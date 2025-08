Una famosa levantadora de pesas mostró su rotundo cambio físico y lanzó una reflexión: “Ser delgada no significa ser hermosa”

La popular levantadora de pesas levanta 160 kilos

Hikaru Komiyama, reconocida en las redes sociales como Little Beast (Pequeña bestia), se ha consolidado como una figura de referencia en el ámbito del levantamiento de pesas y el powerfilter. Su historia ha generado un fuerte impacto entre miles de personas, especialmente después de relatar abiertamente su transformación física y emocional en un emotivo posteo publicado en Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 660 mil seguidores.

Komiyama, nacida en Japón, comenzó su carrera deportiva en el patinaje. No obstante, durante esa etapa experimentó dificultades marcadas con su alimentación y una relación conflictiva con su cuerpo, originadas por las exigencias de sus entrenadores en el mundo del patinaje artístico.

“Inicialmente, ella (su coach) era la que se me acercaba y me decía ‘deshazte de esto’ y simplemente me pellizcaba el cuerpo y decía: ‘Deshazte de esto para la próxima semana’”, relató Komiyama en el Podcast Know Your Power. En ese programa, la levantadora recordó la presión a la que fue sometida cuando durante su infancia: “Estoy literalmente en séptimo grado. Tal vez tenía como 11 años, así que le preguntaría y ella le diría a mi mamá que me pusiera en una dieta de 400 calorías”.

El resultado de estas prácticas fue una grave afectación en la salud de Komiyama, quien llegó a sostener un peso corporal de apenas 34 kilos y experimentó caída de cabello, problemas hormonales y un profundo deterioro físico.

Recientemente compartió una imagen comparativa con la que ilustró la transformación de su cuerpo como parte de su publicación en Instagram. Allí recordó: “La imagen de la izquierda es antes de que la disfunción empeorara y mi cabello comenzara a caerse a mechones, ya que perdí aún más peso y me mantuve en un peso corporal de alrededor de 34 kg (76 lb). Me recuerda que nuestros cuerpos no son una moda. No estamos destinados a lucir iguales en nuestro ‘peso ideal’, donde estamos sanos y funcionamos bien”.

(@the.littlebeast)

A diferencia de aquella etapa, Komiyama afirmó haber encontrado en el mundo del levantamiento de pesas y el fitness un camino hacia la recuperación y el bienestar. Hoy es capaz de levantar dos, tres o incluso cuatro veces su peso corporal en ejercicios como sentadillas, press de banca y peso muerto.

Más allá de los logros deportivos, destacó la manera en que el ejercicio modificó su percepción sobre la alimentación y su propia salud. “Acabo de alcanzar el punto máximo de poder concentrarme en lo que mi cuerpo puede hacer, fue un factor enorme para poder hacer la transición de ver la comida como algo por lo que necesito castigarme a través del ejercicio a verlo como algo combustible”, afirmó.

La levantadora de pesas utiliza sus redes sociales para concientizar (@the.littlebeast)

Komiyama también abordó la presión que sienten muchas personas por cumplir con estándares de delgadez, que no siempre están relacionados con una vida sana o equilibrada. “Así que, si bien algunas personas pueden nutrirse adecuadamente y, debido a la genética, tienen una predisposición a mantenerse increíblemente delgadas, para otras puede ser necesaria una dieta extrema e insostenible. Estar delgada no significa ser hermosa. Y tampoco lo es estar de mal humor por tener hambre las 24 horas del día. Así que, si aún no lo has hecho, espero que te permitas conocer tu cuerpo lo suficiente y aprendas cómo es tener un físico bien cuidado”, explicó.

Su testimonio resonó de manera inmediata en la comunidad digital. Los comentarios se multiplicaron en respuesta a la imagen y el texto compartidos en Instagram. Entre los mensajes se destacan expresiones como: “Chica increíble”, “¡Estoy increíblemente orgulloso de tu trayectoria! Siempre brillas como una estrella”, “¡Guau, niña! Eres increíble” y “Una bestia”.

Little Beast cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram (@the.littlebeast)

Durante su infancia incursionó en el patinaje artístico (@the.littlebeast)