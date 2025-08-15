La palabra de Gallardo tras el 0-0 de River ante Libertad: la vuelta de Driussi, los cambios y cuánto le falta a Salas

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después de la actuación de River Plate en el empate 0-0 sobre Libertad de Paraguay en Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador del Millonario analizó lo que dejó el partido, miró hacia lo que viene y apuntó a la revancha dentro de una semana en el Estadio Monumental.

En primer lugar, el Muñeco fue consultado sobre su análisis de un partido que tuvo a Armani como figura en el primer tiempo, pero realizó tres cambios al inicio del complemento y el equipo mejoró su producción en la parte final: “No estuvimos finos con la pelota, ante un rival que se agrupaba. Y necesitás estar fino para los pases, no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, encontramos pases hacia adelante, técnicamente nos sentimos mejor. Eso me deja tranquilo y me estimula, lo que vi en el segundo tiempo es lo que necesitamos mejorar. La enjundia fue diferente desde el juego y la mentalidad del equipo”.

“Cuando no fluís como equipo como nos pasó en la primera mitad, claramente necesitás un cambio. Hubo jugadores que entraron bien, Seba volvió después de mucho tiempo, Nacho y Juanfer nos dieron pase, y el equipo se empezó a contagiar de otra manera. Lo que vimos es más lo que nos representa”, explicó sobre los ingresos de Sebastián Driussi, Nacho Fernández y Juanfer Quintero por Miguel Borja, Kevin Castaño y Santiago Lencina.

Acto seguido, profundizó en sus motivos para no hacer más modificaciones durante el transcurso del complemento: “Hoy decidí hacer las variantes y vi que el equipo estaba bien. Podría haber hecho alguna modificación, pero el equipo estaba bien y proponiendo lo que nos faltó en el primer tiempo. La búsqueda era buena, por derecha, izquierda y por dentro. La serie está abierta y nos pone bien haber terminado con esa cara diferente”.

Por otro lado, el director técnico de 49 años destacó la vuelta de Driussi, luego de su lesión ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes. “Terminó bien y vamos a ver cómo se recupera de acá al domingo, vamos a sumar minutos de juego, veremos, no sé si está para 90 minutos, pero le va a venir bien”, expresó.

Además, se refirió puntualmente al ingreso de Quintero: “Juanfer estuvo mucho mejor que en el partido ante Independiente, se lo vio mucho más suelto y más fino. Si él está bien, nos va a dar esa clase de juego porque es un jugador distinto. La idea es que él cada día se ponga mejor, hoy lo vi mejor que el último sábado, tiene que seguir mejorando para que el equipo se pueda beneficiar”.

Otra de las consultas estuvo vinculada a la ausencia por lesión de Maximiliano Salas: “Estuvo trabajando bien estos días, posiblemente de acá al domingo hagamos una evaluación, hasta ahora su evolución era favorable. Tenemos hasta la semana que viene para que termine de sanar y que se sienta con confianza y seguridad para la revancha, veremos día tras día como se va sintiendo”.

River Plate volverá a jugar este domingo desde las 18:30 contra Godoy Cruz como local por la quinta fecha del Torneo Clausura y el jueves próximo afrontará la vuelta recibiendo a Libertad a partir de las 21:30. En la siguiente instancia, el ganador de la serie casi seguro que chocará con Palmeiras, luego de que el Verdao goleó 4-0 a Universitario en Perú.

Más declaraciones de Marcelo Gallardo

La falta de eficacia: “No hay mucha explicación, a veces no sos certero, a veces lo que generás lo concretás y a veces no. Tampoco es algo que nos va a generar un cambio de enfoque. En pocos partidos hicimos muchos goles y ahora no estamos convirtiendo. Nos preocupó más lo que pasó el sábado ante Independiente y el primer tiempo. Recuperar la memoria en el juego en el segundo tiempo fue bueno, porque nos va a permitir recuperar las conexiones en el juego”.

Su balance por el inicio del semestre: “Arrancamos bien, hubo un bachecito, que fue el partido de Independiente y este primer tiempo. Con San Lorenzo fue muy disputado, es un equipo que está funcionando bien, y hay partidos que no se pueden ganar. Tuvimos bajas importantes, no pudimos reconfirmar el inicio del torneo, esa continuidad. La idea es recuperar los jugadores, que se reincorporen y fluir desde el juego. Si fluimos desde el juego, como sucedió en el segundo tiempo, vamos a tener más posibilidades de ganar”.

La búsqueda por el equipo perfecto: “Estamos en un proceso de formar el mejor equipo posible, fluyendo partido a partido. No es una excusa, tenemos un gran plantel. Había algunos con confianza, hoy no los tenemos, entran jugadores, a algunos les cuesta más que a otros. Tratamos de funcionar lo mejor posible, con algunos problemitas todavía para generar ese equipo confiable. Nos falta todavía. Nos deja tranquilos el segundo tiempo, no nos gustó el primero. Hay que alimentar lo del segundo, teniendo en cuenta que los rivales también juegan, porque Libertad se cerró bien, nos cortó los circuitos y no estuvimos finos para jugar. Tenemos que poder sortear esos momentos de no claridad con otra solvencia, mostrando una mentalidad diferente. Cuando no podés jugar, hay que plantarse de otra manera. Estoy confiado en que vamos a seguir mejorando. Lo que hicimos en el segundo tiempo lo tenemos que sostener en la revancha. Hay que ganar el jueves en nuestra cancha para pensar en los otros rivales, que van a ser aún más difíciles. Pero primero hay que ganar el jueves”.

