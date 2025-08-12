Deportes

Un futbolista recibió una brutal patada al intentar marcar un gol de cabeza y mostró las impresionantes consecuencias del golpe

Luke Armstrong fue el protagonista del partido tras marcar el 1-0 y retirarse lesionado tras el choque contra el arquero

La terrible patada que recibió Luke Armstrong en la cara

El regreso del Carlisle United a la Liga Nacional tras su reciente descenso de la League Two arrancó con un triunfo fuera de casa ante el Woking FC. Sin embargo, la jornada quedó marcada por la grave lesión facial sufrida por el delantero Luke Armstrong, protagonista de una violenta acción durante el encuentro.

Armstrong, de 29 años, volvió a vestir la camiseta de Carlisle tras su paso por el Motherwell escocés. En el partido de apertura fue clave para su equipo. Abrió el marcador en el minuto 57 tras recibir un pase de Jack Ellis y culminar la jugada sin margen de error, colocando al equipo que dirige Mark Hughes en ventaja.

Minutos después, el encuentro vivió uno de los momentos más dramáticos del fin de semana. En una jugada ofensiva en el área rival, Armstrong intentó llegar a un balón suelto con un remate de cabeza cerca de la portería del Woking. El arquero local, Craig Ross, se encontraba en el suelo y estiró la pierna en un intento por despejar el peligro. La acción terminó con los tapones de Ross impactando de lleno en la cara de Armstrong.

El golpe obligó al delantero a abandonar el campo de inmediato y encendió la preocupación entre los seguidores de Carlisle, sobre todo porque durante varias horas no hubo información sobre su estado. La imagen posterior, difundida en redes sociales por el propio club, mostraba la gravedad del choque: Armstrong presentaba un corte profundo y severos hematomas en el lateral derecho de su rostro. En el mensaje publicado en X, antes Twitter, el club expresó: “Magullado y golpeado, aquí está su Jugador del Partido de la victoria de hoy sobre el Woking FC. ¡Bien jugado, Luke!”.

La cuenta de Instagram del
La cuenta de Instagram del club compartió una imagen del futbolista

El entrenador galés Mark Hughes valoró mucho el rendimiento de Armstrong a pesar de la lesión. “Luke ha estado jugando excepcionalmente bien desde su regreso (de su cesión al Motherwell escocés)”, declaró Hughes tras el partido. “Me ha impresionado mucho su trabajo en la pretemporada y, por supuesto, en los entrenamientos. Sabemos lo que esperamos de Luke. Está trabajando duro y me alegro por él”.

Armstrong llegó a Carlisle en enero de 2024, procedente del Harrogate Town, y desde entonces ha disputado 46 partidos, con siete goles y tres asistencias. Su compromiso en el campo, incluso ante la adversidad, ha sido destacado tanto por el cuerpo técnico como por la afición. “Bien hecho, Luke”, publicó el club en reconocimiento a su entrega durante el partido accidentado ante Woking.

La lesión que sufrió se produjo apenas unos minutos después de haber anotado el primer gol, cuando buscaba su segundo tanto de la tarde. Justo en ese momento, tras el intento fallido por cabecear a portería vacía, fue sustituido por Georgie Kelly.

A pesar del incidente, Carlisle logró asegurar la victoria por 2-0 tras un gol de tiro libre de Ethan Robson en la recta final del encuentro. Esa anotación consolidó el arranque positivo del equipo en la Liga Nacional, situándolo momentáneamente en tercer lugar por diferencia de goles.

Hasta el momento, se desconoce si Armstrong podrá estar disponible para el próximo compromiso de su equipo frente a Boreham Wood el sábado 16 de agosto. Lo cierto es que su esfuerzo no pasó desapercibido ni para sus compañeros ni para el cuerpo técnico.

