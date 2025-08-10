La lupa sobre los tres goles anulados en el empate entre Independiente y River Plate

Independiente y River Plate quedaron a mano en Avellaneda por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Fue un empate sin goles, en un partido en el que el Rojo estuvo más cerca y hasta llegó a gritar dos goles en vano, producto de las anulaciones de los mismos a través del VAR (ambos por posición adelantada). El dueño de casa también reclamó un supuesto penal de Franco Armani sobre Walter Mazzantti, mientras que al Millonario también le invalidaron un tanto, aunque por claro offside de Miguel Borja.

Sobre el final del primer tiempo, Luciano Cabral profundizó para la corrida de Mazzantti, quien apretó el acelerador y llegó antes a la pelota de un Armani apurado, que quiso cortarlo con el cuerpo. La jugada fue polémica por varias cuestiones: primero porque pareció ser sobre la línea del área grande y segundo porque fue un contacto evidente y no necesariamente de infracción. Nazareno Arasa entendió que fue un choque lícito y en el VAR, Jorge Baliño, no llamó para advertirlo.

*El tanto anulado a Santiago Montiel

Ya en el complemento, Santiago Montiel remató desde media distancia y corrió a festejar con los hinchas, pero el árbitro Arasa levantó su mano y anuló el tanto por posición adelantada. ¿De quién? De Matías Abaldo, quien había pivoteado la pelota en la previa antes de la cesión para el zurdo, que tuvo que ahogar su festejo. El VAR, con Baliño y Javier Uziga, sostuvo la buena determinación del juez asistente Miguel Savorani.

Más tarde, otra polémica: Cabral mantuvo la posesión recostado sobre la derecha y dio un pase al espacio para Federico Vera, quien llegó al fondo y envió el buscapié para Mazzantti, que conectó y concretó el 1-0 pese al esfuerzo de Armani, quien llegó a bloquear el remate de forma parcial y vio cómo la parábola de la pelota hizo que el balón se metiera en su valla. Al equipo de Marcelo Gallardo volvió a salvarlo el VAR: analizaron la posición adelantada de Vera, que estaba unos centímetros en offside en el inicio de la jugada.

*El tanto anulado a Walter Mazzantti

Pese a los reclamos de todo Independiente, fueron decisiones acertadas las del juez asistente, el VAR y, en última instancia, del árbitro Nazareno Arasa. Mucho más evidente y sencilla fue la anulación del tanto de Miguel Borja, quien al minuto 20 del segundo tiempo quedó solo dentro del área tras la habilitación de Facundo Colidio y definió de buena manera para batir la valla de Rodrigo Rey. Sin embargo, el asistente Diego Bonfa lo anuló por offside.

Otra buena decisión del cuerpo de colegiados, que acertó en todos los fallos polémicos que tuvo un encuentro que se disputó con pierna fuerte y fue disputado durante los 90 minutos debido a que ambos perseguían distintas necesidades: River para mantenerse en lo más alto de la Zona B del Clausura e Independiente para conseguir su primer triunfo, que se negó, para aspirar a clasificarse a los octavos de final del torneo doméstico.

*Miguel Borja no pudo festejar porque le anularon su gol

En la próxima semana, ambos jugarán por Copa. River visitará a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Libertadores el jueves 14 de agosto en Asunción (arrancará a las 21:30). Por su parte, Independiente cruzará la cordillera de los Andes para visitar a la Universidad de Chile por la ida de los octavos de la Sudamericana el miércoles 13/8 (comenzará a las 21:30).