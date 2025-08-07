Mascherano develó qué le dijo a De Paul cuando lo sacó de la cancha en el triunfo del Inter Miami: “Es de gran ayuda”

Javier Mascherano compartió sus sensaciones tras la clasificación de Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup, luego del triunfo 3-1 ante Pumas. El entrenador destacó la satisfacción por el rendimiento colectivo, la importancia de Rodrigo De Paul en el armado del equipo y las adaptaciones necesarias por la ausencia de Lionel Messi.

El Jefecito inició la conferencia de prensa ponderando la victoria y el pase a la siguiente ronda. “Obviamente una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido con las dificultades que tenía el partido, porque el rival es un rival de jerarquía, un rival que tiene jugadores importantes; pero salvo muy pocos momentos, sobre todo en la primera parte, donde hemos sufrido quizás 10 ó 15 minutos, que nos costó, después nos hemos adaptado bien. Y creo que el segundo tiempo ha sido un gran segundo tiempo, donde el equipo tuvo el protagonismo, donde tuvimos la determinación para ir en busca del partido. Esto sigue, a seguir. Ese es el primer objetivo, pero no nos cambian nada”, esbozó.

El técnico analizó la posición de Rodrigo De Paul y los cambios tácticos del encuentro para encontrar la mejor versión del argentino, que se despachó con su primer gol con la camiseta de las Garzas: “Empezamos jugando una especie de 4-2-3-1 con Rodrigo detrás de Luis Suárez, mejor dicho 4-3-1-2, con Tadeo Allende más por derecha, y Luis entre central y lateral por izquierda. La idea era que tuviera cierta libertad para moverse, pero no nos fue fácil encontrarlo en la primera parte porque ellos replegaban mucho, entonces lo hacían jugar muchas veces muy de punta, que no era la intención. Por eso en el segundo tiempo llamamos la línea de tres con Busquets e hicimos una especie de 3-3-4 con wings y dos puntas, y armamos el triángulo con Yannick, Rodrigo y Telasco. Eso nos permitió empezar a tener más libertad para que Rodrigo se empiece a mover un poco más entre líneas, a veces salga afuera porque al final Ian era el que le sostenía el lateral. Creo que ahí se sintió cómodo, empezamos a hundir a Pumas y después tuvimos la suerte también de golpear en los momentos justos, porque al final el fútbol, por más que superes al rival, si no puedes golpear en los momentos justos es difícil. El empate de Rodrigo nos hizo muy bien, nos fuimos al descanso con una cierta tranquilidad”.

Al ser consultado por el gesto hacia De Paul cuando lo reemplazó, Mascherano develó lo que le dijo cuando el Motorcito fue sustituido cerca del final del encuentro: “Le agradecí por el esfuerzo. Tres partidos en siete días. Más que el rendimiento, la predisposición, la energía. Creo que después uno tiene que entender que a veces las cosas pueden salir mejor o peor, pero la predisposición con la que vino, después de no tener ni pretemporada y después de venir de vacaciones y ponerse la camiseta, jugar como lo hace y contagiar como contagia al resto, es de gran ayuda”.

En relación a la actuación de Luis Suárez, quien marcó y asistió, el entrenador comentó: “Es alguien con el recorrido que tiene vive distintos momentos con mucha mesura. No hemos hablado demasiado, pero tiene mucha tranquilidad. Ha hecho un gran partido, nos ha ayudado en momentos difíciles del mismo. Siempre es un jugador que, más allá de que le vaya mejor o peor, mira todo el tiempo al equipo. No es fácil para jugadores como él tener la humildad de hacer eso”.

El director técnico argentino también ahondó sobre la ausencia de Lionel Messi, quien llamó la atención con su look desde las gradas: “Claramente que uno va intentando buscar variantes de acuerdo a lo que te plantea el rival, y sobre todo también a las necesidades que teníamos nosotros. Cuando juega Leo, nosotros tenemos un as de espadas, que te puede abrir el partido muchas veces, y que ese jugador, entre líneas, que viene a generar la superioridad, no lo tenemos que forzar. Es natural, porque Leo es el que te da la posibilidad. Entonces podemos mover las fichas de otra manera. Cuando no está él tenemos que buscar hacer alguna otra cosa. Inclusive lo habíamos pensado, habíamos pensado en algún momento sacar un lateral y meter a Fafa y meter dos nueve. No tuvimos la necesidad. Lo que te quiero decir es que cuando tenés grandes jugadores. No hay que tocar demasiado, simplemente es tratar de ordenarlos donde más cómodo se pueden sentir, donde puede estar el espacio del rival y no mucho más. Después es soltarlos y que jueguen ellos”.

Para cerrar, Mascherano hizo un balance de sus seis meses al frente del Inter Miami: “Me siento cómodo. Claramente ha sido una experiencia nueva para mi. Nos hemos adaptado al día a día y al trabajo. Los jugadores nos lo hacen fácil. Tenemos la suerte de tener muy buen plantel, tener a Leo por encima de todo, que para mí poder acompañarlo en este momento de su carrera es un privilegio. Tratamos de aprender todos los días. Muchas veces se cree que los entrenadores le enseñan a los jugadores, pero yo creo que es al revés”.