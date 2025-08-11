Deportes

El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional: “Salimos a la cancha”

El ex futbolista de Racing acompañará a Daniel Amoroso y será tercero en la lista del partido de la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
El Turco García será candidato
El Turco García será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el Partido Integrar

Mientras se destaca en las redes sociales con su programa en YouTube llamado Lo del Turco, Claudio Omar García sorprendió al anunciar que incursionará en el mundo de la política de la mano de Daniel Amoroso. El histórico futbolista de la selección argentina y Racing Club acompañará al ex legislador e integrará la lista de cara a las próximas elecciones con el Partido Integrar. El ex jugador será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”, destacó Daniel Amoroso en el lanzamiento de la campaña junto al futbolista. El anuncio estuvo acompañado por un video en el que ambos visitaron un club de barrio. “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”, replicó el Turco García en sus redes sociales personales.

En dicho video, el exfutbolista de Huracán y Vélez Sársfield explicó sus motivos por los que incursionó en la política e integró la lista con Amoroso. “Primero, porque lo conozco a Daniel Amoroso hace 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido”, explicó el hombre de 61 años.

El mensaje del Turco García
El mensaje del Turco García en las redes sociales

Así las cosas, el Turco García será candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre. El ex Racing será tercero en la lista de CABA del Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso, ex legislador porteño (estuvo en el PRO y con Francisco De Nárvaez entre 2005 y 2013) y ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

Hace algunos años, en febrero de 2021, el Turco García ya había dejado entrever sus ganas de volver a incursionar en la política después de largos años. Cabe recordar que el futbolista integró la lista del Partido de la Esperanza Porteña en las elecciones legislativas de 2005, que fue encabezada por Zulma Faiad, aunque sin mucho éxito: obtuvo menos del 1% de los votos.

En una participación con el programa de televisión Polémica en el Bar, recordó este momento en el que formó parte de la lista de cara a las elecciones. “Zulma estuvo conmigo en una lista, yo estaba último, número 28. No nos votó nadie, dos votos tuvimos. La lista verde era, la de lechuguita, en serio”, expresó mientras toda la mesa se reía. Tentado, Mariano Iúdica le confesó: “No sabía que habías estado”. A lo que el exfutbolista respondió: “Sí, buscame: 28 me pusieron. ¡Casi me caigo de la lista! Te juro”. Y luego agregó divertido: “¡Qué te vas a acordar si ni yo me acordaba!”.

Turco García acompañará a Daniel
Turco García acompañará a Daniel Amoroso en las elecciones de octubre

Cabe destacar que no es el único jugador de fútbol que formará parte de un partido político en las elecciones venideras. Carlos “El Loco” Enrique, exfutbolista de Lanús, anunció su postulación como tercer candidato a concejal en la lista de Somos Buenos Aires para el Concejo Deliberante de su ciudad natal.

Enrique, de 61 años, atribuyó su decisión a la oportunidad brindada por Emiliano Bursese, actual concejal radical y primer candidato de la lista, a quien describió como “un tipo honesto y muy hábil”. El exjugador expresó: “Bueno, llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol”.

Desde hace varios años, Enrique se desempeña en el programa Tribuna Segura, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional, encargado de controlar el acceso a los estadios y restringir la entrada a hinchas con derecho de admisión. Recordó que ingresó a este dispositivo hace 18 años junto a Javier Castrilli, destacando su experiencia en proyectos con jóvenes en colegios y clubes de barrio.

“Entré con Javier Castrilli hace 18 años, le gustó que yo caminé la calle, mis proyectos con la juventud en los colegios y los clubes de barrio y ahora me decidí gracias a la oportunidad que me dio Bursese, que es un tipo honesto y muy hábil”, le comentó el Loco a Infobae.

Temas Relacionados

Claudio Turco GarcíaElecciones 2025Racingdeportes-argentinaCiudad de Buenos AiresPartido Integrar

Últimas Noticias

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

El jugador italiano destacó todo lo que quería hacer antes de retirarse

Balotelli confiesa cuál es su

El noble gesto de Leandro Paredes con el joven que lo acompañó antes del Boca-Racing: “No lo podía creer”

El futbolista de la selección argentina y referente del Xeneize ingresó a la cancha con un niño que le hizo un regalo especial

El noble gesto de Leandro

Polémica con Garnacho a la espera de su salida del Manchester United: fue visto con un vapeador y estallaron las críticas

El futbolista ya había sido protagonista de un episodio similar en 2023

Polémica con Garnacho a la

Conmebol anunció acciones para mejorar el tiempo efectivo de juego de cara al regreso de la Copa Libertadores y Sudamericana

La entidad buscará aplicar el reglamento de forma estricta frente a demoras que retrasan la fluidez de los partidos

Conmebol anunció acciones para mejorar

Detuvieron al líder de una de las facciones de la barra de Independiente: le aplicarán derecho de admisión por cuatro años

Está acusado de robar un supermercado junto a otros miembros del sector de Lomas de Zamora

Detuvieron al líder de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué dormir bien podría

Por qué dormir bien podría ser clave para aliviar el dolor crónico

China realiza compras récord de soja argentina en un intento por diversificar proveedores

Presión tributaria: cuáles son las provincias y municipios del conurbano que más impuestos cobran en los servicios públicos

Inflación, dólar y salarios: cómo evolucionó el poder adquisitivo durante la gestión Milei, según un informe privado

Cristian Graf se presentó ante la Justicia por la muerte de Diego Fernández Lima, enterrado en su casa de Coghlan

INFOBAE AMÉRICA
Por qué dormir bien podría

Por qué dormir bien podría ser clave para aliviar el dolor crónico

Investigan la muerte de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil

Un alcalde de Ecuador acusado de peculado cumple prisión en una cárcel de mujeres

El lado oculto de The Truman Show: el guion oscuro, la prueba con Gary Oldman y la visión que nunca llegó a la pantalla

Resonancias magnéticas revelan que la personalidad no depende de un hemisferio cerebral dominante

TELESHOW
Las emotivas palabras de Cris

Las emotivas palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín luego de su carrera: “Estamos de pie”

Wanda Nara se sinceró sobre su vínculo con L-Gante: “Somos amigos, él ahora volvió con su ex”

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”