Deportes

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Al acto, llevado a cabo en el Parque Yrigoyen de San Martín, asistieron las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo y más de mil militantes del club

Stefano Di Carlo
Stefano Di Carlo

Stefano Di Carlo, secretario general de River Plate, lanzó esta tarde su candidatura a Presidente en un acto al que asistieron las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo para las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Lo acompañarán en la fórmula, como sus vicepresidentes, Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty.

En el Parque Yrigoyen del partido de San Martín y ante más de mil militantes de diferentes agrupaciones del club, Beto Alonso, ícono de la historia de River, que ya había participado del acto de cierre de campaña de Rodolfo D’Onofrio en 2013, presentó al candidato. Dijo que va a ser “un gran presidente” y sentenció: “Cuenta con mi total apoyo”.

El Beto Alonso apoyó la
El Beto Alonso apoyó la candidatura de Di Carlo

Di Carlo, que tuvo un rol fundamental durante las tres gestiones de este oficialismo, cuenta para su candidatura con el apoyo de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, actual presidente de la institución.

Noticia en Desarrollo

