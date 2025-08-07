Deportes

Dónde jugará Marcos Rojo tras su salida de Boca: la posibilidad más firme, la alternativa y un viejo sueño

El defensor rescindió su contrato con el Xeneize y ya analiza las chances para seguir jugando en Argentina

Guardar
Rojo ya piensa en su
Rojo ya piensa en su futuro lejos de La Ribera (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors: así, pasó a ser jugador libre y busca incorporarse a otro equipo lo más rápido posible. El ex defensor de la selección argentina estaba separado del plantel profesional por decisión de la dirigencia del club y ahora analiza alternativas.

El ex capitán xeneize se comunicó con Marcelo Delgado, el único integrante del Consejo de Fútbol todavía en funciones, y dio el visto bueno para que el vínculo, que finalizaba en diciembre de este año, se interrumpa. Según pudo saber Infobae, el zaguero aceptó resignar los cinco meses pendientes y cobrará hasta el último día de trabajo.

Una opción para Rojo, de 35 años, es retornar a Estudiantes de La Plata, el club donde debutó en Primera División y lo catapultó a Europa. Ya hubo contactos entre las partes en las últimas semanas, pero el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, planteó la necesidad de una “reconciliación” con los hinchas, que quedaron heridos porque le dio prioridad a Boca Juniors, antes de su desembarco. De todos modos, en las redes, el defensor ofreció algunos guiños en pos de recuperar el vínculo. Resta saberse si el presupuesto del club, que todavía no logró vender a Tiago Palacios al CSKA de Moscú, tiene lugar para un contrato como el del ex canterano.

Gustavo Costas lo quiere a
Gustavo Costas lo quiere a Rojo y lo llamó para sondearlo (Photo by Thiago Gadelha / AFP)

Hay otra alternativa en Argentina. El periodista Esteban Edul afirmó en ESPN que Gustavo Costas le pidió al presidente de Racing, Diego Milito, que analice las condiciones para poder incorporar al defensor de 35 años. De hecho, hace unos días, el DT llamó a Rojo para sondearlo.

Tanto Racing como Estudiantes juegan la Copa Libertadores y se clasificaron a los octavos de final. La Academia se cruzará con Peñarol de Uruguay y el Pincha con Cerro Porteño de Paraguay. Con el elenco platense, Rojo conquistó en 2009 el principal torneo sudamericano de clubes en el conjunto que fue dirigido por el recordado Alejandro Sabella. La experiencia y oficio del defensor para esta clase de certamen resultaría importante para los equipos conducidos por Costas y Eduardo Domínguez.

Cabe recordar que hace semanas el zaguero también sonó en el Inter Miami, con el viejo anhelo de volver a jugar con Lionel Messi en el anzuelo, pero aparece como la opción más lejana, porque la prioridad de la familia es quedarse en la Argentina. Ambos fueron compañeros en la selección argentina y jugaron juntos los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Rojo tuvo un fugaz retorno
Rojo tuvo un fugaz retorno por seis meses a Estudiantes en enero de 2020. Un desgarro y la pandemia truncaron esa chance

Rojo llegó a Boca Juniors en 2021. Si bien en sus mejores momentos se distinguió por su jerarquía, las lesiones le jugaron en contra. Disputó 119 partidos. En este año jugó 13 encuentros.

En la entidad de la Ribera ganó cuatro títulos: Copa Argentina (2022), Copa de la Liga (2022), Torneo de Primera División (2022) y Supercopa (2022).

El futbolista, que puede jugar como zaguero central y como lateral izquierdo, también tuvo su etapa en el fútbol europeo donde jugó en el Spartak de Moscú, Sporting de Lisboa y el Manchester United, con el que conquistó cuatro títulos.

Temas Relacionados

Marcos RojoBoca JuniorsRacing ClubGustavo Costasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Gambeta frente cuatro jugadores y definición sutil: el golazo de Neymar en la práctica del Santos

El astro brasileño continúa buscando su mejor versión, mientras espera retornar a la selección

Gambeta frente cuatro jugadores y

¿Trampa o picardía? Ganó una carrera en simulador pasando por la calle de boxes: el antecedente de Michael Schumacher

Jarno Opmeer, campeón mundial de F1 Sim Racing, cortó camino por el pit line en Silverstone y emuló la maniobra del alemán en el mismo circuito

¿Trampa o picardía? Ganó una

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles del arreglo

El ahora ex capitán xeneize llamó a Marcelo Delgado y le comunicó que aceptó la propuesta

Marcos Rojo rescindió su contrato

La feroz crítica de un histórico dirigente de la F1 a Hamilton por su presente en Ferrari: “Debería dejarlo ya”

Bernie Ecclestone, quien supo manejar la Máxima durante muchos años, apuntó contra el siete veces campeón de la categoría por su flojo rendimiento

La feroz crítica de un

El profundo análisis de Diego Latorre sobre la crisis de Boca: “Un jugador triste, con conflictos, es un mal jugador”

El ex delantero del Xeneize detalló las claves para que el plantel logre salir de la peor racha de la historia del club

El profundo análisis de Diego
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo descartó cambios en el

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

Aprender nuevas habilidades fortalece la salud mental de los adultos mayores, según estudios recientes

Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”

INFOBAE AMÉRICA
A días de las elecciones

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

TELESHOW
Fabián Cubero explicó por qué

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”