Dónde jugará Marcos Rojo tras su salida de Boca: la posibilidad más firme, la alternativa y un viejo sueño

Rojo ya piensa en su futuro lejos de La Ribera (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors: así, pasó a ser jugador libre y busca incorporarse a otro equipo lo más rápido posible. El ex defensor de la selección argentina estaba separado del plantel profesional por decisión de la dirigencia del club y ahora analiza alternativas.

El ex capitán xeneize se comunicó con Marcelo Delgado, el único integrante del Consejo de Fútbol todavía en funciones, y dio el visto bueno para que el vínculo, que finalizaba en diciembre de este año, se interrumpa. Según pudo saber Infobae, el zaguero aceptó resignar los cinco meses pendientes y cobrará hasta el último día de trabajo.

Una opción para Rojo, de 35 años, es retornar a Estudiantes de La Plata, el club donde debutó en Primera División y lo catapultó a Europa. Ya hubo contactos entre las partes en las últimas semanas, pero el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, planteó la necesidad de una “reconciliación” con los hinchas, que quedaron heridos porque le dio prioridad a Boca Juniors, antes de su desembarco. De todos modos, en las redes, el defensor ofreció algunos guiños en pos de recuperar el vínculo. Resta saberse si el presupuesto del club, que todavía no logró vender a Tiago Palacios al CSKA de Moscú, tiene lugar para un contrato como el del ex canterano.

Gustavo Costas lo quiere a Rojo y lo llamó para sondearlo (Photo by Thiago Gadelha / AFP)

Hay otra alternativa en Argentina. El periodista Esteban Edul afirmó en ESPN que Gustavo Costas le pidió al presidente de Racing, Diego Milito, que analice las condiciones para poder incorporar al defensor de 35 años. De hecho, hace unos días, el DT llamó a Rojo para sondearlo.

Tanto Racing como Estudiantes juegan la Copa Libertadores y se clasificaron a los octavos de final. La Academia se cruzará con Peñarol de Uruguay y el Pincha con Cerro Porteño de Paraguay. Con el elenco platense, Rojo conquistó en 2009 el principal torneo sudamericano de clubes en el conjunto que fue dirigido por el recordado Alejandro Sabella. La experiencia y oficio del defensor para esta clase de certamen resultaría importante para los equipos conducidos por Costas y Eduardo Domínguez.

Cabe recordar que hace semanas el zaguero también sonó en el Inter Miami, con el viejo anhelo de volver a jugar con Lionel Messi en el anzuelo, pero aparece como la opción más lejana, porque la prioridad de la familia es quedarse en la Argentina. Ambos fueron compañeros en la selección argentina y jugaron juntos los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Rojo tuvo un fugaz retorno por seis meses a Estudiantes en enero de 2020. Un desgarro y la pandemia truncaron esa chance

Rojo llegó a Boca Juniors en 2021. Si bien en sus mejores momentos se distinguió por su jerarquía, las lesiones le jugaron en contra. Disputó 119 partidos. En este año jugó 13 encuentros.

En la entidad de la Ribera ganó cuatro títulos: Copa Argentina (2022), Copa de la Liga (2022), Torneo de Primera División (2022) y Supercopa (2022).

El futbolista, que puede jugar como zaguero central y como lateral izquierdo, también tuvo su etapa en el fútbol europeo donde jugó en el Spartak de Moscú, Sporting de Lisboa y el Manchester United, con el que conquistó cuatro títulos.