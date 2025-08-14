River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Libertad-River Plate:
El partido se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+
21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.30 Ecuador, Colombia y Perú
18.30 México
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que clasificó a esta ronda luego de quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador), acumula un invicto de cinco partidos y viene de igualar 0-0 ante Independiente en Avellaneda, lo que lo posicionó en en el primer puesto del Grupo B del Torneo Clausura.
El conjunto paraguayo, que avanzó a esta instancia tras ser escolta de San Pablo en el Grupo D (afuera quedaron Alianza Lima y Talleres de Córdoba), acumula un invicto de cuatro compromisos y viene de igualar 1-1 ante Recoleta, lo que lo posicionó en el sexto lugar del torneo local con 11 unidades, a seis del líder Cerro Porteño.
El Gumarelo y el Millonario se verán las caras este jueves 14 de agosto, desde las 21.30, en el Estadio La Huerta (Asunción). El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Rodrigo Correa y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Rodrigo Nunes.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Libertad y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.