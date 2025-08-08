9 frases de Jorge Brito: en qué superó River a Boca en estos 12 años y la chance de techar el Monumental

Jorge Brito, presidente de River Plate, dialogó con el periodista Lito Costa Febre en su programa radial y dejó varias definiciones sobre el presente del Millonario, escolta de San Lorenzo en el Grupo B del Torneo Clausura (tiene un partido menos; el que jugará el sábado ante Independiente), y en octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina.

“River está verdaderamente muy bien. Yo destaco tres aspectos fundamentales que son el pilar de River. El primero, indudablemente, es el futbolístico. River tiene el técnico que quiere tener, el mejor técnico de Sudamérica. River tiene un gran plantel. Puesto por puesto, tiene el mejor equipo de la Argentina y uno de los mejores de Latinoamérica. Eso nos pone en una situación en la que estamos peleando tres competencias en el segundo semestre”, aseveró.

Y se animó a ilusionarse con una vuelta olímpica antes de fin de año, cuando termine su gestión al frente de la institución. “Lo sueño no solo por mí, sino también por la gente. Si lo logramos, no va a ser mío el título. Ni siquiera sé cuándo se va a hacer el traspaso de mando. Probablemente, sea anterior a que se definan las copas. No es un tema que me preocupe profesionalmente a quién le queden los títulos. Me importa que nos vaya bien este semestre. Nos lo merecemos, por el acompañamiento de la gente. Creo que tenemos todo para eso”, amplió.

En ese tren, planteó una comparación respecto a lo que ocurría con Boca y River hace poco más de una década, cuando se inició esta etapa fructífera del club.

“Creo que, con dolor, tengo que decir que, hace un tiempo, yo sentía que en muchos aspectos éramos menos que Boca. No en cuanto a nuestra historia, calidad futbolística y estilo, creo que en eso siempre estuvimos en otro nivel. Pero hay que decirlo, tanto en méritos deportivos, en términos institucionales y económicos, cuando hemos llegado nosotros Boca tenía otro peso. Si River y Boca se disputaban un jugador 12 años atrás, seguramente Boca tenía más herramientas para poder contratarlo. Eso creo que lo hemos podido revertir con el tiempo y hoy River tiene una inercia de crecimiento, que es lo que no hay que detener”.

OTRAS DEFINICIONES DE JORGE BRITO

Las obras en el Monumental y en el club

“Estamos en un momento institucional muy lindo, que es el final de la obra del Más Monumental. Ajustando los últimos detalles. También estamos en una situación económica que nos permite que el punto uno y dos puedan ocurrir. Hemos tenido cuatro años de una rentabilidad que está por encima de los 200 millones de dólares. Eso es algo impresionante, que yo ni soñé que podíamos lograr. Son los tres mejores balances de toda la historia de River. Te permiten un River en crecimiento, que es lo que todos tenemos que soñar”.

“River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra (la remodelación del Monumental) que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo. Se trata de seis canchas, tres de pasto sintético, que ya están en funcionamiento con todas las divisiones formativas. Otras tres son de pasto natural, una de las cuales tiene una capacidad de 1200 personas”.

¿Será techado el Monumental?

“Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River, entre los cuales me incluyo. En estos últimos tiempos, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que hemos sido los únicos que hemos logrado convertir nuestros sueños en realidad. Creo que es un sueño que todos tenemos y que hay que intentarlo”.

La inversión en las Inferiores

“En estos últimos 30 años, River ha sacado muchísimos jugadores que se han vendido en valores internacionales. Y esto no había dejado nada en términos de inversión en las formativas. Creo que, por primera vez en la historia de River, se piensa en revertir la plata en ellos para que se genere un círculo virtuoso y nos pueda seguir generando talentos a futuro”.

La elección de Stefano Di Carlo como candidato del oficialismo

“Hemos elegido internamente al candidato al oficialismo, que es Stefano Di Carlo, una persona que tiene todas las condiciones necesarias, a mi entender, para ser un gran presidente de River. Hemos preparado para que pueda apalancarse en todas las cosas buenas que hemos hecho en estos 12 años, y mejorar muchas otras. Creo que todavía tenemos muchísimas cosas para mejorar. Todavía en términos de los deportes recreativos como federados, hay una deuda en infraestructura que ya se abordó en gran parte. Pero hay mucho por hacer. Para el día de partido también hay mucho por mejorar. Lo peor que podemos hacer es mirar internamente y creer que, porque somos los mejores de Argentina, no tenemos nada por mejorar. Y lo mejor que podemos hacer es mirar experiencias de afuera para entender qué podemos mejorar”.

La comparación con el poderío económico de Brasil

"La distancia que había cuando llegamos, hace 12 años, era muy amplia. Hoy creo que achicamos muchísimo la brecha. No deja de ser un país que tiene tres o cuatro veces más de PBI que la Argentina. La diferencia en términos económicos, de Brasil a Argentina, es prácticamente la misma de Argentina con Paraguay. Únicamente hablamos en términos económicos. Creo que la brecha la hemos achicado muchísimo en River. En muchos aspectos podemos competir de igual a igual. Todavía hay una diferencia presupuestaria, principalmente con Flamengo y Palmeiras".