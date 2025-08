“Levántate y juega”: la filosa respuesta de un tenista a un colega que se quejó por el horario de su partido

El fuerte cruce de Evans a Davidovich Fokina por criticar el horario de su partido

Alejandro Davidovich Fokina encendió la polémica en el Masters 1000 de Toronto después de publicar un fuerte comunicado en sus redes sociales con críticas a la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) por el horario de su partido frente al checo Jakub Mensik, a quien terminó venciendo este viernes por 6-2 y 6-4 para avanzar a los octavos de final.

El tenista español exigió que su partido se había programado más temprano que el resto y que la organización desestimó sus pedidos de retrasarlo unas horas. La discusión enalteció cuando se metió el británico Daniel Evans, quien criticó de forma tajante a la queja pública de su colega y encendió el debate sobre las condiciones de los jugadores en el circuito profesional.

El jueves por la noche, el tenista malagueño de 26 años utilizó su cuenta de Instagram para expresar su malestar con la ATP y la organización del torneo. “Quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12:30, excepto el nuestro, que comienza a las 11:00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones”, publicó el español.

En esta misma línea, agregó: “Hemos pedido que lo cambien, pero las respuestas han sido que ya está todo vendido: entradas, televisión... y que no se puede modificar. Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta. La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera”.

El comunicado que publicó Davidovich Fokina en sus redes sociales criticando a la ATP

La respuesta de Evans, también a través de las redes sociales, no tardó en llegar y se hizo viral. El británico, conocido por su carácter directo, desestimó la queja de Davidovich Fokina y la comparó con la rutina laboral de cualquier persona fuera del circuito profesional. “Levántate y juega. El mundo se despierta y trabaja de 9 a 17, incluso de 8 a 18. Patético”, publicó el jugador de 35 años. Vale destacar que el oriundo de Birmingham siempre fue muy crítico contra los tenistas que se quejan de la carga de partidos y del calendario ATP.

A pesar de la controversia, Davidovich Fokina saltó a la pista con determinación y se impuso en sets corridos (6-2 y 6-4) sobre Jakub Mensik, uno de los favoritos al título. El español se mostró sólido desde el inicio, aprovechando los errores no forzados de su rival, quien acumuló 17 fallos y un 48% de primeros servicios en el primer set. El partido, que comenzó bajo un intenso calor en Toronto, evidenció la capacidad de adaptación del malagueño, quien supo capitalizar las debilidades del checo para lograr el primer quiebre en el tercer juego y consolidar otro en el quinto.

Mensik intentó reaccionar antes del segundo set, pero dos dobles faltas consecutivas en el primer juego facilitaron que Davidovich Fokina tomara ventaja. El checo, número 18 del mundo, logró igualar el marcador 2-2 tras un breve repunte, pero el español mantuvo la concentración y, en el momento clave, quebró en blanco para cerrar el partido con un marcador de 6-2, 6-4. Esta victoria le permitió avanzar a los octavos de final, donde se enfrentará a Andrey Rublev, quien se impuso a Lorenzo Sonego en tres sets.

La respuesta de Daniel Evans a la queja de Davidovich Fokina

Al finalizar el encuentro, Davidovich Fokina retomó el tema del horario en sus declaraciones: “Ha sido un partido complicado, puse en mis redes sociales que el duelo era demasiado temprano, lo han hecho muy mal porque el resto de partidos empiezan a las 12:30, pero no dije que no quería jugar a las 11:00, sino que las cosas tenían que cambiar”. El español subrayó que, aunque el horario no era el ideal, su objetivo era señalar la necesidad de una mayor equidad en la programación de los partidos.

En su análisis posterior, el malagueño reconoció la dificultad de enfrentar al jugador de la República Checa, a quien ya había derrotado en otra ocasión durante la temporada. “Al final, he jugado dos veces contra Mensik este año, sabía que iba a ser difícil porque tiene un gran saque, pero sabría que tendría oportunidades en cada juego. Ha sido un partido intenso, aunque el resultado no lo demuestre”, afirmó el español.

*El resumen del partido entre Davidovich Fokina y Mensik en Toronto