Manchester City busca sacudir el mercado con la llegada de una estrella del Real Madrid: la estrategia para lograr una “operación soñada”

El futuro de Grealish estaría lejos del Manchester City (Reuters)

El Manchester City se prepara para una de las operaciones más ambiciosas del mercado europeo: la incorporación de Rodrygo, delantero del Real Madrid. El club inglés avanza en la salida de tres de sus atacantes principales con el objetivo de allanar el terreno tanto económico como deportivo para cumplir el deseo de Pep Guardiola, según detallaron los medios europeos.

Recientemente, el periódico británito The Sun informó que Jack Grealish abandonará el club rumbo al Everton en calidad de cedido con una opción de compra cercana a los 50 millones de euros. Esta transferencia, una de las más significativas en ingresos para el City en esta ventana de fichajes, responde a la escasa participación del atacante británico durante la última temporada, en la que solo acumuló siete titularidades en la Premier League. Guardiola y la directiva considerarían que una salida resulta esencial para el relanzamiento del jugador y, al mismo tiempo, permite liberar masa salarial y espacio en el ataque.

A la marcha de Grealish se sumarían otros dos movimientos adicionales que son parte central para el posible desembarco del atacante del Merengue. Savinho, extremo brasileño de 21 años, negocia su traspaso al Tottenham por una cifra próxima a los 50 millones de euros. Por otro lado, James McAtee, canterano del club y capitán de la selección sub-21 inglesa, tiene prácticamente cerrada su llegada al Nottingham Forest en una operación estimada en más de 20 millones.

Estas salidas, junto con la inversión de casi 180 millones de euros realizada desde el arranque del mercado estival en nuevas incorporaciones, configuran un contexto dirigido a realizar un fichaje de alto impacto.

Rodrygo podría ir al Manchester City (Reuters)

El medio español Marca, en tanto, añadió que Rodrygo, de 24 años, emerge como el principal objetivo del City tras el escaso protagonismo adquirido en el nuevo ciclo liderado por Xabi Alonso en el Madrid. El atacante, con contrato vigente hasta 2028, ha visto reducido su peso en la plantilla madridista y su situación se complica por la competencia interna y las recientes decisiones técnicas, entre ellas su ausencia durante el último Mundial de Clubes. Aunque desde el entorno del jugador se transmite que su intención inicial pasa por continuar en la Casa Blanca, la salida no se descarta. El Madrid, por su parte, no acepta entablar negociaciones sin el consentimiento expreso del futbolista, pero habría fijado el precio de partida en una horquilla que oscila entre 90 y 100 millones de euros.

La ofensiva del City por Rodrygo obedece tanto a las preferencias futbolísticas de Guardiola como a la necesidad de reforzar una línea ofensiva que perderá profundidad tras las múltiples salidas. En el Etihad, el brasileño encontraría como principal competencia a Jérémy Doku en la banda izquierda, mientras que en la derecha figuran Bernardo Silva, Phil Foden y Oscar Bobb, lo que permitiría alternativas tácticas adaptadas al perfil de Rodrygo.

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencia, califica el interés de la institución de Manchester como una “operación soñada” por el club, que considera al internacional brasileño idóneo para potenciar su ambición europea.

El movimiento del City se enmarca en un contexto de fuerte competencia. The Sun detalló que Arsenal, Liverpool, Chelsea y PSG han seguido la situación de Rodrygo en las últimas semanas, aunque ninguno ha presentado una propuesta formal. El club londinense optó finalmente por Viktor Gyokeres, mientras que el Liverpool dirige sus esfuerzos a Alexander Isak. Chelsea y PSG exploran otras opciones en el mercado continental.