El impactante trueque que negocia Atlético de Madrid con dos figuras de la selección argentina como protagonistas

Nahuel Molina podría regresar a la Serie A para jugar en Juventus y Nico González recalar en Atlético de Madrid

La Juventus y el Atlético de Madrid se encuentran en negociaciones para un intercambio que podría modificar el panorama del mercado de pases en Europa. Las conversaciones giran en torno al traspaso de Nahuel Molina y Nicolás González, ambos integrantes de la selección argentina, un movimiento con potencial para impactar tanto en la Serie A como en La Liga y reclamar atención en el fútbol internacional.

En los últimos días, la dirigencia de la Juventus reforzó sus gestiones con un encuentro clave en Continassa, el centro de operaciones del club en Turín. En la reunión participaron los máximos responsables del área deportiva y el entrenador Igor Tudor. Allí evaluaron el estado actual del plantel, las altas y bajas proyectadas y las estrategias necesarias para confeccionar un equipo competitivo de inmediato, dada la proximidad del debut liguero ante Parma, el 24 de agosto.

Tal como adelantó La Gazzetta dello Sport hace un mes y ahora detalló la Stampa, el centro de la negociación se ubica en la capital española, donde el Atlético de Madrid manifestó su interés por Nico González y expresó disposición a negociar la salida de Nahuel Molina. Los directivos rojiblancos consideran que el ex jugador de la Fiorentina podría complementar su ataque, al que recientemente se sumó el italiano Giacomo Raspadori. Al mismo tiempo, Tudor solicitó refuerzos para la banda derecha, clave en su esquema 3-4-1-2, y sigue de cerca a Molina, lateral con reconocida experiencia internacional.

Nahuel Molina, de 27 años, fue una de las piezas fundamentales en el plantel campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la selección argentina, sumando además dos títulos de Copa América y 52 partidos internacionales. Tras iniciar su trayectoria en el fútbol italiano con el Udinese, donde acumuló 64 partidos entre 2020 y 2022, se sumó al Atlético de Madrid por más de 15 millones de euros en el verano europeo de hace tres años. En el club madrileño, bajo la conducción de Diego Simeone, consolidó su papel sobre el lateral derecho, aunque perdió la titularidad a manos de Marcos Llorente y busca una salida para recuperar continuidad.

Nahuel Molina es el apuntado por Juventus para reforzar la banda derecha (EFE / Daniel González)

Por su parte, Nico González completó recientemente apenas una temporada con la camiseta de la Juventus, ocupando en varias oportunidades el sector derecho, aunque según el mencionado medio esa posición no sería la de su preferencia y podría aceptar el cambio de aire. Fue adquirido desde la Fiorentina mediante una operación que incluyó 33 millones de euros. Tras la cumbre de la dirigencia en Continassa, González expresó su deseo de cambiar de club al no encontrarse cómodo en su función dentro del esquema de Tudor, lo que resultó decisivo para reactivar el mercado de fichajes y considerar un intercambio directo entre argentinos.

El interés de la Juventus en Nahuel Molina responde a la necesidad puntual de fortalecer la banda derecha. Actualmente, la plantilla cuenta con alternativas como João Mario, pero la llegada de Molina permitiría afianzar ese costado y equilibrar el sector izquierdo, donde se desempeñará Andrea Cambiaso. La búsqueda de un lateral derecho específico llevó a la directiva a centrar los recursos en el defensor argentino, descartando negociaciones previas por otros futbolistas, como el inglés Jadon Sancho. También se considera al español Arnau Martínez, del Girona, como alternativa si las condiciones del intercambio no resultan favorables en términos económicos.

El Atlético de Madrid, en tanto, se encuentra en pleno proceso de reestructuración de su plantilla y ve en González un refuerzo apto para potenciar su línea ofensiva. El director técnico Diego Simeone impulsó la gestión, convencido del aporte del ex Fiorentina a la rotación del ataque colchonero. El ex Argentinos Juniors se podría reencontrar en el Colchonero con sus compatriotas Juan Musso, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Atlético de Madrid busca a Nico González para reforzar su delantera (REUTERS/Massimo Pinca)

Hasta el momento, las negociaciones entre Juventus y Atlético de Madrid mantienen en la mesa la posibilidad de acordar un intercambio directo más el pago de una suma compensatoria. Los italianos no estarían dispuestos a registrar pérdidas por la inversión inicial destinada a González y pretenden una contraprestación que contemple la cotización internacional de ambos futbolistas.

Según La Stampa, Nahuel Molina no sería la única posible incorporación de la Vecchia Signora. la Juventus estaría en condiciones de avanzar sobre fichajes adicionales, incluyendo el posible arribo del delantero Kolo Muani aun si Dušan Vlahović permanece en el club. En paralelo, el conjunto italiano busca reforzar el mediocampo y sigue de cerca a Matt O’Riley (Brighton), mientras Douglas Luiz también es seguido de cerca por el Nottingham Forest.