Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles del arreglo

Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca y rescinde su contrato (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca Juniors y rescindió su contrato con la institución. El ex capitán xeneize se comunicó con Marcelo Delgado, el único integrante del Consejo de Fútbol disuelto en las últimas horas, y dio el visto bueno para que el vínculo, que finalizaba en diciembre de este año, se interrumpa. Según pudo saber Infobae, el zaguero aceptó resignar los cinco meses pendientes y cobrará hasta el último día de trabajo.

La historia de Marcos Rojo y Boca Juniors ya estaba terminada desde hace tiempo. El defensor, de 35 años, venía relegado del plantel y entrenándose lejos de sus compañeros, al igual que Marcelo Saracchi y Cristian Lema. Y la situación generó varios roces, lo que llevó a la propuesta para cortar el vínculo.

¿Cuál fue el ofrecimiento? El Xeneize le propuso brindarle el pase a cambio de los cinco meses que le quedaban de contrato. “Lo ideal es que se vaya ahora”, habían anticipado a este medio desde Boca Predio. Vale remarcar que puertas adentro del club subrayan que Rojo no planteó la rescisión en Estados Unidos, como trascendió. Fue en el Mundial de Clubes cuando terminó de advertir que quedaba atrás en la consideración de Miguel Ángel Russo, quien esperó a Ayrton Costa, quien tuvo problemas con la visa y se sumó tarde a la delegación, para ser titular.

Hace dos días, el entrenador dejó en claro que lo que sucede con los relegados va más allá de una cuestión táctica. “Es una decisión del club. Por algo se llega a esa situación”, planteó.

En las últimas horas, había tomado fuerza la versión de una oferta de Boca a Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar. Y en el medio había aparecido el nombre de Rojo, quien viene coqueteando con un posible regreso al Pincha, aunque previamente debe recomponer el vínculo con los hinchas, tal como martilló el presidente Juan Sebastián Verón.

Los platenses habrían rechazado la propuesta de 2.5 millones de dólares y el pase de Rojo por el volante, que ya sonó en varias oportunidades para incorporarse a la Ribera. La clave del contacto fue Kristian Bereit, representante de Rojo desde hace tiempo y también del Ruso Ascacibar, quien hace poco reveló que había recibido el llamado de Fernando Gago para sumarse a Boca.

Ahora, el ex zaguero del Manchester United y la selección argentina (jugó dos Mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018) con el pase en su poder tiene el camino libre para sumarse al Pincha o bien, acordar con Racing Club luego del llamado de Gustavo Costas.

Marcos Rojo redobló la apuesta en Boca con un explosivo video

Rojo venía expresándose con mensajes crípticos en las redes sociales. Por ejemplo, este miércoles publicó un video con “Bandoleros” de fondo, mientras imágenes suyas, con la cinta de capitán, celebrando goles y enfrentando a River Plate, se suceden en el clip. El mensaje, aunque sin palabras, resulta inequívoco: el defensor recurrió a sus mejores momentos para reivindicar su paso por el club, justo cuando su futuro estaba sentenciado.

Acto seguido, su agente, Kristian Bereit, compartió una imagen en la que se ve al defensor argentino con la casaca auriazul junto a la leyenda “Respect” (respeto).

El mensaje del representante de Marcos Rojo pidiendo "respeto"