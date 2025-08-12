Deportes

Francisco Comesaña se descompuso en pleno partido ante Reilly Opelka y tuvo que ser atendido

Cuando disputaba el segundo set en el Masters 1000 de Cincinnati, el argentino abandonó la cancha por un malestar. Se repuso y ganó ese parcial contra el norteamericano

El argentino Francisco Comesaña (71°) vivió un mal momento en el partido de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante el local Reilly Opelka (73°): sintió un malestar, vomitó y debió ser asistido cuando estaba 4-3 al frente en el segundo set. El jugador de 24 años se repuso del problema gástrico, reapareció en la cancha y ganó ese segundo parcial. Ya en el tercero, cuando el bonaerense sacaba 40-40 y 4-5, la lluvia interrumpió el encuentro que se reanudará en las próximas horas.

El argentino se aprestaba para sacar en el octavo game, cuando sintió algunas nauseas y debió ser atendido por por el personal médico del torneo. Tras algunos minutos volvió a la cancha y continúo el juego en un gran nivel. Todo aconteció instantes después de haber conseguido su primer quiebre en la manga y de tomar distancia del norteamericano, que se quedó con la manga inicial en el tiebreak.

Con 32 grados en la ciudad perteneciente al estado de Ohio y una sensación térmica que rozaba los 35°, el Tiburón frenó el juego repentinamente y se dirigió hacia el sector de los bancos, sin siquiera poder hablar con el umpire. Rápidamente, una asistente le acercó una bolsa de plástico para que en un rincón pudiera vomitar sin estar expuesto a las cámaras.

“Una mezcla de las condiciones climáticas con el esfuerzo que hizo en los games anteriores. Ojalá que, si tiene que vomitar, a partir de ahí sienta algo de alivio”, relataron en la cadena ESPN. “No se había sentido ideal”, planteó el narrador Ale Klappenbach.

Comesaña había cedido el primer set por 7-6 (4) ante un adversario que logró 15 aces en el primer parcial. El tenista de Mar del Plata, el único representante nacional en el torneo que sirve de preparación para el US Open, último Grand Slam del año, tuvo una oportunidad para cerrar el parcial con una set point con el saque de su adversario en el décimo game, pero no logró definirlo y en el juego siguiente cedió su saque.

Opelka sacó para llevar el primer set, pero un par de errores le dieron al argentino la oportunidad, esta vez no la dejó pasar y quebró por primera vez el servicio del estadounidense para forzar el desempate. En el tiebreak, el local tomó una rápida ventaja por 5-2 y con el arma letal de su saque cerró la manga por 7-4.

En el segundo parcial, el argentino tuvo cuatro oportunidades de quiebre en tres games diferentes y logró desnivelar en el séptimo para llevarse el set por 6-4 tras superar el malestar estomacal.

El set definitivo empezó con el estadounidense imponiendo su juego desde sus 2.11 metros de altura y a fuerzas de aces y puntos cortos se adelantó por 4 -1 tras quebrar el saque de Comesaña en el cuarto game. Sin embargo, el calor comenzó a golpear el juego de Opelka, que en tono irónico le pidió al juez de silla durante un cambio de lado descansar 10 minutos, en referencia al incidente del argentino en el parcial anterior. El cansancio influyó en su rendimiento, bajando notoriamente la intensidad.

El argentino aprovechó el bajón, logró igualar el marcador en cuatro y, cuando sacaba 4-5 abajo, la lluvia obligó la interrupción.

El ganador de este duelo se meterá en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde se enfrentará ante el vencedor del duelo del ruso Andrey Rublev y el australiano Alexei Popyrin.

