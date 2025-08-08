Deportes

Lamine Yamal sorprendió en Barcelona con un look excéntrico: la comparación de Ronald Araújo que causó furor en las redes

La estrella del elenco culé no pasa desapercibida y esta vez fue por su particular atuendo

¡Mirá este outfit! ¡Mirá lo que son esas botas! ¡Parece Michael Jackson! ¡Tremendo estilo! Sólo a vos te queda bien". Con esa frase, y sin poder contener las carcajadas, Ronald Araújo expuso la vestimenta con la que Lamine Yamal se presentó en el Barcelona.

El talentoso atacante del Blaugrana sorprendió con una indumentaria excéntrica, el mismo día que fue nominado a ganar el Balón de Oro. Y el referente uruguayo no dudó en mostrar en sus redes sociales el look de su compañero.

La figura internacional es uno de los futbolistas españoles nominados al Trofeo Kopa de la gala del Balón de Oro que premia a los mejores jugadores Sub-21 y cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 22 de septiembre.

Él es el máximo favorito a quedarse con el galardón como lo hizo el año pasado. Con sólo 18 años, el joven extremo se perfila para marcar una era en el fútbol moderno. Junto a Yamal, habrá otro futbolista del Culé como el central Pau Cubarsí, también de 18 años, mientras que otro de los candidatos es Dean Huijsen, nueva incorporación del Real Madrid procedente del Bournemouth.

Este trío de jugadores tratará de mantener el dominio del fútbol español, con especial mención para el actual campeón de La Liga, en este galardón en los últimos años que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Martín Gavi (2022).

En el aspecto personal, el supuesto romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal generó un intenso debate en las últimas horas. Según información difundida por el periodista Javi Hoyos y replicada por medios españoles, ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca tras la fiesta de cumpleaños del delantero.

Entre las postales que subió el propio jugador el día de su gala privada, se lo puede ver vestido con un traje blanco y con varias joyas en su cuerpo, además de un reloj de lujo. En cuanto a las fotos publicadas, debido a que prohibió el ingreso de teléfonos celulares al establecimiento, se destacaron las apariciones de varios reconocidos artistas argentinos que fueron invitados por la estrella del fútbol, como el productor Bizarrap y los cantantes Duki y Luck Ra, además de por supuesto de la vocalista argentina.

“Trabajo y juego para el Barcelona, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está”. Así resumió la joven estrella su modo de vivir, cuando le consultaron sobre los eventos nocturnos que disfrutó durante los festejos de su cumpleaños.

Previamente, había dado una mirada también sobre la “gestión” de las críticas y los elogios que también tuvo una lectura entre líneas en días donde su figura estuvo más en el foco por cuestiones extradeportivas que por rendimientos en el campo. “La verdad que tanto la crítica como el elogio si no son de mi familia, de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Al final, los días que me elogian no puedo estar arriba y los que me critican, abajo. Me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar: ahora ya estoy centrado en el fútbol. Eso, demostrar lo que soy y ya está”, aclaró.

Durante la semana de su cumpleaños, la fiesta de Lamine Yamal se convirtió en tema de debate nacional. La ADEE (Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas) denunció la contratación de personas con enanismo para entretenimiento en el evento lo que llevó incluso al Gobierno a solicitar una investigación. El revuelo mediático se sumó a otros episodios recientes, como su viaje a Brasil para conocer a Neymar y los rumores sobre una relación sentimental con una mujer 12 años mayor. Cada movimiento del futbolista, que a sus 18 años ya figura entre los grandes candidatos al Balón de Oro, se amplifica y analiza con lupa.

