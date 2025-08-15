Deportes

Los mejores memes del empate entre River y Libertad en Paraguay por la Libertadores: Driussi, Armani y Gallardo, los elegidos

El Millonario igualó sin tantos en Asunción por la ida de los octavos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

River Plate no logró romper la igualdad en su visita a Libertad de Paraguay y empató 0-0 en el estadio Defensores del Chaco, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá definir la serie como local en el estadio Monumental dentro de siete días, donde buscará el pase a cuartos frente a un rival que mostró solidez defensiva.

Durante el primer tiempo, Libertad mantuvo un esquema cerrado y resistió los intentos ofensivos del conjunto argentino. Las intervenciones del arquero Martín Silva resultaron determinantes para mantener su arco invicto, en especial durante el segundo tiempo. La producción de River Plate mejoró luego de los cambios introducidos por Gallardo, aunque el conjunto millonario no logró generar ocasiones claras de gol hasta los minutos finales.

Entre las acciones más destacadas, a los 86 minutos, Silva desvió un tiro libre de Juan Fernando Quintero, mientras que el rebote de Nacho Fernández salió desviado. En la última jugada del partido, el arquero uruguayo volvió a lucirse y salvó ante un remate de Gonzalo Montiel. La igualdad dejó la serie totalmente abierta y la definición se trasladará a Buenos Aires con leve ventaja para el Millonario por su condición de local.

Antes de la revancha, River Plate enfrentará a Godoy Cruz este domingo por el torneo local. El equipo que avance de esta llave enfrentará muy probablemente a Palmeiras, que venció 4-0 a Universitario en Perú.

En las redes sociales los fanáticos se hicieron eco del irregular encuentro de River. Los usuarios de X (antes Twitter) lamentaron el juego de Miguel Borja, Enzo Pérez y bromearon por los cambios de Marcelo Gallardo. El regreso tras la lesión de Sebastián Driussi y la gran salvada de Franco Armani, fueron otros de los temas que eligieron.

Los mejores memes que dejó el empate entre River y Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores:

