Deportes

El video de los serios incidentes entre la Policía brasileña y los hinchas de Godoy Cruz

Tras la derrota 2-1 ante Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de la Sudamericana, los efectivos reprimieron a los simpatizantes visitantes

Guardar

Hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba fueron víctimas de episodios violentos al finalizar el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil. Los simpatizantes argentinos sufrieron agresiones por parte de la policía local tras la derrota de su equipo por 2 a 1.

El incidente ocurrió una vez terminado el encuentro, momento en el que la fuerza de seguridad brasileña irrumpió en la tribuna visitante para desalojar a los seguidores mendocinos. Un testigo que presenció la escena declaró a El Sol: "Terminó el partido y nos empezaron a pegar para sacarnos. Es una cosa de locos“. Los videos difundidos por ESPN muestran cómo se desató la represión policial contra los argentinos.

El cruce entre hinchas y autoridades policiales brasileñas reaviva el antecedente de choques en este tipo de competencias continentales, situación que genera preocupación sobre la seguridad de los visitantes sudamericanos en grandes eventos deportivos.

La situación se produjo en el marco de un encuentro que enfrentó a Godoy Cruz con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que terminó con derrota 2-1 para el equipo del entrenador debutante Walter Ribonetto. El partido se disputó en el Arena MRV de Belo Horizonte y dejó al elenco mendocino obligado a ganar en la revancha dentro de siete días en Mendoza.

El inicio del partido mostró a Atlético Mineiro como el equipo más incisivo. El brasileño Rony generó la primera ocasión clara en el arco defendido por Franco Petroli antes de los 20 minutos. A pesar de ese dominio inicial, fue Godoy Cruz quien abrió el marcador sobre los 37 minutos con un zurdazo desde la puerta del área de Santino Andino, que superó al arquero Everson y puso en ventaja al equipo dirigido por Ribonetto.

Hacia el final de la parte inicial, Guilherme Arana empató el partido para el local, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. El conjunto mendocino mantuvo la ventaja hasta el entretiempo. En la segunda parte, la estrategia de Ribonetto priorizó el orden y la contención, aunque a los 70 minutos, Tomás Cuello igualó para Mineiro después de un error en el fondo argentino. Sobre el epílogo del encuentro, tras una jugada de Reinier Jesus, Hulk marcó el segundo tanto para el equipo brasileño a los 88 minutos, lo que decretó la derrota final para el Tomba.

La actualidad de Godoy Cruz se encuentra marcada por la reciente desvinculación de Esteban Solari y la llegada de Ribonetto, quien asumió el desafío de afrontar una serie internacional compleja en medio de un proceso de reconstrucción interna. Al finalizar el partido, el DT mendocino subrayó en conferencia de prensa que “la prioridad es el torneo local por sobre las expectativas internacionales”.

Por su parte, Atlético Mineiro llegó a esta instancia tras eliminar por penales a Atlético Bucaramanga. En la liga local ocupa la décima posición, aunque viene de una actuación destacada en la Copa Brasil al dejar fuera a Flamengo. El antecedente más reciente entre ambos equipos remite a la Copa Libertadores 2017, cuando registraron un empate 1-1 en Mendoza y una victoria 4-1 para el conjunto brasileño en Belo Horizonte.

Temas Relacionados

deportes-argentinaGodoy CruzAtlético MineiroCopa Sudamericana

Últimas Noticias

El Galatasaray tomó una decisión sobre el futuro de Mauro Icardi

El delantero argentino, envuelto en distintas polémicas en su vida personal, está cerca de volver a la acción tras una grave lesión

El Galatasaray tomó una decisión

River Plate empata con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

El Millonario intenta pisar con fuerza en Asunción contra el Gumarelo. Televisan Telefe, Fox Sports y Disney+

River Plate empata con Libertad

Robó la pelota tras el saque del medio y gritó: el gol a los 14 segundos que le dio la ventaja a Botafogo en la Libertadores

Artur marcó el único tanto del partido jugado ante Liga de Quito en Río de Janeiro. La lista de anotaciones más veloces en el certamen continental

Robó la pelota tras el

Salió tercera con la Selección en la Copa América, es Policía y filmó un peculiar video con consejos para ir al estadio

Betina Soriano, jugadora de Belgrano, combinó sus dos trabajos al brindarles recomendaciones a los fanáticos para disfrutar del duelo entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Salió tercera con la Selección

Conmoción en el fútbol brasileño: un juvenil fue asesinado a balazos en su escuela

Alex Mariano Nascimento Moura jugaba en el River Atlético Clube de Piauí. Fue acribillado en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en la zona sur de Teresina, Brasil

Conmoción en el fútbol brasileño:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibió en Casa

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército que hicieron cumbre en el Monte Kun del Himalaya

La contaminación por plásticos preocupa a expertos en todo el mundo: la situación de Argentina

Rechazaron el pedido de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para suspender la ejecución de sus bienes y apelará a Casación

Cómo estará el tiempo el fin de semana: tras el ingreso del frente frío anticipan lluvias en el AMBA

Fentanilo mortal: el Gobierno dijo que Ariel García Furfaro “debería estar preso” y anticipó que podría recusar al juez Kreplak

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardeó presuntas instalaciones de

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

Activistas registraron 68 denuncias de violaciones de derechos humanos y dos muertes en cárceles de Cuba durante julio

El juez Alexandre de Moraes pidió fijar la fecha para el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil

Ucrania ordenó nuevas evacuaciones en Donetsk frente al brutal avance ruso

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

TELESHOW
La llamativa respuesta de Sofía

La llamativa respuesta de Sofía Gonet al hablar sobre sus estándares de pareja: “Un pibe común y laburador”

Noelia Marzol reveló cuáles fueron sus últimos retoques estéticos: “Muchas cosas”

La discusión de La Joaqui y Luck Ra al recordar cómo se conocieron: “Me plantaste, no me dabas bola”

La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”