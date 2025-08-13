Deportes

Quién es Jonathan Spiff, el goleador de raíces nigerianas que River Plate convocó para su partido de Reserva

El joven de 17 años figura dentro de la lista confeccionada por Marcelo Escudero para recibir a Godoy Cruz

Juan Franco Gagliardi

Por Juan Franco Gagliardi

Así juega Jonathan Spiff

La cantera de River Plate parece ser inagotable y uno de los nombres que comenzó a generar ruido en los pasillos del Monumental en el último tiempo es el de Jonathan Spiff. Con solo 17 años y un recorrido destacable en las divisiones inferiores del club, el joven centrodelantero fue convocado por Marcelo Escudero para disputar su primer partido en la Reserva frente a Godoy Cruz.

Jonathan Spiff Asuzu nació el 23 de febrero de 2007 en Palermo, Buenos Aires. Su historia personal está marcada por el legado inmigrante y la pasión transmitida desde su familia. Su padre, el nigeriano Godwin Spiff, llegó a Argentina hace más de dos décadas en busca de nuevas oportunidades laborales. Allí conoció a María, entrerriana, con quien tuvo tres hijos: Jonathan, Lucía y Chioma. Desde el primer momento, Godwin adoptó a River como su equipo, fascinado por el juego que desplegaba el club. Esa devoción marcó la vida de Jonathan, quien creció en un núcleo familiar ampliamente riverplatense.

A los 7 años, Jonathan asistió a una prueba en el club de Núñez. Fue seleccionado en la primera práctica, lo que marcó el inicio de su camino en las divisiones menores. “En 2014 fui a probarme a River. Jugué de 9 y en la primera práctica quedé. Fue un camino con mucho sacrificio hasta hoy, pero con la ayuda de mi familia y amigos salí adelante. Al principio no caía dónde estaba, pero después me di cuenta de que estar en River implica muchas responsabilidades. Y eso me hizo ser consciente de que hay que aprovechar al máximo las oportunidades”, manifestó en diálogo con el sitio oficial del club.

Jonathan Spiff en acción el
Jonathan Spiff en acción el fin de semana pasado en el clásico ante Boca Juniors

El delantero se ganó la atención de los hinchas más atentos a las juveniles cuando desplegó un nivel superlativo en la Sexta División al sostener un promedio goleador muy alto. Al ascender de categoría, repitió actuaciones positivas en la Quinta y consolidó su presencia en los planteles que pelean por lugares en las divisiones superiores. Esa evolución resultó fundamental para que el cuerpo técnico de Reserva, encabezado por Marcelo Escudero, apostara por incluirlo en la convocatoria para el enfrentamiento ante Godoy Cruz del miércoles 13 de agosto a las 18 en el River Camp, partido en el que también fueron citados varios futbolistas con roce en Primera, como Giorgio Costantini, Agustín De la Cuesta y Agustín Obregón. El joven de raíces nigerianas ocupará el lugar que deja Bautista Dadín en el equipo, mientras que Tomás Galarza, defensor central, reemplazará a Ulises Giménez, afectado al plantel superior.

Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego. Tengo facilidad para llegar al gol, soy muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado”, se describió. El delantero maneja ambos perfiles, cuenta con 1,87 metros de altura y, pese a su contextura, se suma a la generación de jugadas asociadas, saliendo con naturalidad del área para vincularse a la circulación de la pelota.

El propio delantero reconoce que su estilo se inspira en referentes contemporáneos del club, en especial Julián Álvarez, de quien observa y aprende, intentando replicar conceptos y movimientos: “Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”. Suma, además, una admiración por Jay Jay Okocha, figura histórica del fútbol africano, y por el propio Burrito Ortega, ídolo familiar. El parecido físico con Miguel Borja se menciona en los debates de aquellos que lo siguen en inferiores, pero el joven prefiere señalar a los jugadores todoterreno y completos como sus verdaderos modelos.

Jonathan Spiff, la apuesta de
Jonathan Spiff, la apuesta de Marcelo Escudero para recibir a la Reserva de Godoy Cruz

Consultado sobre el sueño del debut, Spiff pone en primer plano a sus afectos: “Primero sería por mi familia y amigos, que nunca me soltaron la mano. Además de mi papá, también por mi mamá, María, y mis hermanas Lucía y Chioma”.

El encuentro entre River y Godoy Cruz, programado para el miércoles 13 de agosto a las 18 en el River Camp, podría significar para Spiff la primera presencia en Reserva, escalón determinante en la carrera de cualquier juvenil que aspira a consolidarse como profesional. El Millonario inició de manera irregular este Torneo Clausura al figurar en la novena colocación del Grupo B con 5 unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota.

