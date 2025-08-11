“Planes de vacaciones”: el divertido desafío de Alpine al que se sometieron Colapinto y Gasly

El divertido desafío entre Colapinto y Gasly sobre dónde irán de vacaciones

La Fórmula 1 se adentró en las vacaciones de verano en Europa: transita el único parate prolongado de toda la temporada. A partir de esto, Alpine, que dejó una preocupante imagen en la primera parte del curso con un monoplaza de bajo nivel competitivo, y marcha último en el Campeonato de Constructores, aprovechó la ocasión para someter a sus pilotos a un divertido desafío. Franco Colapinto y Pierre Gasly: tuvieron que elegir al azar cómo iban a pasar el descanso de la competición.

“Planes del parón de vacaciones”, describieron la actividad las cuentas oficiales de la escudería con sede en Enstone, en la que el argentino y el francés tenían que agarrar un papel en el que se decidían tres ítems: ¿A dónde irá? ¿Qué actividad realizará? ¿Con quién irá? “Aquí estamos en Budapest. Vamos a averiguar nuestros planes de vacaciones con un pick and mix”, comenzó el bonaerense al challenge, el cual se grabó en el pasado Gran Premio de Hungría, donde finalizó en el 18° lugar.

En ese instante, cuando Gasly le preguntó en qué lugar le gustaría descansar, Colapinto respondió rápidamente “Bariloche”. Aunque su destino en el desafío era todo lo contrario: “No es Bariloche... es París. Vamos a tener unas buenas baguettes”, arrancó el pilarense.

El challenge de Colapinto sobre con quién irá de vacaciones

Sin embargo, le tocó una inusual actividad para hacer: “Así que París para hacer... ¡En un flamenco inflable en París!”. “En París bajo la Torre Eiffel. Muy bueno”, bromeó Gasly. En esta misma línea, cuando el argentino estaba por elegir a su acompañante, el experimentado piloto de 29 años agregó: “Ahora esto puede ponerse un poco romántico. No me importa unirme a ti en el flamenco, Franco”.

“¡Bortoleto! Vamos en un flamenco con Gabriel en Francia”, afirmó Colapinto al sacar el papel con el nombre del brasileño de 20 años que compite con Sauber. Una vez que el piloto argentino completó sus tres opciones, le tocó el turno a Gasly. “¡LAS VEGAS! Estados Unidos. Es un buen comienzo”, expresó con emoción.

Sin embargo, todo se esfumó al sacar la segunda opción: “Visitar un museo de fósiles. Bueno, cancelo el vuelo. No voy a ir al museo”. “Eso es muy malo. ¿En Las Vegas? Ese sería el viaje más aburrido a Las Vegas”, replicó por su parte el corredor albiceleste de 22 años. “¿A quién llevaré conmigo? ¡Lewis Hamilton! Bueno, quizás una visita rápida al museo y luego desviarnos. Cambio de planes. Busquemos otra cosa. Las Vegas con Lewis, sí”, comentó entre risas Gasly.

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

Un par de horas más tarde, Alpine subió a su Instagram oficial una segunda edición del desafío en el que solamente participó Colapinto. “¡Bora Bora! Francia, otra vez. Voy a ir a aprender francés. Bora Bora, de la Polinesia Francesa”, le tocó en esta oportunidad al argentino. Gasly, piloto galo, le contó cómo era: “Es un lugar increíble. Es hermoso”.

“Esto lo conquistaron. ¿A quién le robaron las islas?”, bromeó Colapinto sobre las islas paradisiacas del océano Pacífico. “Te vas a París... a la Polinesia Francesa. Te encanta Francia”, replicó Gasly. “Ahora vamos por la actividad, esto es peligroso. Vamos a ir en un viaje a cantar las canciones de la película de F1. Tremenda la actividad... Con Lando Norris”, siguió el desafío con el pilarense.

Para cerrar el challenge, Colapinto comentó entre risas: “Con Lando, vamos a... él se sabrá las canciones. Yo no me las sé. Vamos a las Islas de Bora Bora. Eso va a estar bueno. Vamos a volver bien bronceaditos”.

Durante las vacaciones de verano de la Fórmula 1, Franco Colapinto se mostró disfrutando en los días de descanso, más allá de que el argentino también trabajará con el fin de encarar la recta final de la temporada de la mejor manera. El pilarense subió varios videos en redes sociales.

En uno de ellos se mostró andando en bicicleta por una ruta, una de sus actividades favoritas. Otro de los deportes que es del gusto del joven de 22 años es el pádel. En su visita por Barcelona, Colapinto jugó con la leyenda del pádel Fernando Belasteguín y con su gran amigo Bizarrap.