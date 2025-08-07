Un jugador de los All Blacks reveló que casi se pierde el partido contra Los Pumas por un insólito incidente doméstico con su perro

Leroy Carter festeja un try con el equipo seven de Nueva Zelanda. El back formará parte del plantel que viajará a la Argentina a enfrentar a Los Pumas (REUTERS/Tyrone Siu)

El sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Los Pumas comenzarán su participación en el Rugby Championship ante los All Blacks. El seleccionado de Nueva Zelanda presentó un cambio de último momento en la lista de convocados con el ingreso de Leroy Carter, quien estuvo a punto de perderse el viaje por un insólito accidente doméstico.

El increíble episodio que casi deja afuera del viaje a la Argentina a Carter se dio a conocer este jueves en los medios internacionales y no ocurrió en el entrenamiento del equipo ni en una revisión médica, sino en la intimidad de su dormitorio. El jugador de 26 años, que tendrá su primera experiencia en el equipo neozelandés de 15 tras su gran actuación en el rugby seven, reveló que su perro mordió su pasaporte y destrozó el documento horas después de que el técnico Scott Robertson le confirmara que iba a ser el reemplazante del lesionado Caleb Clarke.

Carter detalló que tras dejar su pasaporte sobre la mesa de luz en su habitación, su mascota aprovechó la ausencia de su novia para saltar sobre la cama y masticar tanto el documento como sus protectores bucales. “Mi pareja se fue al gimnasio y dejó al perro solo en casa, que subió a la cama y mordió el pasaporte y mis alineadores dentales”, explicó a la prensa neozelandesa, según recogió la agencia AFP. Este particular incidente doméstico, trivial en apariencia, puso en jaque la logística de su inminente viaje internacional.

El proceso que llevó a Carter a esta situación comenzó con una llamada de Scott Robertson. El entrenador le comunicó que ocuparía el lugar de Caleb Clarke, quien quedó fuera por lesión. El back, que recientemente integró el equipo de rugby seven en los Juegos Olímpicos de París 2024, reaccionó de inmediato: tomó una fotografía de su pasaporte y la envió a la dirección de los All Blacks para avanzar con los trámites de viaje. Luego, olvido su documento en la mesa de luz, sin prever el desenlace que provocaría su mascota.

Leroy Carter en acción ante Los Pumas durante los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Phil Noble)

El contratiempo se agravó cuando Carter descubrió que el daño era irreparable. El jugador describió la jornada como caótica: “Ayer fue un caos. Estaba tratando de conseguir un documento de emergencia, pero creo que ya se ha solucionado”. La urgencia por obtener un nuevo pasaporte se volvió prioritaria, ya que el vuelo rumbo a la Argentina estaba programado para el viernes.

Carter se encuentra ante la posibilidad de debutar con el seleccionado mayor de rugby XV de Nueva Zelanda, tras su paso por el rugby seven olímpico. El incidente con el pasaporte, lejos de ser anecdótico, puso en jaque su participación en el duelo del Rugby Championship, que en el otro duelo de la jornada inicial tendrá enfrentados a los combinados de Sudáfrica y Australia, en el Ellis Park de Johannesburgo.

Según la información difundida por los medios neozelandeses, Carter tiene previsto retirar su nuevo documento antes de embarcar rumbo a Argentina y dejar atrás un incidente que pudo haberlo dejado afuera de un duelo histórico.