River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Libertad y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Gumarelo y el Millonario se verán las caras este jueves 14 de agosto, desde las 21.30, en el Estadio La Huerta (Asunción). El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Rodrigo Correa y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Rodrigo Nunes.

El conjunto paraguayo, que avanzó a esta instancia tras ser escolta de San Pablo en el Grupo D (afuera quedaron Alianza Lima y Talleres de Córdoba), acumula un invicto de cuatro compromisos y viene de igualar 1-1 ante Recoleta, lo que lo posicionó en el sexto lugar del torneo local con 11 unidades, a seis del líder Cerro Porteño.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que clasificó a esta ronda luego de quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador), acumula un invicto de cinco partidos y viene de igualar 0-0 ante Independiente en Avellaneda, lo que lo posicionó en en el primer puesto del Grupo B del Torneo Clausura.

Últimas noticias

Por qué Franco Mastantuono usará la camiseta número 30 y la estrategia del Real Madrid con el filial El joven surgido de la cantera de River Plate fue presentado de manera oficial en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta” El ex futbolista de River Plate fue recibido por el presidente Florentino Pérez y ahora brinda una conferencia de prensa. Usará el dorsal número 30

El revolucionario y polémico plan de la Fórmula 1 para que haya paridad de motores en 2026 Se trabajará sobre el rendimiento de los impulsores. Por qué se afirma que no es un Balance of Performance

La echaron de su club por un video, ganó miles de dólares como modelo en Only Fans y ahora tendrá otra oportunidad como futbolista El Chatham Town, equipo que disputa la National League femenina, anunció la incorporación de Madelene Wright