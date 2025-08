La desconocida anécdota de Óscar Córdoba con un reconocido árbitro que marcó su carrera en el arco de Boca Juniors

La increíble anécdota de Óscar Córdoba con Javier Castrilli en Boca Juniors

“Este siempre patea a la derecha. Después del partido me mandás el buzo”.

Óscar Córdoba contó una desconocida anécdota con Javier Castrilli, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol argentino. El arquero multicampeón con Boca Juniors en la época dorada de Carlos Bianchi reveló un diálogo con el “Sheriff” cuando apenas tenía un puñado de partidos en el elenco xeneize.

El ex guardameta colombiano admitió haber recibido una ayuda directa de Castrilli durante un partido clave frente a Rosario Central en el Torneo Apertura 1997. Córdoba relató que, en su cuarto o quinto encuentro con la camiseta de Boca, el árbitro se le acercó antes de la ejecución de un penal y le indicó hacia dónde debía lanzarse, anticipando la dirección del remate de Jorge “Polillita” Da Silva. El colombiano detuvo el disparo y, fiel al pacto implícito, prometió enviarle su buzo al juez tras el partido.

“Yo recién había llegado a Boca, creo que era mi cuarto o quinto partido. Fuimos a jugar a Rosario contra Central. Partido bueno, apretado, no me acuerdo si íbamos arriba 1-0. Hay penal a favor de Rosario Central y viene a patear Polillita (Da Silva). Entonces yo me paro en el arco, normalmente atajaba los penales a mi mano izquierda, y ya estaba decidido a ir a mi mano izquierda por porcentaje. Se me acerca el árbitro, me señala la línea y me dice ‘este siempre patea a la derecha. Después del partido me mandás el buzo’. Patea, tapo el penal y le digo ‘ya se lo mando’”, reveló Óscar en una entrevista con Meca TV.

Óscar Córdoba, uno de los mejores arqueros de la historia de Boca Juniors (NA)

El contexto de aquel encuentro resulta fundamental para comprender la magnitud del hecho. El 8 de noviembre de 1997, Boca visitó el Gigante de Arroyito y se impuso por 3-0 con goles de Nolberto Solano, Diego Latorre y Guillermo Barros Schelotto. El penal atajado por Córdoba, gracias a la advertencia de Castrilli, marcó su primer éxito desde los doce pasos con el club y consolidó su posición como titular, desplazando a figuras como el joven Roberto Abbondanzieri y Sandro Guzmán.

El desarrollo del partido no estuvo exento de incidentes. Castrilli decidió suspender el encuentro a los 23 minutos del segundo tiempo tras la explosión de una bomba de estruendo detrás del arco defendido por Córdoba, seguida de una serie de proyectiles que pusieron en riesgo la integridad de los jugadores. Este episodio reforzó la imagen de autoridad y firmeza que caracterizó la carrera del árbitro, quien también fue protagonista de recordadas polémicas, como su enfrentamiento con Diego Maradona en el regreso del astro a Boca.

Javier Castrilli y el día que echó a Diego Maradona, en 1996

La trayectoria de Córdoba en Boca se consolidó a partir de ese momento. Entre el segundo semestre de 1997 y fines de 2001, el colombiano disputó 162 partidos y obtuvo 6 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Aunque solo detuvo dos penales en tiempo reglamentario durante sus cinco temporadas en el club, sus intervenciones en definiciones por penales resultaron decisivas. En la final de la Copa Libertadores 2000, le atajó remates a Faustino Asprilla y Roque Junior de Palmeiras, y al año siguiente repitió la hazaña ante Alex y Basilio, llevando a Boca a la definición contra Cruz Azul, donde también contuvo un disparo clave a Galdames.

A sus 68 años, Javier Castrilli continúa vinculado al deporte. En 2021, se desempeñó en la Asociación Nacional del Fútbol Amateur de Chile, al poco tiempo renunció, y en noviembre del año pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a el ex árbitro como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte.