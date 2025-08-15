Deportes

El partido para el olvido del arquero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la Liga de España: protagonizó dos bloopers y vio la roja

El arquero argentino tuvo uno de sus peores encuentros como profesional en la derrota del Girona ante Rayo Vallecano

Lo que seguramente habrá sido deseado como un debut soñado para Paulo Gazzaniga en el inicio de una nueva temporada con el Girona por la Liga Española terminó con la que será recordada como una de sus peores actuaciones como profesional. El arquero argentino protagonizó dos bloopers insólitos que condujeron a la derrota a su equipo, que hizo las veces de local ante el Rayo Vallecano en el estadio Municipal de Montilivi.

Al minuto 17, una salida desde el fondo del Girona terminó de forma catastrófica: el defensor David López cedió el balón hacia atrás para el arquero, que intentó cambiarla hacia el lado izquierdo de la defensa, pero pifió y dejó servido el esférico al delantero Jorge De Frutos, que la mandó al fondo de la red pese al esfuerzo del guardameta albiceleste por intentar evitar que ingresara a su valla. Gazzaniga se mostró ofuscado y lanzó un insulto al aire, pero lo peor todavía estaba por ocurrir.

Un par de minutos más tarde, Álvaro aumentó la ventaja para los de Vallecas, apareciendo por sorpresa en la boca del arco rival tras la buena jugada y buscapié de De Frutos. En este tanto, quien cargó con mayor responsabilidad fue el checo Ladislav Krejčí, quien perdió el mano a mano y terminó cayendo.

Como si esto no hubiera sido poco, justo antes del término de la primera mitad, Gazzaniga cometió otro grosero error: se movió hasta la puerta del área grande después de que un compañero rescatara el balón sobre el lateral e intentó burlar la presión de De Frutos, una verdadera pesadilla para él, quien adivinó su intención de enganchar y le robó la pelota. El golero de 33 años no tuvo más remedio que bajarlo dentro del área para evitar que la maniobra culminara en el 0-3 y fue para peor: penal y expulsión.

El árbitro Javier Arberola Rojas no tuvo otra opción que señalar el punto fatídico para otorgarle la chance concreta del tercero a Isi Palazón, quien no falló en el cara a cara con el arquero ucraniano Vladyslav Krapyvtsov, quien reemplazó al macedonio Bojan Miovski y se ubicó en la valla para cubrir la baja de Gazzaniga. Con el orgullo a cuestas, el dueño de casa consiguió acortar la diferencia en el resultado gracias a Joel Roca cuando promediaba el complemento, pero eso no alcanzó para evitar la derrota en su presentación por La Liga.

Vale mencionar que pese a no ser convocado asiduamente por Lionel Scaloni en la selección argentina, Gazzaniga siempre figuró en carpeta como alternativa para el arco. De hecho, el santafesino que hizo toda su carrera en Europa (Gillingham, Southampton, Rayo Vallecano, Tottenham, Elche, Fulham y Girona) fue llamado por el Gringo en una de sus primeras convocatorias, para partidos amistosos ante México a fines de 2018, cuando todavía era entrenador interino. Sus buenas actuaciones en los clubes, como los tres penales que atajó el año pasado con el Girona, lo mantuvieron como opción para la Albiceleste, pero no volvió a ser citado.

