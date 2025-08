Impacto en el fútbol por la muerte del histórico Jorge Costa a los 53 años: sufrió un paro cardíaco en la ciudad deportiva del Porto

Un profundo dolor se instaló en el fútbol mundial. La conmoción se dio a conocer en Portugal y de inmediato trascendió las fronteras. Es que el legendario Jorge Costa, figura emblemática del Porto, murió a los 53 años a causa de un ataque cardiaco en la ciudad deportiva de los Dragones, en Olival.

El desenlace se produjo después de que el ex futbolista campeón de la Champions League con el conjunto lusitano, que se desempeñaba como Director del Fútbol de la institución, se desvaneciera en las instalaciones del club. Los médicos oficiales de la entidad portuguesa intervinieron de inmediato y emplearon un desfibrilador, mientras aguardaban la llegada de los servicios nacionales de Emergencias Médicas (INEM). Luego, fue trasladado en ambulancia al hospital São João en estado grave, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La mañana había comenzado con normalidad para el entrenador, quien incluso concedió una entrevista a SportTV poco antes del incidente. Durante la jornada, Jorge Costa manifestó en varias ocasiones su incomodidad por el intenso calor, un factor que, según su entorno, le afectó especialmente ese día. El episodio no era inédito: en 2022, el ex defensor ya había experimentado un problema cardiaco similar, del que logró recuperarse.

Las repercusiones fueron inmediatas. Uno de los primeros en manifestar sus sentimientos fue Cristiano Ronaldo, quien escribió en su cuenta oficial de Instagram una frase junto a una foto de Costa. “Hasta siempre”, fue el mensaje con el que la leyenda internacional se despidió de otra gloria de su país.

“Hoy falleció una de las personas que más admiraba y que tanto me ayudó en el mundo del fútbol. En momentos importantes, me cuidó, me levantó el ánimo y me enseñó mucho sobre este mundo”, escribió Quaresma en sus redes sociales.

Además, el ídolo popular que compartió vestuario con Jorge Costa en la temporada 2004/05 le agradeció al Bicho y le envió un caluroso abrazo a todos los simpatizantes del Porto.

Además, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) también lamentó la pérdida a través de un comunicado en el que consideró al ex capitán como, “uno de los jugadores más destacados de una generación fundamental para la consolidación del fútbol portugués".

“Es un shock esta inesperada y prematura partida de Jorge Costa, un deportista de mi generación y un ejemplo de dedicación y entrega a los equipos de los que formó parte y a nuestra selección nacional. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", se sumó el primer ministro, Luís Montenegro, en su cuenta de X (ex Twitter) tras conocer la noticia.

Finalmente, uno de los líderes del mundo del fútbol que más conmoción provocó fue José Mourinho, quien no pudo contener sus lágrimas cuando le consultaron sobre cómo se sentía en una conferencia de prensa.

Es que Costa fue el capitán del Porto cuando el elenco lusitano conquistó la Champions League en 2004, bajo la tutela del Mou. “Se va parte de mi historia. Él era un líder que limpiaba la basura y dejaba que el entrenador hiciera su trabajo. Estoy acá porque si él pudiera hablarme ahora me diría: Dale, hacé la conferencia y mañana ganá el partido”.

Su trayectoria como futbolista se caracterizó por su fortaleza y liderazgo en la zaga central. Su mayor logro llegó en 2004, cuando conquistó la Orejona; pero también sumó una Copa de la UEFA y ocho ligas portuguesas antes de iniciar una carrera como entrenador que lo llevó a dirigir equipos en distintos países de Europa. Su muerte dejó un vacío en el fútbol portugués, que despidió a uno de sus nombres más representativos.

Jorge Costa, el legendario capitán del FC Porto y actual Director de Fútbol Profesional, falleció este martes debido a una parada cardiorrespiratoria.

El Fútbol Club de Porto expresa su profunda tristeza y consternación por el fallecimiento de una figura ineludible en la historia del Club. A lo largo de su vida, Jorge Costa encarnó, dentro y fuera del campo, los valores que definen al FC Porto: dedicación, liderazgo, pasión y un inquebrantable espíritu de conquista. Influyó en generaciones de aficionados y se convirtió en un símbolo del Porto.

En este momento de inmenso dolor, el Fútbol Club de Porto extiende sus más sinceras condolencias a la familia de Jorge Costa, a sus amigos y a todos los que compartieron momentos inolvidables con él.

Dado que este es un momento doloroso para toda su familia y para la familia de Porto Alegre, les pedimos a todos que actúen con discreción y respeto durante esta despedida. Se publicará más información próximamente.

El legado de Jorge Costa vivirá por siempre en la memoria de todos los aficionados del Porto.

Nunca será olvidado, Capitán.