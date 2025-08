Explosivas declaraciones de Mac Allister contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca

Carlos Javier Mac Allister criticó con dureza al Consejo de Fútbol de Boca Juniors y a su presidente, Juan Román Riquelme

Carlos Mac Allister, ex futbolista de Boca Juniors que militó en el club desde 1992 a 1996, lanzó munición gruesa a la actual comisión directiva de la entidad de la Ribera, con Juan Román Riquelme como blanco principal. El ex lateral izquierdo cuestionó algunas formas de manejo del presidente y también del Consejo de Fútbol, que podría llegar a sufrir alguna modificación en el futuro a corto o mediano plazo.

“Riquelme es el peor presidente desde Martín Benito Noel para acá. Yo no puedo hablar de Alberto J. Armando porque no había nacido. No ha invertido bien. Uno vende bien cuando vende lo que no le sirve. Si vos vendés a Mastantuono en 50 millones, se vende solo. El tema es poder sacarse de encima los jugadores que no te dan rendimiento deportivo, así te sacás gastos e incorporás jugadores que te dan rendimiento. Eso es capacidad para vender bien”, manifestó Mac Allister en una entrevista con Radio La Red (AM 910), haciendo referencia al presidente que tuvo Boca hace más de 40 años. Entre Noel y Riquelme pasaron Domingo Corigliano, Horacio Blanco, Federico Polak, Antonio Alegre, Mauricio Macri, Pedro Pompilio, Jorge Amor Ameal (dos mandatos) y Daniel Angelici.

Más tarde, el pampeano prosiguió con su hilo: “Todos los jugadores que no tienen buen presente futbolístico, se van amontonando y cada uno es un problema. El que no juega, se enoja y empieza a despotricar”.

Y remató: “Hay que protestar como los japoneses. Si estabas tercero en la fila, tenés que llegar primero. Si ibas primero, quedate entrenando diez minutos más. Si hacías tres goles en la definición, hacé diez. No hay jugador que ande bien y el técnico no lo ponga. Te dan de baja cuando no jugás bien y se molestan cuando te sacaron y ven mala actitud. Y tienen razón, pero cuando tenés 20, 25 o 30 años no te das cuenta”.

Los miembros del consejo de fútbol de Boca Juniors están en la mira (crédito @mchichoserna / Instagram)

Al mismo tiempo, el Colo también le pegó al Consejo de Fútbol: “Son los cadetes más caros de Argentina. Ninguno toma decisiones, porque las decisiones las toma Riquelme. Y es lógico que las tome él, pero ninguno cobra barato, entonces son los cadetes más caros de Argentina. Si lo acompañan a un jugador a hacer una revisión médica o llevan documentación… son los cadetes más caros de Argentina”.

En medio de la crítica a Boca, también metió en la misma bolsa a River respecto a un tema particular: “Ambos tienen seis o siete jugadores que superan los 35 años. Es lindo que vuelvan algunos, pero no dan rendimiento deportivo. El fútbol es juego y economía. Economía para armar equipos competitivos, crecer y mantener las instituciones. Y el fútbol y juego para salir campeón. No sirve una sin otra. No podés tener un equipo que salga campeón y te haga perder plata porque, al tercer año, quebrás. Y no podés ser rico y tener un equipo que sea un desastre tampoco”.

Por último, el padre de Alexis Mac Allister dejó una conclusión sobre lo que dejó el Mundial de Clubes, donde compitieron equipos y futbolistas de todos los continentes: “Quisiera ver a Mbappé jugando en la altura o con 35 grados en Ecuador, a las 12 del mediodía con ese sol. O en nuestras canchas con pozos, o con el árbitro al que se le van siete u ocho jugadores y no puede hacer nada”.

Y cerró: “Acá cuando faltan 15 minutos, los partidos no se juegan más. En Europa, faltando cinco minutos se pueden meter tres o cuatro goles. Que Paredes te haga un lío contra Holanda para enfriar el juego se festeja, pero hay un centímetro entre la picardía, que es una situación buena, y la trampa, que es algo malo”.