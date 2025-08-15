Deportes

El impactante trueque que negocia Atlético de Madrid con dos figuras de la selección argentina como protagonistas

Dos equipos importantes de Europa mantienen negociaciones y podrían generar un cimbronazo en esta ventana de transferencias

Guardar
Nahuel Molina podría regresar a
Nahuel Molina podría regresar a la Serie A para jugar en Juventus y Nico González recalar en Atlético de Madrid

La Juventus y el Atlético de Madrid se encuentran en negociaciones para un intercambio que podría modificar el panorama del mercado de pases en Europa. Las conversaciones giran en torno al traspaso de Nahuel Molina y Nicolás González, ambos integrantes de la selección argentina, un movimiento con potencial para impactar tanto en la Serie A como en La Liga y reclamar atención en el fútbol internacional.

En los últimos días, la dirigencia de la Juventus reforzó sus gestiones con un encuentro clave en Continassa, el centro de operaciones del club en Turín. En la reunión participaron los máximos responsables del área deportiva y el entrenador Igor Tudor. Allí evaluaron el estado actual del plantel, las altas y bajas proyectadas y las estrategias necesarias para confeccionar un equipo competitivo de inmediato, dada la proximidad del debut liguero ante Parma, el 24 de agosto.

Tal como adelantó La Gazzetta dello Sport hace un mes y ahora detalló la Stampa, el centro de la negociación se ubica en la capital española, donde el Atlético de Madrid manifestó su interés por Nico González y expresó disposición a negociar la salida de Nahuel Molina. Los directivos rojiblancos consideran que el ex jugador de la Fiorentina podría complementar su ataque, al que recientemente se sumó el italiano Giacomo Raspadori. Al mismo tiempo, Tudor solicitó refuerzos para la banda derecha, clave en su esquema 3-4-1-2, y sigue de cerca a Molina, lateral con reconocida experiencia internacional.

Nahuel Molina, de 27 años, fue una de las piezas fundamentales en el plantel campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la selección argentina, sumando además dos títulos de Copa América y 52 partidos internacionales. Tras iniciar su trayectoria en el fútbol italiano con el Udinese, donde acumuló 64 partidos entre 2020 y 2022, se sumó al Atlético de Madrid por más de 15 millones de euros en el verano europeo de hace tres años. En el club madrileño, bajo la conducción de Diego Simeone, consolidó su papel sobre el lateral derecho, aunque perdió la titularidad a manos de Marcos Llorente y busca una salida para recuperar continuidad.

Nahuel Molina es el apuntado
Nahuel Molina es el apuntado por Juventus para reforzar la banda derecha (EFE / Daniel González)

Por su parte, Nico González completó recientemente apenas una temporada con la camiseta de la Juventus, ocupando en varias oportunidades el sector derecho, aunque según el mencionado medio esa posición no sería la de su preferencia y podría aceptar el cambio de aire. Fue adquirido desde la Fiorentina mediante una operación que incluyó 33 millones de euros. Tras la cumbre de la dirigencia en Continassa, González expresó su deseo de cambiar de club al no encontrarse cómodo en su función dentro del esquema de Tudor, lo que resultó decisivo para reactivar el mercado de fichajes y considerar un intercambio directo entre argentinos.

El interés de la Juventus en Nahuel Molina responde a la necesidad puntual de fortalecer la banda derecha. Actualmente, la plantilla cuenta con alternativas como João Mario, pero la llegada de Molina permitiría afianzar ese costado y equilibrar el sector izquierdo, donde se desempeñará Andrea Cambiaso. La búsqueda de un lateral derecho específico llevó a la directiva a centrar los recursos en el defensor argentino, descartando negociaciones previas por otros futbolistas, como el inglés Jadon Sancho. También se considera al español Arnau Martínez, del Girona, como alternativa si las condiciones del intercambio no resultan favorables en términos económicos.

El Atlético de Madrid, en tanto, se encuentra en pleno proceso de reestructuración de su plantilla y ve en González un refuerzo apto para potenciar su línea ofensiva. El director técnico Diego Simeone impulsó la gestión, convencido del aporte del ex Fiorentina a la rotación del ataque colchonero. El ex Argentinos Juniors se podría reencontrar en el Colchonero con sus compatriotas Juan Musso, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Atlético de Madrid busca a
Atlético de Madrid busca a Nico González para reforzar su delantera (REUTERS/Massimo Pinca)

Hasta el momento, las negociaciones entre Juventus y Atlético de Madrid mantienen en la mesa la posibilidad de acordar un intercambio directo más el pago de una suma compensatoria. Los italianos no estarían dispuestos a registrar pérdidas por la inversión inicial destinada a González y pretenden una contraprestación que contemple la cotización internacional de ambos futbolistas.

Según La Stampa, Nahuel Molina no sería la única posible incorporación de la Vecchia Signora. la Juventus estaría en condiciones de avanzar sobre fichajes adicionales, incluyendo el posible arribo del delantero Kolo Muani aun si Dušan Vlahović permanece en el club. En paralelo, el conjunto italiano busca reforzar el mediocampo y sigue de cerca a Matt O’Riley (Brighton), mientras Douglas Luiz también es seguido de cerca por el Nottingham Forest.

Temas Relacionados

Nahuel MolinaNicolás GonzálezJuventusAtlético de MadridLa LigaSerie Amercado de pasesdeportes-argentina

Últimas Noticias

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir”: el crudo relato de Erik Lamela para explicar su retiro del fútbol

El mediocampista reveló los problemas físicos que lo acompañaron durante más de una década y detalló el sacrificio realizado. Los mensajes de Falcao, Papu Gómez, Lanzini y otras figuras del fútbol

“Hace 5 años que tomo

La convicción de Serena Williams sobre la familia y el deporte: “Puedes ser madre y atleta al mismo tiempo”

En un diálogo con Melinda French Gates, la extenista de 43 años reflexionó acerca del papel de su familia en el éxito, su rol como activista y por qué apuesta por el emprendimiento femenino

La convicción de Serena Williams

Thierry Henry habló de las exigencias en el Arsenal y el Barcelona: “No importaba lo que habías hecho antes”

El ex jugador francés compartió en el podcast Stick to Football de qué modo la influencia de entrenadores y compañeros marcó su evolución dentro y fuera del campo

Thierry Henry habló de las

Fue colectivero, llevó al Puma Martínez a la elite y busca revolucionar el boxeo argentino: Rodrigo Calabrese, la mente detrás del campeón

El entrenador, que fue distinguido en la Legislatura Porteña y se posiciona entre los mejores de la historia en su rubro, anticipó su ambicioso plan, que va más allá de la pelea por unificación ante Bam Rodríguez

Fue colectivero, llevó al Puma

La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi debutará en Córdoba frente a los All Blacks

La agenda completa de Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un automovilista cruzó un semáforo

Un automovilista cruzó un semáforo en rojo por la avenida 9 de Julio y fue impactado por una camioneta

Rechazaron el pedido de liberación de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi condenado por abuso sexual

Fuerte cruce en vivo entre el dueño del laboratorio del fentanilo contaminado y la madre de una víctima

En la previa al cierre de listas, Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete en la Casa Rosada

Brutal asesinato de una madre frente a su hijo en La Matanza: el video de la fuga de los delincuentes

INFOBAE AMÉRICA
La economía china se desacelera

La economía china se desacelera drásticamente a medida que avanza la guerra comercial

El papa León XIV: “No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas”

Ucrania bombardeó el puerto ruso de Olya para frenar el arribo de armas iraníes utilizadas en la ofensiva contra civiles

El mensaje de Donald Trump antes de viajar a Alaska: “¡¡¡Mucho en juego!!!”

Estrés crónico: cómo daña al cerebro y aumenta el riesgo de enfermedades graves

TELESHOW
La semana de Wanda Nara,

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba de todo

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”