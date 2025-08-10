Deportes

Se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezzella en el partido ante Independiente: cuánto tiempo será baja en River

El defensor campeón del mundo con la selección argentina se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Por Gustavo Yarroch

*La jugada de la lesión de Germán Pezzella

Marcelo Gallardo sumó una mala noticia tras el empate de River Plate ante Independiente y en la antesala del comienzo de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay. Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será baja entre siete y nueve meses de las canchas. Los estudios que le realizaron esta mañana confirmaron el diagnóstico.

¿Cómo se produjo la jugada que terminó con la lesión de Pezzella? Quedaban pocos minutos para el final del primer tiempo y Walter Mazzanti fue a disputar una pelota dividida con el marcador central. En esa jugada, al defensor de River se tiró al suelo con claros signos de dolor. Tanto sus compañeros como el árbitro principal pidieron el ingreso del personal médico automáticamente, mientras el jugador de 34 años se tomaba la cara en un gesto de clara preocupación.

El uruguayo Sebastián Boselli, que volvió a jugar con la camiseta de River después de su préstamo en Estudiantes de La Plata, ingresó en lugar del ex Betis que, una vez que arribó al banco de suplentes, comenzó a llorar y tuvo que ser consolado por el cuerpo técnico del Millonario. Además, sus compañeros Fabricio Bustos, Jeremías Ledesma y Gonzalo Pity Martínez le dieron ánimo.

Pezzella se fue entre lágrimas
Pezzella se fue entre lágrimas del campo de juego tras su lesión (Fotobaires)

La ausencia de Pezzella suma una nueva complicación para el entrenador de cara al duelo ante el conjunto paraguayo por la Libertadores, que se jugará el próximo jueves a las 21.30 en Asunción. Hay que recordar que Lucas Martínez Quarta, quien sufrió un esguince de rodilla en el choque con San Lorenzo, recién llegaría en condiciones para la vuelta ante Libertad (21 de agosto en el estadio Monumental). Por el lado de Juan Portillo, el ex jugador de Talleres y que todavía no hizo su debut, atraviesa un reacondicionamiento físico tras recuperarse de su tendinitis y tampoco podría viajar a Paraguay.

El que también es duda para jugar ante Libertad es Paulo Díaz. El chileno se quedó fuera del banco de suplentes ante el Rojo por una inflamación en su rodilla izquierda. Gallardo decidió cuidarlo de cara al trascendental enfrentamiento por el torneo continental, pero se verá si está en condiciones de jugar desde el arranque en la ida de los octavos de final.

Hay que remarcar que Lautaro Rivero, quien cumplió en su estreno en la igualdad del Millonario ante el Rojo, no es parte de la lista de la Libertadores, dado que el DT sólo tenía posibilidades de realizar cinco modificaciones y optó por Juanfer Quintero, Maxi Salas, el citado Portillo, Galarza, y Boselli.

¿Cómo formará la zaga Gallardo ante los paraguayos? Si Díaz llega en condiciones, todo indica que será titular con el uruguayo Boselli. En cambio, si no se muestra al 100% en los entrenamientos del lunes, martes y miércoles, su lugar lo podría tomar Gonzalo Montiel, central natural en sus inicios, pasando Bustos al lateral. Otra chance es que haga su debut Portillo, adelantando los tiempos previstos para su puesta a punto. El cuerpo técnico y médico planificaban que tuviera minutos recién ante Godoy Cruz, el próximo 17 de agosto. Pero si la necesidad manda...

