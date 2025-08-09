Deportes

Máxima preocupación en River Plate: Germán Pezzella se lesionó ante Independiente y dejó la cancha entre lágrimas

El defensor quedó enganchado en una jugada con Walter Mazzanti y rápidamente alertó de un problema en su rodilla

Germán Pezzella encendió las alarmas en River Plate durante el enfrentamiento contra Independiente por la cuarta jornada del Torneo Clausura. En el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el marcador central del Millonario se tuvo que retirar del terreno de juego con una lesión en su rodilla izquierda.

Cuando el cronómetro se acercaba al final del primer tiempo, el Rojo tuvo una importante ocasión de gol en los pies de Walter Mazzanti que obligó a la intervención de Franco Armani. Inmediatamente, el elenco de Julio Vaccari volvió a atacar el arco de la visita cuando su defensa todavía no se había acomodado.

El propio Mazzanti fue a disputar una pelota dividida con Germán Pezzella. En dicha jugada, el defensor del equipo de Marcelo Gallardo se dobló la pierna y se tiró al suelo inmediatamente. Tanto sus compañeros como el árbitro principal pidieron el ingreso del personal médico automáticamente, mientras el central de 34 años se tomaba la cara.

Sebastián Boselli, que volvió a jugar con la camiseta de River después de su préstamo en Estudiantes de La Plata, ingresó en lugar del lesionado cuando el reloj ya superaba los 41 minutos de juego.

El ex Betis y Fiorentina fue suplente en las primeras tres fechas del certamen local: jugó 5 minutos en la victoria por 3-1 sobre Platense, ingresó a los 75 en la goleada por 4-0 contra Instituto en Córdoba y se quedó en el banco en la igualdad sin goles contra San Lorenzo en el Estadio Mas Monumental.

No obstante, completó los 90 minutos en la victoria de River por 3-0 sobre San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Ahí, Pezzella había formado la zaga central con el chileno Paulo Díaz, quien se ausentó en el duelo contra el Rojo por una inflamación en la rodilla.

Esta no fue la única baja en la defensa para el Muñeco Gallardo. Lucas Martínez Quarta está en pleno proceso de recuperación tras sufrir un esguince del ligamento colateral medial derecho. Esta lesión lo mantendrá fuera del terreno de juego entre dos y tres semanas, aunque la vuelta dependerá de su evolución.

De esta manera, con el duelo de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay a la vuelta de la esquina, el DT cuenta en el plantel con Lautaro Rivero y Boselli. Ambos sumaron minutos en este semestre por primera vez en el choque en Avellaneda: el juvenil surgido de las inferiores debutó tras su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y el uruguayo retornó a jugar con el Millonario después de su préstamo en Estudiantes de La Plata.

Así dejó la cancha Germán
Así dejó la cancha Germán Pezzella (Fotobaires)

Noticia en desarrollo...

