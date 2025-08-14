Deportes

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo volvería a jugar y por qué estuvo ausente Rodrigo De Paul

La Pulga afina la puesta a punto luego de la lesión que le impidió jugar los últimos partidos

Lionel Messi volvió a entrenarse
Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y busca la puesta a punto para su regreso (Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images)

Lionel Messi fue la gran novedad en la práctica de Inter Miami del miércoles, al reincorporarse a los entrenamientos tras un proceso de rehabilitación por una lesión muscular en la pierna derecha. El retorno del astro argentino fue recibido con entusiasmo tanto por el cuerpo técnico comandado por Javier Mascherano como por los hinchas, que siguen atentos cada paso de la máxima figura del club.

Messi sufrió la molestia durante el encuentro ante Necaxa, por la fase de grupos de la Leagues Cup, y desde entonces venía trabajando de forma diferenciada. Ahora, por primera vez desde aquel 2 de agosto, volvió a realizar movimientos a la par de sus compañeros en una sesión que fue exigente y clave para definir la convocatoria de cara al cruce del sábado con LA Galaxy, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

El vuelco en la situación física de Messi supone un alivio para el plantel luego de la inesperada derrota 1-4 de Inter Miami frente a Orlando City en el pasado clásico. El rosarino fue exigido en tareas tácticas y respondió sin inconvenientes, lo que acrecienta las chances de reaparecer oficialmente en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Tanto el futbolista como el cuerpo médico y Mascherano trabajan para ajustar su puesta a punto, conscientes de la importancia que representa su posible regreso para la dinámica del equipo.

Rodrigo De Paul no participó
Rodrigo De Paul no participó de los trabajos por estar concretando los trámites finales para su visado laboral en Estados Unidos (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Además del foco puesto en Messi, la jornada dejó la ausencia de Rodrigo De Paul. El mediocampista, reciente refuerzo de Inter Miami, no participó de los trabajos por estar concretando los trámites finales para su visado laboral en Estados Unidos. El club espera resolver el aspecto administrativo en las próximas horas para contar con el volante en el armado del plantel.

La práctica tuvo momentos de distensión, con rondos entre los jugadores, pero también secuencias de alta intensidad, en la previa de un enfrentamiento decisivo tanto para la MLS como para la confianza del grupo. Mascherano, que busca el mejor once, valora la chance de volver a contar con el principal referente de la plantilla pensando no solo en el torneo local sino en lo que viene: la serie ante Tigres de Monterrey, por los cuartos de final de la Leagues Cup, prevista para el miércoles siguiente.

Inter Miami afronta este período con movimientos en el mercado de pases. La llegada de De Paul se suma a las recientes salidas de Leo Afonso, Federico Redondo y el arquero Drake Callender. El club busca ajustar piezas para afrontar la doble competencia en plena etapa de definición.

El partido ante LA Galaxy tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto a las 19:30 (hora local) en Florida, mientras que en Sudamérica la cita será a las 20:30 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 17:30 en Ciudad de México; y a las 18:30 en Colombia, Ecuador y Perú. La expectativa de ver nuevamente a Messi en el campo crece a medida que se acerca el compromiso, sobre todo por lo que representa su presencia para el equipo y la afición.

