River Plate confirmó la fecha de las elecciones y dio a conocer el cronograma de votación

River Plate confirmó la fecha de elecciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate hizo oficial la fecha de sus próximas elecciones: el 1° de noviembre de 2025, los socios elegirán a las nuevas autoridades del club en las instalaciones del Monumental. Según el anuncio difundido por la institución, la jornada de los comicios se desarrollará entre las 10 y las 20.

La convocatoria abarca a todos los socios activos mayores de 16 años que acrediten al menos tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025, quienes podrán ejercer su derecho al voto en un proceso que, por primera vez, incorporará la modalidad electrónica.

El cronograma electoral establece que el 29 de agosto de 2025 será la fecha límite para la presentación de listas de candidatos. Este plazo marca el cierre formal para la inscripción de las agrupaciones que deseen competir por la conducción del club durante los próximos cuatro años, en reemplazo de la actual liderada por Jorge Brito.

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

En este contexto, la figura de Stefano Di Carlo emerge como el eje de continuidad y renovación en el proceso electoral del Millonario, ya que lanzó su candidatura en el Parque Yrigoyen de San Martín, en un acto que convocó a las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo y más de mil militantes del club.

La estructura de la fórmula oficialista, encabezada por Di Carlo, se completa con Andrés Ballotta —actual tesorero y jefe de campaña—, Ignacio Villarroel —vicepresidente segundo— y Mariano Taratuty, quien hoy se desempeña como secretario de actas y presidente de Obras e Infraestructura. Estos tres dirigentes ocuparán las vicepresidencias en caso de resultar electos, mientras que Agustín Forchieri, actual prosecretario, quedará al frente de la secretaría general.

En el acto, la presencia de figuras históricas, como Beto Alonso, quien ya había respaldado campañas anteriores del oficialismo, reforzó el mensaje de unidad y proyección institucional. Alonso, referente indiscutido en la historia de la institución, presentó al candidato y expresó: “Va a ser un gran presidente. Cuenta con mi total apoyo”.

La trayectoria de Di Carlo dentro de la institución está marcada por una pertenencia familiar y personal de larga data. Con 36 años, es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, dirigente histórico que llegó a presidir el club en 1989 y que también fue vicepresidente y presidente del Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989. El bisabuelo de Stefano, Ángel Di Carlo, ocupó el cargo de prosecretario durante la gestión de Antonio Liberti y fue uno de los impulsores de la mudanza al estadio que hoy es el Monumental.

Di Carlo, junto al Beto Alonso y Clara D'Onofrio

El propio Di Carlo ha recordado: “Mi bisabuelo fue casi fundador del club, se incorporó pocos años después, fue secretario durante la gestión de Liberti y uno de los dirigentes que promovieron la mudanza para el progreso de River a un nuevo estadio, que hoy es el Monumental. Y, después su hijo, mi abuelo, tuvo el honor de ser presidente. Mi familia es profundamente riverplatense; eso también pesa”.

En el plano dirigencial, Di Carlo integró la Comisión Directiva desde hace varios años. En las elecciones de 2017 asumió como vocal titular y, tras el fallecimiento de Guillermo Cascio en 2018, se convirtió en vicepresidente segundo a los 29 años. Su recorrido incluyó la presidencia del Departamento de Comunicación, Medios y Digital, la coordinación del Área Educativa, la gestión legal de los tres niveles del Instituto River Plate y del Centro de Estudios Terciarios, así como la participación en el Consejo Directivo del Instituto Universitario River Plate.

Por lo pronto, Di Carlo es el único candidato confirmado, aunque en la oposición se perfilan los nombres de Carlos Trillo, quien salió segundo en las últimas elecciones, Antonio Caselli y el ex árbitro Pablo Lunati.