de Peñarol, no puede considerarse una simple provocación. En un comunicado difundido por la entidad, se subrayó que la quema de la prenda constituyó “un acto de violencia hacia el basquetbolista”, quien resultó directamente afectado por la agresión simbólica.

La Subcomisión de Básquet de Peñarol remarcó la gravedad del episodio, señalando que “este tipo de situaciones no deben ser minimizadas, especialmente considerando que ocurrieron dentro del club rival, sin que nadie interviniera para evitarlo”. El comunicado incluyó un llamado explícito a las autoridades del Club Atlético Rosario Tala para que identifiquen y sancionen a los responsables, y reiteró el compromiso de Peñarol en la lucha contra la violencia, tanto dentro como fuera de las canchas.

El comunicado de Sportivo Peñarol
El comunicado de Sportivo Peñarol

La reacción institucional no se limitó a Peñarol. El Club Atlético Rosario Tala, a través de un comunicado firmado por su presidente, Matías Asmus, ofreció disculpas públicas al Centro Sportivo Peñarol y condenó de manera enfática el accionar de sus simpatizantes. El club dejó en claro que “este tipo de acciones no representan los valores de la institución” y reafirmó su compromiso con una rivalidad basada en el respeto y la convivencia deportiva. El dirigente manifestó su deseo de fortalecer el vínculo entre ambas entidades, históricas en la ciudad, a partir de una competencia sana y alejada de cualquier forma de vandalismo.

EL COMUNICADO DE SPORTIVO PEÑAROL

La Sub Comisión de Básquet del Centro Sportivo Peñarol repudia lo sucedido dentro de las instalaciones del CART, en la cual, empañaron su propio festejo de un partido que se ganó en cancha. No es un hecho que pueda pasarse por alto, no sólo porque se quemó una camiseta de Peñarol, la cual tenía el nombre de nuestro capitán, lo que lo agrava aún más, sino también porque sucedió dentro del club, donde había socios, hinchas, jugadores y dirigentes observando la situación y nadie dijo nada porque se quemó en su totalidad.

Esto no es folklore, es un hecho que va más allá de quién ganó y quién perdió. Es un hecho de violencia hacia Nicolás Bros, a quien le pertenecía la camiseta. Esperamos que el club tome las medidas que crean convenientes con quienes realizaron este hecho, como lo hará esta Sub Comisión ante cualquier hecho de violencia.

Los dirigentes debemos aprender y dar el ejemplo. Estos hechos no deben suceder y menos dentro de la institución. Nico, estamos con vos. Queremos seguir viéndote brillar como siempre lo has hecho con tu querido Peñarol.

El comunicado del Atlético Rosario
El comunicado del Atlético Rosario Tala

EL COMUNICADO DEL CLUB ATLÉTICO ROSARIO TALA

Desde el Club Atlético Rosario Tala, queremos expresar públicamente nuestras disculpas al Centro Sportivo Peñarol por los hechos ocurridos luego del clásico disputado el pasado 8 de agosto.

Lamentablemente, tras el encuentro, un grupo de simpatizantes de nuestra institución quemó una camiseta de Peñarol. Este tipo de acciones no representan nuestros valores, ni el espíritu deportivo que buscamos promover.

Desde la Comisión Directiva rechazamos todo acto de violencia o vandalismo, ya sea dentro o fuera de las canchas. Creemos firmemente en la importancia de mantener una rivalidad sana y respetuosa, que enriquezca el deporte y fortalezca el vínculo entre las dos instituciones históricas de nuestra ciudad.

Reiteramos nuestras disculpas a la dirigencia, jugadores, socios e hinchas del Centro Sportivo Peñarol, reafirmando nuestro compromiso con el respeto y la buena convivencia deportiva.

