El mensaje de Pierre Gasly en apoyo a Yuki Tsunoda que incluyó un enigmático dardo a Red Bull

El piloto francés de Alpine respaldó al corredor japonés, que está atravesando un delicado momento en la Fórmula 1

En medio de la incertidumbre
En medio de la incertidumbre en Red Bull, Gasly respaldó a Tsunoda (Prix REUTERS/Marco Bello)

El panorama de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 es uno de los más delicados de toda la grilla. Red Bull optó por relegar a Liam Lawson después de dos Grandes Premios para darle la oportunidad al japonés de correr con la escudería principal tras varios años trabajando con la marca. Sin embargo, su presente es desolador: solamente sumó siete puntos con el team principal, se ubica en el 18° lugar en el campeonato y no logró meterse en la Q3 en más de la mitad de sus 12 participaciones. En medio de un futuro incierto para el asiático, Pierre Gasly lo respaldó de forma contundente y dejó un enigmático mensaje para la cúpula dirigencial de los Dos Toros.

El piloto francés de Alpine evitó detallar públicamente los pormenores de su propia experiencia en el equipo de Milton Keynes, pero no ocultó su empatía hacia el piloto japonés, quien enfrenta un inicio de temporada especialmente adverso. “Sé algunas cosas que no se pueden decir, y no es fácil. No es fácil estar en esta situación”, comentó en diálogo con el portal especializado RacingNews365.

Cabe recordar que Gasly es un gran amigo de Tsunoda; una relación que tejieron en las dos temporadas en las que formaron la dupla titular de AlphaTauri —ahora conocida como Racing Bulls—. Además, conoce de primera mano la presión que implica pilotar para Red Bull. Tras disputar media temporada en 2019 junto a Max Verstappen, fue relegado a Toro Rosso, una experiencia que, según sus palabras, le permite comprender el escenario actual del japonés.

Pierre Gasly y Yuki Tsunoda
Pierre Gasly y Yuki Tsunoda fueron compañeros durante dos temporadas con AlphaTauri (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Lo complicado es mi tiempo. Hay muchas cosas que no se pueden decir, porque eres piloto, trabajas en equipo y, como profesional, no puedes compartir toda la información sobre las situaciones específicas”, explicó el francés de 29 años. Esta reserva, según Gasly, responde tanto a la confidencialidad profesional como a la complejidad de las dinámicas internas de un equipo de Fórmula 1 de primer nivel.

El caso de Tsunoda se agrava por la comparación con sus predecesores en el segundo monoplaza de Red Bull, donde solo Liam Lawson logró evitar una caída de rendimiento tan pronunciada. A pesar de que en el reciente Gran Premio de Hungría se observaron leves indicios de mejora, principalmente al registrar tiempos cercanos a los de Verstappen, la actuación del equipo fue la peor de la temporada (17°), lo que acentuó la presión sobre el piloto japonés. Al mismo tiempo, en el Hungaroring extendió su racha a siete carreras sin puntuar.

Con este contexto sobre la mesa, Pierre Gasly aseguró que sigue en contacto cotidiano con Tsunoda y describió su apoyo como el de un amigo más que el de un mentor técnico. “Por experiencia propia, intento conversar con él como amigo y aconsejarle sobre cosas que puedan ayudarle”, afirmó el piloto de Alpine. No obstante, insistió en que la solución debe surgir del propio japonés y del equipo: “En última instancia, depende de él y del equipo que funcione y hacer lo correcto para que funcione”.

En esta misma línea, concluyó: “Intentas hacer lo mejor para el equipo, y a veces te dan algo para que funcione, y a veces te encuentras en una situación en la que, por diferentes razones, no puede funcionar como quieres”.

Tsunoda lleva siete Grandes Premios
Tsunoda lleva siete Grandes Premios sin sumar puntos y únicamente registró siete unidades con Red Bull, el más bajo entre los cuatro pilotos de la marca (REUTERS/Jakub Porzycki)

Es positivo y demuestra que estoy progresando. Después de introducir el paquete que está, estoy mucho más cerca del de Max, si lo miras sobre el papel. Está bastante claro que estoy cerrando la brecha con él, particularmente a una vuelta. En la calificación fue probablemente una de las diferencias más estrechas (entre los pilotos de Red Bull) en los últimos cuatro años, y creo que el equipo está orgulloso de ello, yo también puedo estarlo. Así que voy a seguir por ese camino”, describió Tsunoda después de su actuación en Hungría.

Otro ítem a remarcar es que el único piloto del organigrama de la marca del energizante que tiene su lugar asegurado en 2026 es Max Verstappen. Después de que Liam Lawson fuera eyectado de Red Bull en el Gran Premio de China, es improbable un nuevo ascenso a la escudería principal, aunque en las últimas carreras se vieron claras mejoras en su rendimiento.

Por su parte, el corredor que está acaparando todos los flashes es Isack Hajdar. El rookie de Racing Bulls sorprendió a todo el paddock al mostrar un rendimiento impresionante con el que llegó a ponerse codo a codo con el monoplaza de la Red Bull. De hecho, es el piloto que más puntos sumó en la estructura, solamente superado por Mad Max. Con este panorama, se avecinan posibles cambios en las butacas titulares de la escudería austriaca, por lo que la segunda parte de la temporada será clave para todos los integrantes del equipo.

Defensa y Justicia recibe a

Terror en el Mundial Sub

Atento River Plate: una de

De una lesión devastadora a

