El video de los serios incidentes entre la Policía brasileña y los hinchas de Godoy Cruz

Hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba fueron víctimas de episodios violentos al finalizar el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil. Los simpatizantes argentinos sufrieron agresiones por parte de la policía local tras la derrota de su equipo por 2 a 1.

El incidente ocurrió una vez terminado el encuentro, momento en el que la fuerza de seguridad brasileña irrumpió en la tribuna visitante para desalojar a los seguidores mendocinos. Un testigo que presenció la escena declaró a El Sol: "Terminó el partido y nos empezaron a pegar para sacarnos. Es una cosa de locos“. Los videos difundidos por ESPN muestran cómo se desató la represión policial contra los argentinos.

El cruce entre hinchas y autoridades policiales brasileñas reaviva el antecedente de choques en este tipo de competencias continentales, situación que genera preocupación sobre la seguridad de los visitantes sudamericanos en grandes eventos deportivos.

La situación se produjo en el marco de un encuentro que enfrentó a Godoy Cruz con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que terminó con derrota 2-1 para el equipo del entrenador debutante Walter Ribonetto. El partido se disputó en el Arena MRV de Belo Horizonte y dejó al elenco mendocino obligado a ganar en la revancha dentro de siete días en Mendoza.

El inicio del partido mostró a Atlético Mineiro como el equipo más incisivo. El brasileño Rony generó la primera ocasión clara en el arco defendido por Franco Petroli antes de los 20 minutos. A pesar de ese dominio inicial, fue Godoy Cruz quien abrió el marcador sobre los 37 minutos con un zurdazo desde la puerta del área de Santino Andino, que superó al arquero Everson y puso en ventaja al equipo dirigido por Ribonetto.

Hacia el final de la parte inicial, Guilherme Arana empató el partido para el local, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. El conjunto mendocino mantuvo la ventaja hasta el entretiempo. En la segunda parte, la estrategia de Ribonetto priorizó el orden y la contención, aunque a los 70 minutos, Tomás Cuello igualó para Mineiro después de un error en el fondo argentino. Sobre el epílogo del encuentro, tras una jugada de Reinier Jesus, Hulk marcó el segundo tanto para el equipo brasileño a los 88 minutos, lo que decretó la derrota final para el Tomba.

La actualidad de Godoy Cruz se encuentra marcada por la reciente desvinculación de Esteban Solari y la llegada de Ribonetto, quien asumió el desafío de afrontar una serie internacional compleja en medio de un proceso de reconstrucción interna. Al finalizar el partido, el DT mendocino subrayó en conferencia de prensa que “la prioridad es el torneo local por sobre las expectativas internacionales”.

Por su parte, Atlético Mineiro llegó a esta instancia tras eliminar por penales a Atlético Bucaramanga. En la liga local ocupa la décima posición, aunque viene de una actuación destacada en la Copa Brasil al dejar fuera a Flamengo. El antecedente más reciente entre ambos equipos remite a la Copa Libertadores 2017, cuando registraron un empate 1-1 en Mendoza y una victoria 4-1 para el conjunto brasileño en Belo Horizonte.