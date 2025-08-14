Fuertes declaraciones de Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca: “La persona que tomó la decisión fue Riquelme”

Mac Allister dio detalles de su salida de Boca (FotoBaires)

“La persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”. Con esta confesión, Alexis Mac Allister expuso la herida que aún persiste tras su abrupta salida de Boca Juniors, un episodio que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su carrera.

El mediocampista de Liverpool y la selección argentina eligió el espacio de Players Tribune para relatar, en primera persona, los detalles de aquel desenlace que, lejos de ser un simple trámite contractual, implicó una carga emocional profunda por la figura de Juan Román Riquelme, a quien señala como el responsable directo de su partida.

Mac Allister reconstruyó su paso fugaz por el club de la Ribera, al que llegó en 2019 a préstamo desde Brighton, sin opción de compra. El futbolista describió ese período como un sueño cumplido, aunque de corta duración.

Mac Allister jugó seis meses a préstamo en Boca en el 2019 (AP)

“Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara”, explicó, aludiendo al cambio de autoridades que se produjo tras la victoria electoral de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

La llegada de la nueva dirigencia alteró el rumbo de su estadía, y la decisión final recayó en el propio Román, quien ya encabezaba el Consejo de Fútbol. “Estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol”, sentenció Mac Allister.

Vale recordar que hace unas semanas Carlos, el padre de Alexis y exjugador del Xeneize, se despachó contra el propio Riquelme y el Consejo de Fútbol con explosivas declaraciones. “Riquelme es el peor presidente desde Martín Benito Noel para acá“, había dicho el Colo en diálogo con Radio La Red (AM 910).

MÁS FRASES DE ALEXIS MAC ALLISTER:

Su arribo al Brighton en medio de la Pandemia: “Cuando llegué a Inglaterra a principios de 2020, entré en un partido, y a los pocos días, el mundo se paró. COVID. Pum. Se cerró todo. Sin fútbol. Sin amigos. Y lo peor es que estaba en un país donde ni siquiera hablaba el idioma. De hecho, empecé a aprender inglés básico por Zoom".

La soledad en el exterior: “Los futbolistas siempre decimos que tenés que hacerte hombre desde muy temprano. Quizá la gente crea que porque uno jugó en Boca, o juega en el exterior, ya está maduro. Pero, por otro lado, estando solo, uno no deja de ser un chico. Un chico que llama a su mamá todos los días para preguntarle desde cómo encender el horno hasta dónde poner el detergente”.

El momento en el que estuvo a punto de marcharse de Inglaterra: "Y, estando solo, pasándola mal, sin jugar, te bajoneás. Muchos no lo saben, pero para las Fiestas, cuando se jugaban los partidos a puertas cerradas, yo ya tenía las valijas listas. Literalmente, ya había preparado todo. Tenía dos ofertas para irme, una de Rusia y otra de España, y ya me había hecho la idea. Mi mamá estaba en Buenos Aires y yo la llamé un día llorando. ‘No doy más. Largo todo’. Pero viste cómo son las madres… Siempre saben lo que hay que decir, ¿no? Y en esa charla, ella me hizo acordar cuando era chico, cuando jugábamos en el patio con mis hermanos… Cuando empezábamos, y el pastito ya estaba todo verde parejito y suave… Y cuando terminábamos, lleno de barro y el pasto cortado por todas las veces que nos tirábamos al piso y nos matábamos a patadas. Uno contra uno contra uno. Guerra total. Un hermano con un dedo lastimado, el otro con el cachete cortado, el otro con la frente sangrando... ‘¡Che Ale, no vayas a llorarle a mamá! Es un poquito de sangre nada más’. Y si alguien le pegaba muy mal, ahí le gritábamos: ‘¡¡¡Costacurta!!!!’ (Un chiste especial para los hinchas de Boca).