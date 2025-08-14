Deportes

River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará pisar con fuerza en Asunción contra el Gumarelo. Desde las 21.30, por Telefe, Fox Sports y Disney+

Guardar

Horario y dónde ver Libertad-River Plate:

El partido se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

12:00 hsHoy

Convocados River Plate:

11:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que clasificó a esta ronda luego de quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador), acumula un invicto de cinco partidos y viene de igualar 0-0 ante Independiente en Avellaneda, lo que lo posicionó en en el primer puesto del Grupo B del Torneo Clausura.

11:00 hsHoy

Libertad, listo para recibir a River Plate:

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Libertad?

El conjunto paraguayo, que avanzó a esta instancia tras ser escolta de San Pablo en el Grupo D (afuera quedaron Alianza Lima y Talleres de Córdoba), acumula un invicto de cuatro compromisos y viene de igualar 1-1 ante Recoleta, lo que lo posicionó en el sexto lugar del torneo local con 11 unidades, a seis del líder Cerro Porteño.

10:15 hsHoy

El Gumarelo y el Millonario se verán las caras este jueves 14 de agosto, desde las 21.30, en el Estadio La Huerta (Asunción). El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Rodrigo Correa y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Rodrigo Nunes.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Libertad y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Libertad y River Plate abren
Libertad y River Plate abren su serie de octavos de final de la Copa Libertadores

Temas Relacionados

River PlateLibertadCopa LibertadoresMarcelo Gallardodeportes-argentina

Últimas noticias

Por qué Franco Mastantuono usará la camiseta número 30 y la estrategia del Real Madrid con el filial

El joven surgido de la cantera de River Plate fue presentado de manera oficial en Real Madrid

Por qué Franco Mastantuono usará

Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”

El ex futbolista de River Plate fue recibido por el presidente Florentino Pérez y ahora brinda una conferencia de prensa. Usará el dorsal número 30

Franco Mastantuono fue presentado como

El revolucionario y polémico plan de la Fórmula 1 para que haya paridad de motores en 2026

Se trabajará sobre el rendimiento de los impulsores. Por qué se afirma que no es un Balance of Performance

El revolucionario y polémico plan

La echaron de su club por un video, ganó miles de dólares como modelo en Only Fans y ahora tendrá otra oportunidad como futbolista

El Chatham Town, equipo que disputa la National League femenina, anunció la incorporación de Madelene Wright

La echaron de su club

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo volvería a jugar y por qué estuvo ausente Rodrigo De Paul

La Pulga afina la puesta a punto luego de la lesión que le impidió jugar los últimos partidos

Lionel Messi volvió a entrenarse

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto hay que ganar para

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

Las mejores dietas para proteger el cerebro y el corazón a partir de los 60 años

Por qué crece la desconfianza en la democracia: un experimento busca el diálogo en una sociedad polarizada

Ocaña denunció los vínculos del dueño del laboratorio del fentanilo contaminado con el kirchnerismo

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

INFOBAE AMÉRICA

Bushwick, el barrio de Nueva

Bushwick, el barrio de Nueva York donde el muralismo latino resiste y enseña

Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe para combatir cárteles de la droga latinoamericanos

La dupla de Dakota Johnson y Chris Evans desafía el materialismo con humor y autenticidad

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Cómo la fama y el esfuerzo extremo transformaron el presente de James Norton: del anonimato a los reflectores en series globales

DEPORTES

Por qué Franco Mastantuono usará

Por qué Franco Mastantuono usará la camiseta número 30 y la estrategia del Real Madrid con el filial

Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”

El revolucionario y polémico plan de la Fórmula 1 para que haya paridad de motores en 2026

La echaron de su club por un video, ganó miles de dólares como modelo en Only Fans y ahora tendrá otra oportunidad como futbolista

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo volvería a jugar y por qué estuvo ausente Rodrigo De Paul