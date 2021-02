El Turco García habló de su experiencia en la política junto a Zulma Faiad: “No nos votó nadie”

El Turco García habló de su experiencia en la política (Video: "Polémica en el Bar" - América TV)

El Turco García sorprendió este lunes a la noche en Polémica en el Bar al recordar que tuvo una breve incursión en la política. Según relató, integró la lista del Partido de la Esperanza Porteña en las elecciones legislativas de 2005, que fue encabezada por Zulma Faiad, aunque sin mucho éxito: obtuvo menos del 1% de los votos.

“Zulma estuvo conmigo en una lista, yo estaba último, número 28. No nos votó nadie, dos votos tuvimos. La lista verde era, la de lechuguita, en serio”, expresó mientras toda la mesa se reía. Tentado, Mariano Iúdica le confesó: “No sabía que habías estado”. A lo que el ex futbolista respondió: “Sí, buscame: 28 me pusieron. ¡Casi me caigo de la lista! Te juro”. Y luego agregó divertido: “¡Qué te vas a acordar si ni yo me acordaba!”.

La anécdota la contó en el marco de una charla sobre la incursión de los famosos en la política, como es el caso de Mónica Farro, que también estaba presente en el ciclo de América y señaló que le ofrecieron tener una experiencia en ese rubro. “Lo estoy analizando, me lo ofrecieron”, dijo la vedette.

En esa misma línea, hace días se supo que Cinthia Fernández se lanzará como candidata a diputada en la misma agrupación de Amalia Granata. “La propuesta fue hace cinco meses. Yo dije que lo iba a pensar”, aseguró en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, en el que se desempeña como panelista. Y agregó: “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”.

La mediática dio algunos ejemplos de famosos que aceptaron participar en el mundo de la política, como es el caso del piloto de automovilismo Marcos Di Palma. “Él fue diputado, no tiene título secundario, lo compró, lo dijo en la TV. No fueron tan duros con él como con Amalia, que la mataron, y mirala hoy”, analizó Fernández, que formó un equipo con César Carozza, abogado especialista en cuestiones de familia que la asesora en su enfrentamiento con Matías Defederico, el papá de sus tres hijas.

Cinthia Fernández será candidata a diputada provincial (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

En diciembre, quien también había manifestado su intención de volcarse a la política fue Sol Pérez. “No ahora, sino en un futuro”, aclaró en Nicole al mediodía, el programa conducido por Nicole Neumann en KZO. Lo cierto es que, según su percepción, actualmente reina una falta de “valores y educación” en la sociedad argentina: uno de los problemas contra los que le gustaría luchar desde un cargo público.

“Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio, y tiene que ver con la gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta los beneficios económicos que eso conlleva. Me parece que ocupar un cargo político tiene que ver con cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar -no hablo de planes de ayuda económica- y cambiar la realidad”, señaló la participante de la segunda temporada de Masterchef Celebrity.

Sol Pérez habló de sus intenciones de incursionar en la política (Video: "Nicole al mediodía")

En ese sentido, manifestó su preocupación: “Hay gente que no puede salir de la situación en la que vive porque está sumamente olvidada en la sociedad, quedó afuera del sistema totalmente. Cada vez se ven más chicos robando, sin ningún tipo de respeto por la vida, pateando a todos en el piso, es tremendo. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que les estamos dejando a las generaciones futuras. No sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal, como si no existiesen las normas ni el respeto por el otro”.

