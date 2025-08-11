El posteo de Edinson Cavani en medio de la crisis de Boca

Cavani fue titular ante La Academia (Fotobaires)

Boca Juniors igualó 1-1 ante Racing Club en La Bombonera y extendió a 12 partidos la peor racha sin victorias en la historia del club. El próximo compromiso del equipo será el domingo 17 de agosto frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, donde se permitirá la presencia de hinchas de Boca.

La igualdad del Xeneize llegó en el epílogo, por intermedio de Milton Giménez, cuando el clima en La Boca estaba tenso. Tras el encuentro, el técnico Miguel Ángel Russo, quien aún no pudo celebrar un triunfo en su tercer ciclo al frente del plantel, se marchó sin brindar su habitual conferencia de prensa.

En medio de este escenario, el delantero Edinson Cavani compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de aliento: “A seguir y seguir”, escribió en una historia, acompañado por un fragmento de una canción que dice: “¿Se marchará de aquí? Cuando cante el gallo azul”.

Durante el clásico, el rendimiento del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo mostró una leve mejoría en los minutos finales, aunque el entrenador continúa sin encontrar la fórmula para revertir la situación. Cavani mantiene la esperanza de que el equipo logre sumar tres puntos en la próxima fecha del torneo.

El posteo de Cavani en su cuenta de Instagram

El ex PSG, Napoli y Manchester United, de 38 años, fue titular este sábado. Contó con dos posibilidades para marcar. La primera ocasión llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Luego de un tiro de esquina ejecutado en forma de centro por Leandro Paredes, Cavani se las ingenió para anticipar en el primer palo y conectar con su taco. Para lamento del atacante, la pelota fue rechazada por el arquero de la Academia, Facundo Cambeses.

Durante la segunda mitad, el partido se mantuvo abierto y con alternativas para ambos lados. Incluso, el charrúa volvió a tener una chance. Miguel Merentiel anticipó un centro de Lautaro Blanco, se quedó con el balón, desbordó y envió la pelota hacia el corazón del área, en donde esperaba el su compatriota. No obstante, el Matador no pudo conectar de forma eficiente, ya que su cuerpo quedó por delante de la pelota. Como aliciente para el atacante, la jugada fue invalidada por posición fuera de juego, aunque era para revisar en el VAR.

A los 65 minutos, el partido de Cavani culminó. Luego de no poder marcar, Russo decidió que era hora de realizar cambios en el ataque y el uruguayo fue el seleccionado para abandonar el terreno de juego. Tras recibir algunos silbidos de parte de la hinchada de Boca, se fue a sentar al banco de suplentes. En su lugar ingresó Milton Giménez, autor del tanto del alivio para el local y para Juan Román Riquelme, quien lo celebró con inusual efervescencia.

El Matador lleva 26 goles en 72 partidos en La Ribera, pero su 2025, marcado por las lesiones, viene siendo pobre. Su mensaje prueba de que tiene sed de revancha.