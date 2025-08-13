La decisión que desató la guerra en la familia Beckham: una fiesta restringida y filosos mensajes en redes

Brooklyn y Nicola renovaron sus votos, sin David y Victoria

La reciente renovación de votos matrimoniales de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha puesto en evidencia una profunda disputa familiar que ha captado la atención internacional. Según informó The Mirror, David Beckham y Victoria Beckham, junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, así como abuelos y otros familiares cercanos, no recibieron invitación para la celebración, lo que ha intensificado el distanciamiento entre ambas familias.

La ceremonia reunió a cerca de 200 invitados, pero la familia Beckham se enteró del evento a través de publicaciones en Internet. La exclusión no solo afectó a los padres del novio, sino también a sus hermanos y a otros miembros de la familia extensa. De acuerdo con fuentes citadas por The Mirror, la decisión de no invitar a los Beckham se tomó en un contexto de tensiones persistentes, y la noticia sorprendió a los afectados, quienes no recibieron ningún aviso previo.

Allegados a los Peltz-Beckham explicaron que la relación entre Brooklyn y sus hermanos, Romeo y Cruz, se ha deteriorado, en parte, por intercambios en redes sociales que han sido interpretados como burlas o provocaciones. Un amigo de Nicola Peltz relató a The Mirror que “los hermanos de Brooklyn han echado leña al fuego… se han burlado abiertamente de él en comentarios en redes sociales”. Uno de los episodios más comentados fue la respuesta de Cruz a un usuario que le preguntó sobre su futuro profesional, a lo que replicó: “Te equivocas de hermano, amigo”, en aparente referencia a los diversos intereses de Brooklyn. Estas interacciones han sido vistas por algunos como un reflejo de la distancia creciente entre los hermanos, mientras que otros acusan a Nicola de aislar a Brooklyn no solo de su familia, sino también de su círculo de amigos.

La exclusión de la familia Beckham de la celebración generó reacciones encontradas entre allegados y amigos de ambas partes. Un informante cercano a los Peltz-Beckham señaló que la decisión de dejar fuera a todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos y la hermana menor Harper, resultó especialmente difícil. “Están intentando tomar las mejores decisiones posibles dadas unas circunstancias muy tristes. Manejar temas familiares es complicado y doloroso”, afirmó la fuente. Otro allegado cuestionó la justicia de castigar a toda la familia por un conflicto que, en principio, solo involucraba a los padres.

En la ceremonia hubo 200 invitados

Reacciones públicas y posibilidades de reconciliación

La disputa no se ha limitado al ámbito privado, sino que se ha trasladado a las redes sociales, donde los seguidores de la familia han expresado opiniones divididas. Muchos usuarios han criticado abiertamente la decisión de Brooklyn y Nicola, acusando a la pareja de deslealtad y falta de respeto hacia los Beckham. Comentarios como “Debería respetar a sus padres. Le han dado una vida maravillosa. ¡Tiene que reconocer eso!” y “No mereces llevar el nombre de Beckham” se han repetido en las publicaciones de la pareja. Otros han calificado la situación de “desgarradora” para los padres y han instado a Brooklyn a retomar el contacto con su familia.

Mientras tanto, la familia Beckham optó por pasar las fechas de la celebración en un yate, compartiendo imágenes en redes sociales que mostraban a Victoria junto a David y sus hijos. La publicación de Victoria, acompañada de la palabra “Besos” y la etiqueta a su esposo, fue interpretada por algunos como una respuesta indirecta a la exclusión.

A pesar de la tensión, fuentes cercanas a ambas familias insisten en que la posibilidad de reconciliación no está descartada. “La puerta está abierta. Nadie quiere ver este tipo de dolor. Siempre hay esperanza. Al final, la sangre es más espesa que el agua”, declaró un allegado a The Mirror. Según el mismo medio, los Beckham han intentado durante meses restablecer el contacto con Brooklyn y Nicola, sin obtener respuesta. Incluso durante la última visita de Brooklyn a Londres, no se produjo ningún encuentro con sus familiares, ni siquiera con los abuelos.

El trasfondo de la disputa incluye acusaciones de dobles estándares y percepciones opuestas sobre el comportamiento de ambas familias. Amigos de Nicola y Brooklyn sostienen que cada vez que la pareja se defiende o muestra su relación públicamente, son señalados como los villanos, mientras que actitudes similares por parte de los Beckham reciben una acogida diferente. Además, los amigos de Brooklyn aseguran que varios de sus allegados viajaron días antes de la ceremonia para acompañarlo, y que las imágenes compartidas en redes sociales reflejaban el ambiente de amor que buscaban transmitir.

Los hermanos de Brooklyn tampoco concurrieron

En cuanto a sus actividades recientes, Nicola Peltz finalizó el rodaje de una película en Carolina del Norte este verano y mantiene otros proyectos en cine y televisión. Brooklyn, por su parte, continúa promocionando su marca de salsa picante y ha colaborado recientemente con Airbnb. Consultados sobre la posibilidad de conceder una entrevista para abordar el conflicto familiar, personas de su entorno descartaron esa opción, señalando que prefieren evitar la exposición mediática y priorizar la tranquilidad.

Entre los invitados hubo celebridades como Adrien Brody