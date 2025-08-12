Dos ex figuras del fútbol sorprendieron al participar con éxito de un Ironman: “Ojalá seamos un ejemplo de superación”

El ex futbolista brasileño Diego Ribas compitió en un Ironman

Luego de retirarse del fútbol profesional, la vida de Rafael Moura (42 años) y Diego Ribas (40) siguió ligada a la actividad física y los hábitos saludables. Ambos ex jugadores brasileños, que supieron vestir la camiseta de los clásicos clubes cariocas como Fluminense y Flamengo, compitieron en la competencia de triatlón llamada Ironman que se realizó el fin de semana en Río de Janeiro.

Ambos ex futbolistas, ídolos en Brasil y rivales históricos en el césped, se reencontraron en la exigente prueba que combina natación, ciclismo y running, y que este año presentó un desafío adicional: la reducción del tramo de nado a 1 kilómetro, debido a las condiciones del mar, una medida excepcional para proteger la seguridad de los participantes.

La noticia central que dio a conocer el medio brasileño Globo Esporte fue que tanto Diego Ribas como Rafael Moura pudieron completar el Ironman 70.3 de Río de Janeiro el domingo, sumando un nuevo capítulo a sus trayectorias deportivas, ahora fuera del fútbol profesional. La dura competencia, que habitualmente exige 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, se adaptó en esta edición a las condiciones marítimas, pero mantuvo intacto el espíritu de superación que caracteriza a la franquicia.

Rafael Moura corrió en el Ironman de Rio de Janeiro (Instagram)

El recorrido de Rafael Moura, ex delantero de Goias, Fluminense, Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro en el triatlón ya suma cinco participaciones en pruebas Ironman, además de haber completado el Ironman Full de Florianópolis en junio, una hazaña que implica nadar 3.8 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr 42.195 kilómetros, para un total de 226.2 kilómetros. En esa ocasión, el goleador calificó el reto como el “mayor de su vida”.

En contraste, para Diego Ribas esta fue su primera experiencia en una competencia de triatlón, y la culminó con un tiempo de 4 horas y 47 minutos. El ex jugador de Flamengo y la selección brasileña, entre otros, relató a la TV Globo que la inspiración para asumir este desafío surgió durante sus últimos años como futbolista, motivado por un amigo que ya participaba en pruebas Ironman. “El desafío consiste en ponerse en el lugar de aprendiz, algo que me atrae mucho, desde las técnicas de natación hasta las estrategias en ciclismo y carrera. Todo esto me mantiene interesado y curioso por vivirlo, y también por demostrar mi mentalidad de atleta”, explicó.

El ex futbolista Diego Ribas participó del Ironman de Rio de Janeiro por primera vez (Instagram)

La edición de este año del Ironman 70.3 de Río de Janeiro representó la segunda vez que Rafael Moura participó en esta etapa específica, tras su debut en el circuito el año anterior. En esta ocasión, completó la prueba en 4 horas y 56 minutos. He-Man subrayó la importancia de que más ex futbolistas se sumen a este tipo de competencias para mantener el cuerpo y la mente en equilibrio tras el retiro profesional. “Ojalá seamos un ejemplo de superación y lucha para que cada vez más ex compañeros se unan al triatlón, para que puedan mantener sus cuerpos y mentes en buena forma después de sus carreras”, expresó.

El formato Ironman Full, conocido por ser la prueba más extensa del circuito, solo se realiza en Brasil en la ciudad de Florianópolis. La distancia total, que suma 226.2 kilómetros, exige un nivel de preparación física y mental excepcional. Por su parte, el Ironman 70.3, también llamado “Medio Ironman”, corresponde a la mitad de esa distancia, es decir, 113 kilómetros repartidos en 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera. El nombre “70.3” hace referencia a la distancia total en millas. En Brasil, el calendario de 2025 incluyó etapas en Brasilia (abril), Río de Janeiro (agosto), São Paulo (septiembre), Florianópolis (octubre) y Aracajú (noviembre).

Rafael Moura a bordo de su bicicleta en el Ironman