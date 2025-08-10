“Adicto, lo siento”: la revelación de LeBron James que generó especulaciones sobre un cercano retiro

James iniciará su último año de contrato con el conjunto angelino (Matt Blewett-Imagn Images)

Bajo la intensa lluvia caribeña, LeBron James, la superestrella de los Los Ángeles Lakers, no permitió que el clima interrumpiera su nueva pasión: el golf. Durante un fin de semana en el exclusivo La Romana Country Club, en República Dominicana, el jugador compartió en sus redes sociales un video en el que, empapado y sonriente, declaraba: “Adicto, lo siento”. Esta confesión pública, junto a la frecuencia con la que ha practicado este deporte durante sus vacaciones, ha alimentado las especulaciones sobre su futuro en la NBA y el posible inicio de una nueva etapa lejos de las canchas.

Lejos de tratarse de un pasatiempo ocasional, James ha dedicado gran parte de su tiempo libre a perfeccionar su swing, incluso desafiando tormentas para no perder una jornada de práctica. Las imágenes y videos publicados en Instagram muestran a un LeBron entregado a su nuevo hobby, acompañado de amigos y con una determinación que recuerda la intensidad con la que ha afrontado su carrera en el baloncesto. Él mismo reconoció que no puede dejar de practicar golf en este momento de su vida.

La reacción de otras figuras del baloncesto no tardó en llegar. Stephen Curry, base de los Golden State Warriors y amigo cercano de James, bromeó sobre el nivel de su colega en el green. “Le he hecho alguna novatada de novato”, comentó Curry, quien además relató: “Hablé con él y le dije que tenía que trabajar ese swing. Tiene buena estructura y una buena base, y si dedica tiempo a practicar, sin duda tiene potencial. Me emociona verlo jugar”. Curry, quien en 2023 ganó el American Century Championship, un prestigioso torneo de golf para celebridades, se ha convertido en un referente para otros jugadores de la NBA que buscan en el golf un nuevo reto competitivo.

El caso de LeBron James no es único. El golf se ha consolidado como el deporte predilecto de muchas estrellas de la NBA al acercarse el final de sus carreras. Michael Jordan y el fallecido Kobe Bryant también encontraron en los campos de golf un espacio para canalizar su espíritu competitivo tras dejar el baloncesto profesional. Curry, aún en activo, ha perfeccionado su juego hasta alcanzar un nivel destacado, mientras que James, aunque todavía lejos de la excelencia de su amigo, muestra avances notables en los clips que comparte con sus seguidores.

Esta transición hacia el golf ha generado inquietud entre los aficionados de LeBron, quienes ven en su nueva afición una posible señal de que el retiro del baloncesto podría estar cerca. Con 23 temporadas en la élite y 21 participaciones en el All-Star, James se prepara para cumplir 41 años el próximo 30 de diciembre y encara la que podría ser su última temporada bajo contrato con los Lakers. La frecuencia con la que se le ve en los campos de golf y su entusiasmo por este deporte han alimentado los temores de que el final de su legendaria carrera en la NBA esté próximo.

En el máximo nivel del baloncesto, obtuvo cuatro anillos de campeón: dos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con los Lakers.

A lo largo de su trayectoria, LeBron James ha dejado una huella imborrable en el baloncesto, consolidándose como una de las figuras más influyentes y exitosas de la historia del deporte. Ahora, mientras se aproxima a un posible punto de inflexión en su carrera, su dedicación al golf sugiere que está listo para explorar nuevos horizontes y desafíos fuera de la cancha.

Cuando llegue el momento de la despedida, el baloncesto perderá a uno de sus grandes referentes, mientras que el golf recibirá a un entusiasta decidido a invertir tiempo y recursos en perfeccionar su juego.